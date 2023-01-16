В прошлом году граждане РФ приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир

С 1 января по 9 сентября 2022 года россияне приобрели в Грузии более 13 тысяч квартир. Информацию об этом публикует агентство «Интерпрессньюс», запросившее соответствующую статистику у министерства юстиции Грузии.

В частности, с 1 января по 9 сентября прошлого года в Грузии было зарегистрировано право собственности 12 335 граждан Российской Федерации на 15 164 здания и сооружения, из них 13 262 — жилые квартиры. За тот же период право собственности на 13 850 земельных участков в Грузии зарегистрировали 10 975 граждан РФ.

По информации ведомства, за этот же период было зарегистрировано право собственности 3771 гражданина РФ на 4390 предметов недвижимости. Кроме того, зарегистрированы имущественные права 73 граждан Российской Федерации на 93 объекта коммерческой площади.

Отметим, что статистика не включает данные за сентябрь-декабрь прошлого года, когда в Грузию после объявления Владимиром Путиным «частичной военной мобилизации» приехали десятки тысяч россиян. Кроме того, часть квартир, предположительно, купили этнические грузины, имеющие гражданство РФ.

Ранее «Эхо Кавказа» писало о росте цен на недвижимость в Грузии. Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте.