Взрыв гранаты в Цхинвали мог быть направлен против обвиняемого Гаагой экс-чиновника

Граната была взорвана 14 января вечером во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых в Цхинвали.

Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир.

В МВД не сообщили подробностей, заявив, что по данному факту ведется дознание.

При этом журналист Арзу Мамедова сообщила, что неизвестный бросил гранату на автомобиль бывшего начальника изолятора временного содержания югоосетинского МВД Гамлета Гучмазова. Самого Гучмазова в машине не было.

Отметим, что в 2022 году Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордер на арест Гамлета Гучмазова. Он был начальником следственного изолятора югоосетинского МВД во время войны.

В суде считают, что Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».

В декабре 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне. Однако он указал, что работа МУС в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».