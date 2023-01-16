Абхазский Верховный суд рассмотрит дело «грузинской шпионки» в закрытом режиме

Первое заседание Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже, состоится 19 января. Об этом сообщили абхазские СМИ.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению Такаландзе направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Такаландзе по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса*.

Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.

Ранее СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения.

В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.

Статья 274. Шпионаж

Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.