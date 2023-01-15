Зеленский: Вахтанг Кикабидзе – великий человек великого народа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова скорби в связи с кончиной выдающегося грузинского певца и киноактера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, который скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.

«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память творцу и соболезнования близким», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Вахтанг Кикабидзе был не только народным артистом Грузии, но и заслуженным артистом Украины, отмечает SOVA.

Ранее соболезнования в связи с кончиной артиста выразили в посольстве Украины в Тбилиси. «Сложно подобрать слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. На 85 году жизни умер Вахтанг (Буба) Кикабидзе, человек-легенда, большой друг Украины и всего украинского народа. Ушел из жизни искренний, чуткий, откровенный и дружелюбный человек, который всегда поддерживал Украину в борьбе с агрессором – Россией».