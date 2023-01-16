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В прошлом году граждане РФ приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир
С 1 января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. Информацию об этом публикует агентство «Интерпрессньюс», запросившее соответствующую статистику у министерства юстиции Грузии.
В частности, с 1 января по 9 сентября прошлого года в Грузии было зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 здания и сооружения, из них 13 262 — жилые квартиры. За тот же период право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10 975 граждан РФ.
По информации ведомства, за этот же период было зарегистрировано право собственности 3771 гражданина РФ на 4390 предметов недвижимости. Кроме того, зарегистрированы имущественные права 73 граждан Российской Федерации на 93 объекта коммерческой площади.
Отметим, что статистика не включает данные за сентябрь-декабрь прошлого года, когда в Грузию после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» приехали десятки тысяч россиян. Кроме того, часть квартир, предположительно, купили этнические грузины, имеющие гражданство РФ.
Ранее «Эхо Кавказа» писало о росте цен на недвижимость в Грузии. Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте.
Другие новости дня
В Грузии осужденным по делу о насилии в отношении журналистов смягчили наказание
Тбилисский апелляционный суд смягчил приговоры шести осужденным по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля 2021 года.
Все шестеро осужденных оправданы по части второй статьи 225 УК Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии, а назначенный судом первой инстанцией 5-летний срок лишения свободы сокращен до четырех лет.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сроки сократили Давиду Куталадзе, Отару Гелашвили, Цотне Чихладзе, Гие Гигуашвили, Торнике Давлашеридзе и Акакию Накашидзе. Им предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 118 и статьям 154 и 156 УК Грузии — нанесение менее тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование журналистской деятельности и преследование.
Речь идет об эпизоде, в котором потерпевшими являются журналистка Миранда Багатурия и оператор Лексо Лашкарава из оппозиционной телекомпании «Пирвели». Тбилисский суд вынес приговор по этому делу в апреле прошлого года.
5 июля 2021 года в Тбилиси на проспекте Руставели планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что акция была отменена, собравшиеся на проспекте гомофобные группировки напали на представителей СМИ – репортеров, операторов и фотографов.
Всего был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Тбилисский суд рассматривал несколько эпизодов.
В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу на действия властей Грузии во время гомофобных акций 5 июля 2021 года и допустил, что это дело может стать прецедентным.
ЕСПЧ интересует, в частности, способствовали ли заявления членов правительства насилию 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию.
Неправительственные организации до сих пор заявляют, что к ответственности так и не были привлечены организаторы нападений.
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причина смерти не раскрывается.
Лоллобриджида сыграла более чем в 60 фильмах. Наиболее известные её роли – Эсмеральда в «Соборе Парижской богоматери» 1956 года и Аделина в мелодраме «Фанфан-Тюльпан» 1952 года.
Актриса была дважды номинирована на премию «Золотой глобус», в 1961 году она получила статуэтку как самая популярная иностранная актриса, а в 1995 году её наградили специальным призом за выдающийся вклад в мировое кино. В 2018 году на Аллее славы Голливуда открыли звезду Лоллобриджиды: 90-летняя актриса присутствовала на церемонии.
Последний художественный фильм с её участием вышел в 1997 году. После завершения кинокарьеры Лоллобриджида занялась скульптурой и фотографией. В 2022 году она участвовала в выборах в итальянский парламент, где набрала чуть более 1% голосов.
Последние годы актриса провела одна на вилле под Римом. У неё был сад, в котором живут сотни птиц – сообщалось, что их количество достигало 600.
Абхазский Верховный суд рассмотрит дело «грузинской шпионки» в закрытом режиме
Первое заседание Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия по делу гражданки Грузии Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже, состоится 19 января. Об этом сообщили абхазские СМИ.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению Такаландзе направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Такаландзе по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса*.
Такаландзе задержали 20 июля прошлого года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.
Ранее СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения.
В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.
В Италии задержан глава сицилийской мафии. Он был в бегах почти 30 лет
Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафиозной группировки «Коза ностра». Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.
Глава мафии был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение. В спецоперации участвовали несколько десятков бойцов специальной группы, которые в том числе обеспечивали безопасность других пациентов клиники.
Денаро скрывался от правосудия около 30 лет. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1992 году борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Главе мафии были также предъявлены обвинения в организации серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели десяти человек.
«Это великая победа государства, которая демонстрирует, что правительство не сдается перед лицом мафии», – прокомментировала арест Денаро премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
- Маттео Денаро был последним мафиозным боссом «первой величины», которого разыскивали итальянские спецслужбы. Тридцать лет назад был задержан другой глава сицилийской мафии – Тото Риины – по прозвищу «Зверь», в 2016 году – его преемник Бернардо Провенцано. Предполагается, что даже будучи в бегах, Маттео Денаро играл руководящую роль в криминальных структурах страны.
Министр обороны ФРГ подала прошение об отставке
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт запросила у канцлера Олафа Шольца разрешение оставить свой пост в германском кабинете министров. Об этом сообщило в понедельник агентство dpa.
В своем прошении Ламбрехт, представляющая Социал-демократическую партию Германии, отметила, что «фокусирование СМИ на её личности в течение нескольких месяцев почти не допускает разумного медийного освещения деятельности бундесвера и дискуссии об этом».
О возможной отставке Ламбрехт германские СМИ пишут уже в течение нескольких дней. Её сегодняшнее прошение и заявление не было неожиданностью.
На протяжении своего пребывания на посту министра обороны Ламбрехт неоднократно подвергалась жёсткой критике. Прежде всего ей вменялось в вину промедление с поставками оружия Украине, недостаточные усилия по оснащению бундесвера и отсутствие необходимых предметных знаний. Немецкая пресса критиковала также личные просчёты Ламбрехт, которая брала своего сына в официальную поездку на вертолёте бундесвера, а после вступления на пост первым делом ушла в длительный отпуск вместо ознакомления с делами министерства обороны.
Последним грубым просчётом, по мнению большинства комментаторов, было личное видео Ламбрехт, которое она поместила в новогоднюю ночь в своём аккаунте в инстаграме. Министр обороны стояла на одной из улиц восточного Берлина на фоне фейерверка, который почти заглушал ее слова. Особое возмущение вызвала фраза Ламбрехт о том, что во время поездок в Украину после начала войны она познакомилась со многими интересными людьми. После этого из рядов оппозиции бундестага и партнеров СДПГ по правительственной коалиции прозвучали отчётливые призывы к отставке.
Кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны, пока не известно. Возможными кандидатами считаются председатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль, министр труда Хубертус Хайль, глава администрации канцлера Вольфганг Шмидт и уполномоченная по вопросам обороны Ева Хёгль. По правилам занятия постов в правительстве ФРГ действует паритет партий правительственной коалиции, поэтому министром обороны может стать только член СДПГ. Для соблюдения гендерного равенства в кабинете министров этот пост должна занять женщина, однако в условиях агрессии России против Украины и особой роли Германии в рамках НАТО звучат призывы обойти этот принцип.
В Давосе открылся экономический форум. Представителей России там нет
В числе участников Всемирного экономического форума в Давосе, который открылся 16 января, в нынешнем году нет ни одного представителя России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на список участников форума.
«Война в Украине и остракизм, которому подвергли Россию на Западе, полностью воспрепятствовали участию олигархов» – говорится в сообщении.
Не будет на форуме и ни одного бизнесмена из Китая - на фоне бушующей в этой стране эпидемии COVID-19 и падения рынков. При этом на форуме выступит вице-премьер КНР Лю Хэ.
При этом в форуме ожидается участие 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем десять лет назад. Особенно увеличилось число представителей стран Персидского залива и Индии. Самое большое число миллиардеров традиционно приехало из Соединённых Штатов, страны ЕС будут представлять только 18 миллиардеров, а Британию - только сталелитейный гигант Лакшми Миттал и его дети.
Представителей России не было уже на первом после начала пандемии COVID-19 очном форуме в Давосе в мае прошлого года. Их отсутствие было связано с войной в Украине.
Начиная с 1990-х годов, участие в давосском форуме было, с одной стороны, знаком престижа для российских бизнесменов, с другой - имело политическое значение. Известно, что в Давосе, в частности, велись дискуссии перед президентскими выборами 1996 года. Именно в Давосе в январе 2000 года российской делегации задали вопрос «Кто такой мистер Путин?» Российские бизнесмены посещали форум до начала пандемии.
Помимо экономики, в Давосе будут обсуждаться - при участии лидеров ряда стран - и политические вопросы, в том числе война в Украине и противодействие дезинформации.
Премьер-министр Грузии пообещал снижение цен на лекарства на 40%
В результате реформы, которая направлена на установление предельных цен на лекарства, стоимость медикаментов в среднем снизится на 40%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ранее правительство Грузии опубликовало список из 1300 лекарств, для которых с 15 января установлены референтные цены — стоимость, выше которой они не могут продаваться в аптеках. К 15 февраля максимальный верхний предел отпускных цен должны установить все импортеры, дистрибьюторы и аптеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В целях дальнейшего повышения доступности лекарственных средств для населения, мы запустили новую реформу, направленную на установление предела максимальной цены на лекарства», — говорится в заявлении премьера.
Гарибашвили обещает, что постепенно потолок цен будет определен и для других препаратов.
Одновременно он напомнил, что в прошлом году правительство открыло грузинский рынок для лекарств из Турции и утверждал, что это уже позволило радикально снизить цены.
«В начале прошлого года мы открыли турецкий фармацевтический рынок. После изменения цены на лекарства в стране снизились на 60-80%. В результате открытия турецкого фармацевтического рынка население Грузии будет ежегодно экономить до 200 миллионов лари», — отметил Гарибашвили.
«Известия»: в России узаконили разбор самолётов на запчасти
Правительство России в конце декабря узаконило разбор самолётов на запчасти для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли, которые ознакомились с принятым документом (он скрыт от публикации). После начала войны в Украине ЕС и США запретили экспорт авиационных товаров и услуг.
Как сообщает издание, детали, которые снимаются с самолётов, должны иметь разрешительные документы, их эксплуатацию должны проанализировать и оценить состояние, а при установке на другой самолёт- протестировать и ещё раз проверить.
Также правительство разрешило устанавливать неоригинальные иностранные детали на зарубежные самолёты, которые остались в России. При этом собеседники «Известий» уточнили, что раньше в России уже переставляли запчасти с одного самолёта на другой, а также использовали неоригинальные компоненты, но теперь это происходит «по своим правилам».
Как пишут «Известия», собеседники издания не понимают, как они должны выполнять нормы постановления правительства, если они скрыты. Один из экспертов считает, что нормы скрыли от общественности, «поскольку тема «каннибализации» гражданского флота, которая воспринимается специалистами абсолютно нормально, широкому кругу лиц может показаться резонансной».
Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков считает, что в Россию может начать поступать иностранный контрафакт, а сам бизнес будет недобросовестно работать при исполнении иностранных директив.
- После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.
Медведчук: в войне виноват Запад, Украине лучше быть «ещё одной Россией»
Близкий к Владимиру Путину пророссийский украинский политик Виктор Медведчук, сейчас находящийся в России и на днях лишённый гражданства Украины и мандата депутата Верховной рады, впервые с начала широкомасштабного вторжения в Украину выступил с политическим заявлением.
От имени Медведчука опубликована статья в российской прокремлёвской газете «Известия». В ней бывший лидер ныне запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обвиняет в развязывании войны в Украине запад и украинские власти и фактически встаёт на сторону России в конфликте. Свою позицию он при этом называет борьбой за мир и гражданский диалог.
Большая часть статьи посвящена историческому экскурсу, в котором Медведчук повторяет главные тезисы Кремля о Холодной войне, о том, что Запад якобы не учитывал интересы России и о том, что «большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят». По мнению Медведчука, после обретения Украиной независимости «внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как ещё одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией». При этом, по мнению Медведчука, это деление искусственно, и на самом деле Украина «связана с Россией культурно и ментально», а также ближе к ней, чем Англия к Шотландии. Однако, по мнению Медведчука, некие западные силы воздействовали на сознание украинцев, настроив их против русских «под видом демократических реформ».
Медведчук фактически оправдывает российское вторжение в Украину, утверждая, что «Россия оказалась перед необходимостью не только защитить свои экономические интересы, но и международную честь и достоинство», а также высказывает мнение, что продолжение поддержки Киева со стороны Запада может привести к ядерной войне. Альтернативой ей он называет «политику разрядки», для которой «нужно политически признать, что у России есть интересы». Себя и своих сторонников Медведчук провозглашает «партией мира» и выдвигает тезис о необходимости «создать политическое движение» из тех, кто «не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».
О самих боевых действиях при этом Медведчук упоминает только косвенно, не пишет он и об объявленной Россией аннексии территорий, и о гибели множества мирных жителей Украины, никак не осуждая действия Москвы.
Реакции Кремля на статью пока не было.
- Виктор Медведчук, мультимиллионер и опытный политик, близкий знакомый Владимира Путина (российского президента называют крёстным отцом дочери Медведчука), после Майдана в 2014 году стал одним из лидеров крупнейшей пророссийской силы в Украине. На выборах его сторонники получали около 10% голосов. Власти Украины в 2021 году ввели против него санкции, против него было возбуждено дело по обвинению в госизмене. После начала войны Медведчук скрылся, но вскоре был арестован. Спустя несколько месяцев его обменяли на ранее взятых Россией в плен защитников Мариуполя. С тех пор до последнего момента он не выступал публично.
- Ряд украинских и западных СМИ писали о том, что планы вторжения в Украину могли включать в себя организацию в Киеве пророссийского правительства с участием или под руководством Медведчука. Планы не были реализованы, поскольку Киев не был взят.
- На днях президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука и нескольких его сторонников гражданства. После этого их лишили мандатов депутатов Верховной рады.
Взрыв гранаты в Цхинвали мог быть направлен против обвиняемого Гаагой экс-чиновника
Граната была взорвана 14 января вечером во дворе жилого многоквартирного дома на улице Братьев Губаевых в Цхинвали.
Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, в результате взрыва осколками были повреждены припаркованные вблизи дома три автомобиля, также разбиты окна двух квартир.
В МВД не рассказали подробностей, заявив, что по данному факту ведется дознание.
При этом журналист Арзу Мамедова сообщила, что неизвестный бросил гранату на автомобиль бывшего начальника изолятора временного содержания югоосетинского МВД Гамлета Гучмазова. Самого Гучмазова в машине не было.
Отметим, что в 2022 году Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордер на арест Гамлета Гучмазова. Он был начальником следственного изолятора югоосетинского МВД во время войны.
В суде считают, что Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
В декабре 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне. Однако он указал, что работа МУС в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы ПВО
В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы противовоздушной обороны, сообщает издание The Village, а также телеграм-каналы SOTA и «ЧТД».
В качестве подтверждения СМИ публикуют фотографии размещённой военной техники, сделанные местными жителями. Так, на одной из них видны зенитные ракетные комплексы С-400, стоящие на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Ещё одна батарея этих комплексов размещена между парками «Сокольники» и «Лосиный остров», при этом вплотную к жилым домам. Телеграм-канал ЧТД со ссылкой на свои источники сообщает, что С-400 может прикрывать военный аэродром, расположенный в подмосковном Щёлкове.
Также сообщается о появившейся военной технике в Коптеве и в районе Рублёво-Успенского шоссе.
Власти Москвы и Минобороны ничего не сообщали о развёртывании комплексов ПВО в столице. Появившуюся в СМИ информацию никто из официальных лиц пока не комментировал.
В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации
В Беларуси 16 января начались белорусско-российские совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.
«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — заявили в министерстве обороны Беларуси. Неделю назад на территорию Беларуси прибыла авиация ВКС России.
В Минобороны Беларуси сообщили, что в рамках маневров, во время которых «будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны» страны, планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учения продляться до 1 февраля.
О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Владимир Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы.
Ранее на территорию Беларуси прибыли около десяти тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, а затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к «вооружённой защите союзного государства" в связи "с обострением ситуации на его западных границах».
Украинское военное командование неоднократно заявляло о возможной подготовке нового вторжения российских войск с территории Беларуси. Первая такая попытка, закончившаяся неудачей, была предпринята в самом начале войны.
В отчете британской военной разведки на прошлой неделе отмечалось, что хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении, и маловероятно, что могут быть использованы для нового наступления в Украине. Эксперты считают, более вероятным объяснением военной активности Минска стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку войск.
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе
Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, имя Кикабидзе «навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры».
«Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.
Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.
Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», – отметил Алиев.
Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
«С глубокой скорбью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры», – отметил Пашинян.
Соболезнование родным и близким Кикабидзе направил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
«Примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии Кикабидзе Вахтанга Константиновича. В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников», – говорится в соболезновании.
Вахтанг Кикабидзе скончался накануне на 85-м году жизни. Его похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью.
- Вахтанг Кикабидзе неоднократно выступал в поддержку Украины и критиковал действия России.
- С 2008 года в Россию актер не приезжал. В 2008 году Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны. Он также отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами.
- В октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе назвал Путина «политиком черной силы» и заявил, что «если бы был молодым, то тоже сейчас был бы в АТО». Весной 2015 года Кикабидзе дал сольный концерт в Киеве и посвятил его памяти Небесной сотни.
- С 2020 года был депутатом парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку избирательного блока «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».
- Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете, в Институте иностранных языков. Профессиональную деятельность начал как артист Тбилисской филармонии. В 1966 году стал солистом ансамбля «Орэра», тогда же впервые снялся в кино в фильме «Встреча в горах».
- В 1970 году Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в фильме Георгия Данелия «Не горюй!». В 1977 году вышел легендарный фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари.
- В 1980 году получил в Грузии звание народного артиста.
Число жертв российского удара по дому в Днепре возросло до 40
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 40. Об этом сообщили Украинской службе Радио Свобода в областной администрации. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенного в субботу российской ракетой многоэтажного дома ещё пять тел. Среди погибших, по последним данным, трое детей.
Спасено из-под завалов 39 человек, 75 ранены, среди раненых 14 детей. Судьба ещё около 30 жителей дома пока не известна.
Удар по Днепру был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика. Полностью разрушив более 70 квартир.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к гражданам России на русском языке и призвал их не молчать и осудить агрессию против Украины.
«Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», – сказал Зеленский.
Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесён «по системе военного управления Украины».
«Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нём не упоминается.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры». Трагедия в Днепре, по его словам, «стала следствием работы украинской ПВО». По словам Пескова, о том же говорили «некоторые представители украинской стороны». По всей видимости, имеется в виду советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что ракету, предположительно, сбили украинские силы ПВО. Впоследствии Арестович пояснил, что речь шла только о версии, а украинские военные заявили, что ракета сбита не была.
Российские власти после случаев гибели людей вследствие ракетных ударов всегда утверждают, что якобы «не наносят ударов по жилым домам».
Это была первая массированная ракетная атака в новом 2023 году и первая после назначения Валерия Герасимова командующим операцией в Украине.
Контрактники из Дагестана отказались воевать в Украине и вернулись в часть
Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования в ходе войны в Украине и вернулись в пункт постоянной дислокации подразделения в Буйнакске. Это стало известно из материалов административного дела военнослужащего Заура Батырханова, который жаловался на увольнение со службы, пишет Кавказ.Реалии. Точное число вернувшихся с ним из Украины контрактников не называется.
Суд установил, что в начале марта 2022 года Батырханов был отправлен на фронт, где во время погрузочно-разгрузочных работ почувствовал себя плохо. Контрактник обратился в медицинский отряд специального назначения, но ему отказали в помощи. Впоследствии другой военнослужащий якобы передал Батырханову устное распоряжение командира убыть к месту постоянной дислокации части, что контрактник и сделал 25 марта. Прибыв в Дагестан, он обратился за медицинской помощью.
Как следует из предоставленных в суд командованием части документов, Батырханов и несколько его сослуживцев, «находясь в служебной командировке по выполнению специальных задач, отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции в районе сосредоточений для прикрытия союзных войск». В списке отказавшихся от участия в войне Батырханова не было, но командир войсковой части пояснил, что «допустил упущение», не указав его фамилию.
В отношении Батырханова составили протокол о грубом дисциплинарном проступке, на основании которого его с военной службы уволили.
Тем не менее Махачкалинский гарнизонный военный суд частично удовлетворил заявление Батырханова, признав приказ командира войсковой части № 63354 о прекращении выплаты ранее установленных надбавок контрактнику незаконным. Досрочное увольнение тем не менее осталось в силе.
- Сайт Кавказ.Реалии писал, что военнослужащие из регионов Юга и Северного Кавказаотказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из– за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии избежали наказания за самовольное возвращение из Украины.
- Грозненский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении контрактника Даниила Носова, которого обвинили в уклонении от службы. Прокуратура заявила, что, находясь в Украине, он взорвал гранату в руке, чтобы быть комиссованным домой. Суд назначил ему два года колонии общего режима.
- Пятигорский гарнизонный военный суд признал контрактника Владимира Кутлунина виновным в самовольном оставлении части. С февраля он находился в «служебной командировке», а после лечения в военном госпитале две недели не являлся в часть. Суд назначил ему ограничение по военной службе – это наказание предусматривает ограничение в повышении его в звании на пять месяцев с удержанием 5% довольствия в доход государства.
Киев ввел санкции против 198 граждан России, Беларуси и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении санкций против 198 человек, граждан России, Беларуси и Украины. В список, по предложению Совета национальной безопасности и обороны, попали российские и украинские культурные деятели, бывшие депутаты Верховной рады, блогеры и журналисты, в том числе российских государственных каналов.
Среди попавших под санкции: живущий во Франции режиссер Андрей Кончаловский, российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин), освещающие войну блогеры Борис Рожин и Юрий Котенок, певец Юрий Лоза, продюсеры Юрий Вайнштейн и Борис Яновский, телеведущие Борис Корчевников, Павел Зарубин и Яна Рудковская, актеры Андрей Соколов и Эвелина Бледанс и бывшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк.
Среди граждан Украины в список попали директор оппозиционной «Партии Шария» Алла Бондаренко, бывший депутат Верховной рады и бывший советник четырех президентов Украины Дмитрий Выдрин, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, телеведущая Диана Панченко, живущий в Германии писатель Владимир Сергиенко.
Попавшим в санкционные списки блокируются активы в Украине, перед ними прекращаются финансовые обязательства, они лишаются государственных наград, иностранцам запрещается въезд на территорию страны.
- Санкции были прокомментированы в телеграме официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Она предложила внести в санкционные списки куклы свиньи и зайца Хрюшу со Степашкой, используемые в «Спокойной ночи, малыши». «Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены», - написала Захарова.
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Десятки жертв
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет компании Yeti Airlines.
На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Первоначально сообщалось, что все они погибли. Затем агентства AP и AFP со ссылкой на местные власти сообщили, что спасатели нашли выживших. Агентство по гражданской авиации Непала впоследствии сообщило, что погибли 68 человек. Утверждалось, что двое пассажиров - граждан Непала - остались в живых, но получили тяжелые травмы. О судьбе ещё двух человек пока нет данных.
ТАСС со ссылкой на посольство России в Непале сообщает, что среди пассажиров были четыре гражданина России.
Самолет модели ATR72 летел в аэропорт Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке в Покхару. Причины катастрофы пока неизвестны.
Это крупнейшая авиакатастрофа в Непале за последние три десятилетия. В 2018 году при приземлении в аэропорту Катманду потерпел крушение самолет, летевший из столицы Бангладеш Дакки. Тогда погиб 51 человек из 71 находившихся на борту.
Непал считается страной, рискованной для авиаперелётов, из-за своего высокогорного рельефа и часто меняющихся погодных условий.
Саакашвили о смерти Кикабидзе: Скорблю по своему лучшему другу
«Скорблю по своему лучшему другу», - так третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кончину выдающегося актера и певца Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, пишет SOVA. Экс-глава государства также выложил на своей Facebook-странице фотографию, где он награждает артиста государственным орденом.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. Прощание и гражданская панихида по нему пройдут 17 числа.
Ранее соболезнование в связи с кончиной Кикабидзе выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: «У многих поколений нашей страны с его именем как актера связан не один любимый персонаж, который выдержал испытание временем и еще долго будет радовать зрителей».
Слова скорби выразили и лидеры других стран. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кикабидзе был другом, который всегда рядом. «Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму на имя своего грузинского коллеги Гарибашвили, заявив, что с глубокой скорбью узнал о смерти артиста: «Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры».
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что творчество Вахтанга Кикабидзе всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией.
«Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией. Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», - добавил Алиев.
Иран получит на вооружение российские истребители Су-35
Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолетами в армии страны. Тегеран заказал у Москвы системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты. Об этом в интервью агентству «Тасним» заявил член парламентского Комитета по национальной безопасности Шахриар Хейдари.
По его словам, поставка состоится в начале следующего года – по персидскому календарю Новый год будет отмечаться в марте.
Слова Хейдари - первое подтверждение со стороны официальных лиц Ирана поставок современной российской авиатехники. Ранее о возможной сделке сообщали источники западных СМИ в разведывательном сообществе. Израильский 12-й канал сообщал, что речь может идти сразу о 24 истребителях, которые изначально предполагалось продать Египту. От этой сделки Египет отказался, по всей видимости, под давлением США.
В декабре представители администрации президента США Джо Байдена сообщил журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло «беспрецедентного уровня». Это происходит на фоне фактической изоляции режимов аятолл и президента Владимира Путина со стороны стран Запада.
Тегеран поставляет Москве боевые беспилотные летательные аппараты, которые российская армия использует в Украине. Сообщалось, что с их использованием российской армии помогают иранские военные, прибывшие на аннексированную территорию Украины.
Белый дом предупреждал, что поставка российских истребителей может изменить баланс сил в регионе. Самые современные самолеты на вооружении иранской армии были захвачены страной в начале 1990-х и, по всей видимости, лишены нормального обслуживания.
- Истребители-бомбардировщики Су-34 используются российской армией с 2014 года и активно предлагаются на экспорт. Самолеты рассчитаны на нанесение ракетно-бомбовых ударов в глубине территории противника. В войне с Украиной Россия использует их в ограниченном масштабе из-за насыщения украинской армии системами противовоздушной обороны.
Зеленский: Вахтанг Кикабидзе – великий человек великого народа
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова скорби в связи с кончиной выдающегося грузинского певца и киноактера Вахтанга (Бубы) Кикабидзе, который скончался сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет.
«Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память творцу и соболезнования близким», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Вахтанг Кикабидзе был не только народным артистом Грузии, но и заслуженным артистом Украины, отмечает SOVA.
Ранее соболезнования в связи с кончиной артиста выразили в посольстве Украины в Тбилиси. «Сложно подобрать слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека. На 85 году жизни умер Вахтанг (Буба) Кикабидзе, человек-легенда, большой друг Украины и всего украинского народа. Ушел из жизни искренний, чуткий, откровенный и дружелюбный человек, который всегда поддерживал Украину в борьбе с агрессором – Россией».
Ангарский маньяк заявил о «мечте» отправиться на войну
Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осужденный к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью «Вести-Иркутск», что у него есть мечта - попасть в армию.
В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался еще в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.
Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что «это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная». «Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?» - сказал осужденный за убийства. Но когда пройдет зима, «самые морозы», он бы «не задумываясь согласился» отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учетная специальность.
О «ЧВК Вагнера», которая вербует в российских колониях заключенных для участия в войне, Попков не упомянул.
- Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. До 1998 года он служил в органах внутренних дел. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
- В 2015 году Попкова признали виновным в убийствах 22 женщин и приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 декабря 2018 года суд Иркутской области признал его виновным в совершении еще 59 убийств и присудил второй пожизненный срок.
- Ранее Попков также признался в двух убийствах уже после того, как уже получил два пожизненных срока. За эти преступления ему дополнительно назначили 9,8 года колонии особого режима.
- Летом прошлого года стало известно о том, что глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин ездит по российским колониям и вербует на войну заключенных, в том числе осужденных за тяжкие преступления, включая убийства. Им обещают помилование спустя полгода после участия в боевых действиях.
- Недавно Пригожин сообщил о возвращении домой после помилования первой группы завербованных заключенных. Как установили журналисты Русской службы BBC и издания «Агентство», среди них были осужденные за грабежи, убийства, наркоторговлю.
- Известны также имена нескольких погибших в Украине бывших заключенных. Один из них, похороненный с почестями, в частности, был осужден за убийство собственной матери.
В Армении активисты вновь протестуют возле российской военной базы
Как и в прошлое воскресенье, активисты движения «Национальный демократический полюс» сегодня проводят акцию протеста возле 102-й российской военной базы, расположенной в армянском Гюмри, сообщает Радио Азатутюн. Акция протеста, как и неделю назад, носит название «Блокада ради выхода из блокады».
Не представленный в парламенте страны «Национальный демократический полюс» считает российских миротворцев напрямую ответственными за ситуацию в Лачинском коридоре, единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах и Армению. Дорога уже больше месяца перекрыта группой азербайджанцев, которые называют себя экологическими активистами. Прекращение снабжения Нагорного Карабаха из Армении вызвало дефицит продовольствия и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.
Участники сегодняшней акции, собравшиеся у второго входа российской военной базы в Гюмри, заявили, что требуют от России выполнения обязательств, взятых на себя по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, то есть обеспечить свободное передвижения по Лачинскому коридору.
Представители «Национального демократического полюса» также заявили, что присутствие России представляет угрозу государственности Армении и существованию армянской нации. «Потому что, вступая в союз с Турцией и Азербайджаном, Россия связывает нам руки своим присутствием и не дает нам возможности противостоять вызовам, которые исходят от нее».
Участники акции потребовали прекращения российского присутствия в Армении, а также заявили, что Никол Пашинян также должен уйти в отставку с поста премьер-министра Армении.
К месту проведения акции протеста были стянуты полицейские силы. После этого участники акции объявили о проведении в городе автопробега по информированию, заявив, что дальнейшие шаги движения будут объявлены позже.
Военный РФ взорвал гранату в Белгородской области, есть погибшие
Российский военнослужащий в субботу взорвал гранату и устроил пожар в воинской части в Белгородской области. По предварительным данным, погибли не менее трех военных, есть раненые. Об этом сообщают телеграм-каналы «112» и «База».
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошли детонация боеприпасов и пожар, пострадали 10 военнослужащих. О погибших агентство не сообщает, как и о том, что стало причиной взрыва и пожара.
Официальных сообщений о случившемся пока нет.
По информации «Базы», взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих (как пишет «112», командир взвода в звании старшего сержанта) по не установленным пока причинам взорвал гранату РГД-5, из-за взрыва в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар.
По данным «Базы», пострадали 10 человек. Канал «112» пишет о 16 пострадавших и восьми пропавших без вести военнослужащих.
- В октябре на полигоне в Белгородской области двое военнослужащих - граждане Таджикистана, которые, как утверждают российские власти, записались в армию России добровольно - открыли стрельбу по другим военным. По официальным данным, были убиты 13 человек, включая двух нападавших. Минобороны России назвало случившееся «терактом».
Гулагу.нет: бывший командир «ЧВК Вагнера» запросил убежища в Норвегии
Бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.
Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.
Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.
Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений» «ЧВК Вагнера», который согласился давать показания, - пишет Осечкин.
- В начале июля 2022 года Медведев, житель Томской области, заключил контракт с «ЧВК Вагнера» на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда в Луганскую область, где он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-штурмового отряда наемников. По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего заключенного Евгения Нужина, которого «вагнеровцы» предположительно убили кувалдой после возвращения из украинского плена.
- В середине декабря по в соцсетях распространялось видео, на котором человек, представившийся дезертиром Андреем Медведевым, рассказал об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом. Он потребовал от ФСб провести проверку в отношении наемников и вгения Пригожина. «После моего самовольного ухода служба безопасности «Вагнера» начала меня преследовать, подключая к розыску ФСБ, органы МВД. Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», – сказал Медведев.
- Сибирь.Реалии в декабре публиковал фрагменты интервью бывшего наемника с Осечкиным.
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