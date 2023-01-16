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Взрыв гранаты в Цхинвали мог быть направлен против обвиняемого Гаагой экс-чиновника
Граната была взорвана 14 января вечером во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых в Цхинвали.
Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир.
В МВД не сообщили подробностей, заявив, что по данному факту ведется дознание.
При этом журналист Арзу Мамедова сообщила, что неизвестный бросил гранату на автомобиль бывшего начальника изолятора временного содержания югоосетинского МВД Гамлета Гучмазова. Самого Гучмазова в машине не было.
Отметим, что в 2022 году Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордер на арест Гамлета Гучмазова. Он был начальником следственного изолятора югоосетинского МВД во время войны.
В суде считают, что Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В декабре 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне. Однако он указал, что работа МУС в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
Другие новости дня
«Известия»: в России узаконили разбор самолётов на запчасти
Правительство России в конце декабря узаконило разбор самолётов на запчасти для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли, которые ознакомились с принятым документом (он скрыт от публикации). После начала войны в Украине ЕС и США запретили экспорт авиационных товаров и услуг.
Как сообщает издание, детали, которые снимаются с самолётов, должны иметь разрешительные документы, их эксплуатацию должны проанализировать и оценить состояние, а при установке на другой самолёт- протестировать и ещё раз проверить.
Также правительство разрешило устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. При этом собеседники «Известий» уточнили, что раньше в России уже переставляли запчасти с одного самолёта на другой, а также использовали неоригинальные компоненты, но теперь это происходит «по своим правилам».
Как пишут «Известия», собеседники издания не понимают, как они должны выполнять нормы постановления правительства, если они скрыты. Один из экспертов считает, что нормы скрыли от общественности, «поскольку тема «каннибализации» гражданского флота, которая воспринимается специалистами абсолютно нормально, широкому кругу лиц может показаться резонансной».
Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт, а сам бизнес будет недобросовестно работать при исполнении иностранных директив.
- После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
Медведчук: в войне виноват Запад, Украине лучше быть «ещё одной Россией»
Близкий к Владимиру Путину пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, сейчас находящийся в России и на днях лишённый гражданства Украины и мандата депутата Верховной рады, впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину выступил с политическим заявлением.
От имени Медведчука опубликована статья в российской прокремлёвской газете «Известия». В ней бывший лидер ныне запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обвиняет в развязывании войны в Украине запад и украинские власти и фактически встаёт на сторону России в конфликте. Свою позицию он при этом называет борьбой за мир и гражданский диалог.
Большая часть статьи посвящена историческому экскурсу, в котором Медведчук повторяет главные тезисы Кремля о Холодной войне, о том, что Запад якобы не учитывал интересы России и о том, что «большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят». По мнению Медведчука, после обретения Украиной независимости «внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как ещё одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией». При этом, по мнению Медведчука, это деление искусственно, и на самом деле Украина «связана с Россией культурно и ментально», а также ближе к ней, чем Англия к Шотландии. Однако, по мнению Медведчука, некие западные силы воздействовали на сознание украинцев, настроив их против русских «под видом демократических реформ».
Медведчук фактически оправдывает российское вторжение в Украину, утверждая, что «Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство», а также высказывает мнение, что продолжение поддержки Киева со стороны Запада может привести к ядерной войне. Альтернативой ей он называет «политику разрядки», для которой «нужно политически признать, что у России есть интересы». Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает «партией мира» и выдвигает тезис о необходимости «создать политическое движение» из тех, кто «не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».
О самих боевых действиях при этом Медведчук упоминает только косвенно, не пишет он и об объявленной Россией аннексии территорий, и о гибели множества мирных жителей Украины, никак не осуждая действия Москвы.
Реакции Кремля на статью пока не было.
- Виктор Медведчук, мультимиллионер и опытный политик, близкий знакомый Владимира Путина (российского президента называют крёстным отцом дочери Медведчука), после Майдана в 2014 году стал одним из лидеров крупнейшей пророссийской силы в Украине. На выборах его сторонники получали около 10% голосов. Власти Украины в 2021 году ввели против него санкции, против него было возбуждено дело по обвинению в госизмене. После начала войны Медведчук скрылся, но вскоре был арестован. Спустя несколько месяцев его обменяли на ранее взятых Россией в плен защитников Мариуполя. С тех пор до последнего момента он не выступал публично.
- Ряд украинских и западных СМИ писали о том, что планы вторжения в Украину могли включать в себя организацию в Киеве пророссийского правительства с участием или под руководством Медведчука. Планы не были реализованы, поскольку Киев не был взят.
- На днях президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука и нескольких его сторонников гражданства. После этого их лишили мандатов депутатов Верховной рады.
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы ПВО
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы противовоздушной обороны, сообщает издание The Village, а также телеграм-каналы SOTA и «ЧТД».
В качестве подтверждения СМИ публикуют фотографии размещённой военной техники, сделанные местными жителями. Так, на одной из них видны зенитные ракетные комплексы С-400, стоящие на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Ещё одна батарея этих комплексов размещена между парками «Сокольники» и «Лосиный остров», при этом вплотную к жилым домам. Телеграм-канал ЧТД со ссылкой на свои источники сообщает, что С-400 может прикрывать военный аэродром, расположенный в подмосковном Щёлкове.
Также сообщается о появившейся военной технике в Коптеве и в районе Рублёво-Успенского шоссе.
Власти Москвы и Минобороны ничего не сообщали о развёртывании комплексов ПВО в столице. Появившуюся в СМИ информацию никто из официальных лиц пока не комментировал.
В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации
В Беларуси 16 января начались белорусско-российские совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.
«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — заявили в министерстве обороны Беларуси. Неделю назад на территорию Беларуси прибыла авиация ВКС России.
В Минобороны Беларуси сообщили, что в рамках маневров, во время которых «будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны» страны, планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учения продляться до 1 февраля.
О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Владимир Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы.
Ранее на территорию Беларуси прибыли около десяти тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, а затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к «вооружённой защите союзного государства" в связи "с обострением ситуации на его западных границах».
Украинское военное командование неоднократно заявляло о возможной подготовке нового вторжения российских войск с территории Беларуси. Первая такая попытка, закончившаяся неудачей, была предпринята в самом начале войны.
В отчете британской военной разведки на прошлой неделе отмечалось, что хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении, и маловероятно, что могут быть использованы для нового наступления в Украине. Эксперты считают, более вероятным объяснением военной активности Минска стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку войск.
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, имя Кикабидзе «навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры».
«Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.
Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.
Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», – отметил Алиев.
Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
«С глубокой скорбью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры», – отметил Пашинян.
Соболезнование родным и близким Кикабидзе направил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
«Примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии Кикабидзе Вахтанга Константиновича. В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников», – говорится в соболезновании.
Вахтанг Кикабидзе скончался накануне на 85-м году жизни. Его похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью.
- Вахтанг Кикабидзе неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года в Россию актер не приезжал. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.
- В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
Число жертв российского удара по дому в Днепре возросло до 35
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 35. Об этом сообщил глава городской администрации Валентин Резниченко.
Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома ещё пять тел. Среди погибших них двое детей, сказал Резниченко.
Спасено из-под завалов 39 человек, 75 человек ранены, среди раненых 14 детей.
Судьба еще 35 жителей дома пока неизвестна.
Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 70 квартир.
Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».
«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нём не упоминается.
Это была первая массированная ракетная атака в новом 2023 году и первая после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
Контрактники из Дагестана отказались воевать в Украине и вернулись в часть
Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования в ходе войны в Украине и вернулись в пункт постоянной дислокации подразделения в Буйнакске. Это стало известно из материалов административного дела военнослужащего Заура Батырханова, который жаловался на увольнение со службы, пишет Кавказ.Реалии. Точное число вернувшихся с ним из Украины контрактников не называется.
Суд установил, что в начале марта 2022 года Батырханов был отправлен на фронт, где во время погрузочно-разгрузочных работ почувствовал себя плохо. Контрактник обратился в медицинский отряд специального назначения, но ему отказали в помощи. Впоследствии другой военнослужащий якобы передал Батырханову устное распоряжение командира убыть к месту постоянной дислокации части, что контрактник и сделал 25 марта. Прибыв в Дагестан, он обратился за медицинской помощью.
Как следует из предоставленных в суд командованием части документов, Батырханов и несколько его сослуживцев, «находясь в служебной командировке по выполнению специальных задач, отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции в районе сосредоточений для прикрытия союзных войск». В списке отказавшихся от участия в войне Батырханова не было, но командир войсковой части пояснил, что «допустил упущение», не указав его фамилию.
В отношении Батырханова составили протокол о грубом дисциплинарном проступке, на основании которого его с военной службы уволили.
Тем не менее Махачкалинский гарнизонный военный суд частично удовлетворил заявление Батырханова, признав приказ командира войсковой части № 63354 о прекращении выплаты ранее установленных надбавок контрактнику незаконным. Досрочное увольнение тем не менее осталось в силе.
- Сайт Кавказ.Реалии писал, что военнослужащие из регионов Юга и Северного Кавказаотказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из– за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии избежали наказания за самовольное возвращение из Украины.
- Грозненский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении контрактника Даниила Носова, которого обвинили в уклонении от службы. Прокуратура заявила, что, находясь в Украине, он взорвал гранату в руке, чтобы быть комиссованным домой. Суд назначил ему два года колонии общего режима.
- Пятигорский гарнизонный военный суд признал контрактника Владимира Кутлунина виновным в самовольном оставлении части. С февраля он находился в «служебной командировке», а после лечения в военном госпитале две недели не являлся в часть. Суд назначил ему ограничение по военной службе – это наказание предусматривает ограничение в повышении его в звании на пять месяцев с удержанием 5% довольствия в доход государства.
Киев ввел санкции против 198 граждан России, Беларуси и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении санкций против 198 человек, граждан России, Беларуси и Украины. В список, по предложению Совета национальной безопасности и обороны, попали российские и украинские культурные деятели, бывшие депутаты Верховной рады, блогеры и журналисты, в том числе российских государственных каналов.
Среди попавших под санкции: живущий во Франции режиссер Андрей Кончаловский, российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин), освещающие войну блогеры Борис Рожин и Юрий Котенок, певец Юрий Лоза, продюсеры Юрий Вайнштейн и Борис Яновский, телеведущие Борис Корчевников, Павел Зарубин и Яна Рудковская, актеры Андрей Соколов и Эвелина Бледанс и бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк.
Среди граждан Украины в список попали директор оппозиционной «Партии Шария» Алла Бондаренко, бывший депутат Верховной рады и бывший советник четырех президентов Украины Дмитрий Выдрин, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, телеведущая Диана Панченко, живущий в Германии писатель Владимир Сергиенко.
Попавшим в санкционные списки блокируются активы в Украине, перед ними прекращаются финансовые обязательства, они лишаются государственных наград, иностранцам запрещается въезд на территорию страны.
- Санкции были прокомментированы в телеграме официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Она предложила внести в санкционные списки куклы свиньи и зайца Хрюшу со Степашкой, используемые в «Спокойной ночи, малыши». «Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», - написала Захарова.
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Десятки жертв
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines.
На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Первоначально сообщалось, что все они погибли. Затем агентства AP и AFP со ссылкой на местные власти сообщили, что спасатели нашли выживших. Агентство по гражданской авиации Непала впоследствии сообщило, что погибли 68 человек. Утверждалось, что двое пассажиров - граждан Непала - остались в живых, но получили тяжелые травмы. О судьбе ещё двух человек пока нет данных.
ТАСС со ссылкой на посольство России в Непале сообщает, что среди пассажиров были четыре гражданина России.
Самолет модели ATR72 летел в аэропорт Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.
Это крупнейшая авиакатастрофа в Непале за последние три десятилетия. В 2018 году при приземлении в аэропорту Катманду потерпел крушение самолет, летевший из столицы Бангладеш Дакки. Тогда погиб 51 человек из 71 находившихся на борту.
Непал считается страной, рискованной для авиаперелётов, из-за своего высокогорного рельефа и часто меняющихся погодных условий.
Саакашвили о смерти Кикабидзе: Скорблю по своему лучшему другу
«Скорблю по своему лучшему другу», - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кончину выдающегося актера и певца Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет SOVA. Экс-глава государства также выложил на своей Facebook-странице фотографию, где он награждает артиста государственным орденом.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Прощание и гражданская панихида по нему пройдут 17 числа.
Ранее соболезнование в связи с кончиной Кикабидзе выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: «У многих поколений нашей страны с его именем как актера связан не один любимый персонаж, который выдержал испытание временем и еще долго будет радовать зрителей».
Слова скорби выразили и лидеры других стран. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кикабидзе был другом, который всегда рядом. «Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму на имя своего грузинского коллеги Гарибашвили, заявив, что с глубокой скорбью узнал о смерти артиста: «Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры».
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что творчество Вахтанга Кикабидзе всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией.
«Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией. Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», - добавил Алиев.
Иран получит на вооружение российские истребители Су-35
Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолетами в армии страны. Тегеран заказал у Москвы системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты. Об этом в интервью агентству «Тасним» заявил член парламентского Комитета по национальной безопасности Шахриар Хейдари.
По его словам, поставка состоится в начале следующего года – по персидскому календарю Новый год будет отмечаться в марте.
Слова Хейдари - первое подтверждение со стороны официальных лиц Ирана поставок современной российской авиатехники. Ранее о возможной сделке сообщали источники западных СМИ в разведывательном сообществе. Израильский 12-й канал сообщал, что речь может идти сразу о 24 истребителях, которые изначально предполагалось продать Египту. От этой сделки Египет отказался, по всей видимости, под давлением США.
В декабре представители администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня». Это происходит на фоне фактической изоляции режимов аятолл и президента Владимира Путина со стороны стран Запада.
Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.
Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе. Самые современные самолеты на вооружении иранской армии были захвачены страной в начале 1990-х и, по всей видимости, лишены нормального обслуживания.
- Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолеты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограниченном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противовоздушной обороны.
Зеленский: Вахтанг Кикабидзе – великий человек великого народа
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова скорби в связи с кончиной выдающегося грузинского певца и киноактера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, который скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.
«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память творцу и соболезнования близким», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Вахтанг Кикабидзе был не только народным артистом Грузии, но и заслуженным артистом Украины, отмечает SOVA.
Ранее соболезнования в связи с кончиной артиста выразили в посольстве Украины в Тбилиси. «Сложно подобрать слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. На 85 году жизни умер Вахтанг (Буба) Кикабидзе, человек-легенда, большой друг Украины и всего украинского народа. Ушел из жизни искренний, чуткий, откровенный и дружелюбный человек, который всегда поддерживал Украину в борьбе с агрессором – Россией».
Ангарский маньяк заявил о «мечте» отправиться на войну
Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осужденный к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью «Вести-Иркутск», что у него есть мечта - попасть в армию.
В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался еще в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.
Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что «это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная». «Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?» - сказал осужденный за убийства. Но когда пройдет зима, «самые морозы», он бы «не задумываясь согласился» отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учетная специальность.
О «ЧВК Вагнера», которая вербует в российских колониях заключенных для участия в войне, Попков не упомянул.
- Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
- В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении еще 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.
- Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как уже получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.
- Летом прошлого года стало известно о том, что глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ездит по российским колониям и вербует на войну заключенных, в том числе осужденных за тяжкие преступления, включая убийства. Им обещают помилование спустя полгода после участия в боевых действиях.
- Недавно Пригожин сообщил о возвращении домой после помилования первой группы завербованных заключенных. Как установили журналисты Русской службы BBC и издания «Агентство», среди них были осужденные за грабежи, убийства, наркоторговлю.
- Известны также имена нескольких погибших в Украине бывших заключенных. Один из них, похороненный с почестями, в частности, был осужден за убийство собственной матери.
В Армении активисты вновь протестуют возле российской военной базы
Как и в прошлое воскресенье, активисты движения «Национальный демократический полюс» сегодня проводят акцию протеста возле 102-й российской военной базы, расположенной в армянском Гюмри, сообщает Радио Азатутюн. Акция протеста, как и неделю назад, носит название «Блокада ради выхода из блокады».
Не представленный в парламенте страны «Национальный демократический полюс» считает российских миротворцев напрямую ответственными за ситуацию в Лачинском коридоре, единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Дорога уже больше месяца перекрыта группой азербайджанцев, которые называют себя экологическими активистами. Прекращение снабжения Нагорного Карабаха из Армении вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.
Участники сегодняшней акции, собравшиеся у второго входа российской военной базы в Гюмри, заявили, что требуют от России выполнения обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, то есть обеспечить свободное передвижения по Лачинскому коридору.
Представители «Национального демократического полюса» также заявили, что присутствие России представляет угрозу государственности Армении и существованию армянской нации. «Потому что, вступая в союз с Турцией и Азербайджаном, Россия связывает нам руки своим присутствием и не дает нам возможности противостоять вызовам, которые исходят от нее».
Участники акции потребовали прекращения российского присутствия в Армении, а также заявили, что Никол Пашинян также должен уйти в отставку с поста премьер-министра Армении.
К месту проведения акции протеста были стянуты полицейские силы. После этого участники акции объявили о проведении в городе автопробега по информированию, заявив, что дальнейшие шаги движения будут объявлены позже.
Военный РФ взорвал гранату в Белгородской области, есть погибшие
Российский военнослужащий в субботу взорвал гранату и устроил пожар в воинской части в Белгородской области. По предварительным данным, погибли не менее трех военных, есть раненые. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и «База».
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошли детонация боеприпасов и пожар, пострадали 10 военнослужащих. О погибших агентство не сообщает, как и о том, что стало причиной взрыва и пожара.
Официальных сообщений о случившемся пока нет.
По информации «Базы», взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих (как пишет «112», командир взвода в звании старшего сержанта) по не установленным пока причинам взорвал гранату РГД-5, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.
По данным «Базы», пострадали 10 человек. Канал «112» пишет о 16 пострадавших и восьми пропавших без вести военнослужащих.
- В октябре на полигоне в Белгородской области двое военнослужащих - граждане Таджикистана, которые, как утверждают российские власти, записались в армию России добровольно - открыли стрельбу по другим военным. По официальным данным, были убиты 13 человек, включая двух нападавших. Минобороны России назвало случившееся «терактом».
Гулагу.нет: бывший командир «ЧВК Вагнера» запросил убежища в Норвегии
Бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.
Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.
Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.
Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений» «ЧВК Вагнера», который согласился давать показания, - пишет Осечкин.
- В начале июля 2022 года Медведев, житель Томской области, заключил контракт с «ЧВК Вагнера» на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда в Луганскую область, где он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников. По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего заключенного Евгения Нужина, которого «вагнеровцы» предположительно убили кувалдой после возвращения из украинского плена.
- В середине декабря по в соцсетях распространялось видео, на котором человек, представившийся дезертиром Андреем Медведевым, рассказал об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом. Он потребовал от ФСб провести проверку в отношении наемников и вгения Пригожина. «После моего самовольного ухода служба безопасности «Вагнера» начала меня преследовать, подключая к розыску ФСБ, органы МВД. Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», – сказал Медведев.
- Сибирь.Реалии в декабре публиковал фрагменты интервью бывшего наемника с Осечкиным.
Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Бубы Кикабидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи со смертью Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет Общественный вещатель.
«Скорблю из-за кончины выдающегося грузинского артиста - актера и певца Бубы Кикабидзе. Для многих поколений нашей страны его имя как актера связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и еще долго будут радовать зрителей. Сочувствую его семье, родственникам и друзьям», - говорится в соболезновании Ираклия Гарибашвили.
Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.
В Грузии с сегодняшнего дня устанавливаются референтные цены на медикаменты
В Грузии с сегодняшнего дня устанавливаются референтные цены на медикаменты, сообщает Общественный вещатель. А с 15 февраля все компании, импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы, оперирующие в фармацевтике, будут обязаны определять максимальный верхний ценовой потолок на медикаменты, исходя из референтных цен.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, фармацевтический сектор должен пересмотреть цены до 31 января. Если сектор представит аргументированный аргумент по поводу цены на какое-либо лекарство, вопрос рассмотрит специальный совет при министерстве.
По словам министра, установление референтных цен является одной из составляющих реформы, цель которой - обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью и лекарствами. Как отметил Азарашвили, к нарушителям правил будут применяться различные виды санкций.
По его словам, ведомство параллельно работает над созданием системы отслеживания лекарств. Посредством системы по штрих-коду препарата любое лицо, а также регулятор сможет легко получить информацию, связанную с лекарством, что станет еще одним важным рычагом контроля над оборотом фальсифицированных и просроченных медикаментов.
Рубен Варданян не собирается уходить в отставку
Рубен Варданян не собирается уходить в отставку При этом Варданян также посчитал неприемлемой возможную отставку президента непризнанного Нагорного Карабаха или местного парламента.
«Я не собираюсь уходить в отставку, особенно в нынешней ситуации. В то же время недопустима возможная отставка президента страны, а, следовательно, и парламента», - написал он на своей странице в Facebook.
Более того, Рубен Варданян подчеркнул, что в этой ситуации нет права «сдаваться и обслуживать азербайджанскую повестку дня».
«У нас сейчас есть реальная возможность сохранить Арцах [Нагорный Карабах –ред.] армянским. Я призываю всех к политическому здравому смыслу и солидарности», - цитирует Варданянв Радио Азатутюн.
Отметим, что ранее в субботу в беседе с Радио Азатутюн председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян не исключил возможности проведения внеочередных президентских выборов.
Скончался грузинский актер и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе
Выдающийся грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил сын его импресарио Рати Абзанидзе.
Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1959-1965 годы учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра».
В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино. В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».
Кикабидзе был не только киноактером и исполнителем, но и автором песен, кинорежиссером, сценаристом. Он был признан народным артистом Грузии и заслуженным артистом Украины, пишет SOVA.
В июле 2008 году ему был вручен российский Орден Дружбы, от которого он спустя месяц отказался из-за российско-грузинской войны, которую он охарактеризовал как агрессию России против Грузии.
Со времен российско-грузинской войны 2008 года Кикабидзе не выступал в России. Он осудил также аннексию Крыма и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году, сообщает Радио Свобода.
С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва от оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде
В поезде «Москва-Владикавказ» нашли тело бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Его обнаружили на длительной стоянке в Ростове-на-Дону.
Смерть бойца ММА могла иметь насильственный характер, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере. Гаглоева задушили подушкой, уточняет телеграм-канал Baza, не называя свои источники.
Эту информацию отрицает североосетинское медиа Kryliatv.ru. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, СМИ утверждает, что «следов насильственной смерти обнаружено не было», а, по предварительным данным, причиной гибели Гаглоева стала тромбоэмболия.
Георгий Гаглоев занимался поисками своей тети, Риммы Гаглоевой. Она пропала в феврале 2022 года вместе с таксистом, который встретил ее в аэропорту Грозного и должен был привезти в Беслан. Гаглоев утверждал, что в управлении Следкома Ингушетии ему сообщили, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, однако ведомство это отрицает. Также Гаглоев предполагал, что за машиной, в которой ехала его тетя, следовал другой автомобиль, на котором ее и таксиста вывезли обратно в Чечню. Такси с Гаглоевой преследовала серебристая Lada Priora с чеченскими номерами, утверждает Baza, ссылаясь на следствие.
Позже такси было найдено около ингушского города Сунжа. Личные вещи и деньги водителя и пассажирки остались в нем нетронутыми.
В разговоре с редакцией Кавказ.Реалии Гаглоев обвинял в похищении тети силовиков из Грозного, связывая его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: «Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали».
- Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к «более опасным, чем терроризм и наркомания».
- На чеченском государственном телевидении и в аккаунтах местных чиновников регулярно появляются видеорепортажи с извинениями. На «унизительные видеопризнания» жителей Чечни обратила внимание Комиссия США о международной религиозной свободе в докладе за 2021 год. Авторы исследования рекомендовали Вашингтону ввести санкции против министра печати и информации Чеченской республики Ахмеда Дудаева, ранее занимавшего пост директора ЧГТРК «Грозный».
- Ежегодно в Чечне пропадают без вести 110 человек на каждые 100 тысяч жителей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по России.
Президент Грузии выразила поддержку Украине в связи с трагедией в Днепре
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине и осудила действия России в связи с трагедией в Днепре.
«Недопустимая демонстрация насилия в отношении мирного населения является нарушением всех норм международного права», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
В минувшую субботу Россия дважды за день обстреляла Украину: в Днепре ракета попала в девятиэтажный дом. Один подъезд был полностью разрушен - это произошло, когда почти все были дома в выходной день.
Обнаружены тела 21 погибшего, ранены 73 человека, 14 из них дети. Спасатели и жители Днепра всю ночь разбирали и с утра в воскресенье продолжают разбирать завалы, еще надеясь найти живых.
Британия официально заявила, что поставит Украине танки «Челленджер»
Великобритания уже в ближайшие недели поставит Украине 14 тяжелых танков «Челленджер-2». Об этом говорится в заявлении британского правительства. Британия, таким образом, станет первой страной, которая поставит Украине танки западного производства.
О предстоящей поставке объявлено на фоне дискуссий среди союзников по НАТО о поставке Украине другого типа танков - германских «Леопард-2». О готовности отправить их Киеву для противодействия российскому вторжению заявила Польша и еще ряд стран. Германия пока официально не дала на это необходимого согласия. Ряд комментаторов рассматривает решение Лондона как шаг, направленный в том числе на то, чтобы подтолкнуть Берлин к более решительным действиям.
Ранее Франция, Германия и США объявили о поставке Украине бронетехники - также впервые за все время войны. Речь идет о БМП и разведывательных машинах.
Как говорится в заявлении британского правительства, премьер Риши Сунак принял решение увеличить дипломатическую и военную поддержку Украины, чтобы «еще более отбросить Россию и обеспечить прочный мир». По мнению британского премьера, сейчас для этого подходящее время, поскольку российские войска «испытывают трудности со снабжением и упадком боевого духа».
Также в заявлении отмечается, что, помимо танков, Британия поставит Украине около 30 самозарядных гаубиц AS90. Официальное заявление будет сделано в Палате общин в понедельник 16 января.
Накануне состоялся телефонный разговор Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил после разговора Зеленский, он поблагодарил британского премьера за решения, «которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров». Подробностей этих решений он не привел.
В Днепре растет число жертв ракетного удара по дому. Объявлен траур
В украинском городе Днепр в ночь на воскресенье продолжался разбор завалов одного из подъездов девятиэтажного жилого дома, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара в субботу.
Растёт число погибших. По последним данным главы Областной военной администрации Валентина Резниченко, погибли 20 жителей дома, в том числе 15-летняя девушка.
Ранены десятки людей, более 40 в больнице. Из-под завалов спасли около 40 человек. Более 30 числятся пропавшими без вести.
В городе объявлен трехдневный траур.
Удар по Днепру был нанесен во время массированной российской ракетной атаки на территорию Украины, в ходе которой были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре была выпущена ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Ракета предназначена для борьбы с авианосными ударными группами в море - заявил представитель Воздушных сил.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российскую ракету Х-22 сбила украинская ПВО, та упала на дом в Днепре и взорвалась. Слова Арестовича немедленно стали цитировать российские СМИ и телеграм-каналы, снабжая их комментариями о вине самой Украины за гибель людей. В командовании Воздушных сил Украины их отвергли. Их командующий Николай Олещук отметил, что нет никаких сомнений в том, что по городу была выпущена именно ракета Х-22 - из воздушного пространства над российской Курской областью. По словам Олещука, «в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны».
В Украине слова Арестовича многие комментаторы подвергли критике - в том числе мэр Днепра Борис Филатов. Сам он настаивает на том, что, даже если ракету сбила ПВО, это ничего не меняет, и ответственность за гибель людей все равно несет Россия.
Ранее в ходе войны отмечались случаи попадания обломков сбитых системами ПВО российских ракет или обломков самих ракет украинской ПВО в жилые дома в Украине. Однако ни разу такие попадания не вызывали разрушения такого масштаба, как в Днепре.
Минобороны России пока не комментировало ракетные удары 14 января, в результате которых, по данным украинских СМИ и властей, помимо прочего, была серьезно повреждена одна из ТЭС, что привело к аварийным отключениям электричества.
Это был первый массированный удар в новом 2023 году и первый после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
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