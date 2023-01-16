Премьер-министр Грузии пообещал снижение цен на лекарства на 40%

В результате реформы, которая направлена на установление предельных цен на лекарства, стоимость медикаментов в среднем снизится на 40%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее правительство Грузии опубликовало список из 1300 лекарств, для которых с 15 января установлены референтные цены — стоимость, выше которой они не могут продаваться в аптеках. К 15 февраля максимальный верхний предел отпускных цен должны установить все импортеры, дистрибьюторы и аптеки, пишет агентство «Новости-Грузия».

«В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения, мы запустили новую реформу, направленную на установление предела максимальной цены на лекарства», — говорится в заявлении премьера.

Гарибашвили обещает, что постепенно потолок цен будет определен и для других препаратов.

Одновременно он напомнил, что в прошлом году правительство открыло грузинский рынок для лекарств из Турции и утверждал, что это уже позволило радикально снизить цены.

«В начале прошлого года мы открыли турецкий фармацевтический рынок. После изменения цены на лекарства в стране снизились на 60-80%. В результате открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии будет ежегодно экономить до 200 миллионов лари», — отметил Гарибашвили.