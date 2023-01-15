В Грузии с сегодняшнего дня устанавливаются референтные цены на медикаменты, сообщает Общественный вещатель. А с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы, оперирующие в фармацевтике, будут обязаны определять максимальный верхний ценовой потолок на медикаменты, исходя из референтных цен.

По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, фармацевтический сектор должен пересмотреть цены до 31 января. Если сектор представит аргументированный аргумент по поводу цены на какое-либо лекарство, вопрос рассмотрит специальный совет при министерстве.

По словам министра, установление референтных цен является одной из составляющих реформы, цель которой - обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами. Как отметил Азарашвили, к нарушителям правил будут применяться различные виды санкций.

По его словам, ведомство параллельно работает над созданием системы отслеживания лекарств. Посредством системы по штрих-коду препарата любое лицо, а также регулятор сможет легко получить информацию, связанную с лекарством, что станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных медикаментов.