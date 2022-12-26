Несмотря на рост цен на недвижимость в Грузии, спрос на него растет. В среднем новые квартиры в зависимости от региона подорожали на 16-20%. Схожая ситуация и на рынке аренды. Аналитики полагают, что это связано прежде всего с экономической ситуацией в стране и лишь во вторую очередь – с украинской войной и миграцией из России.

Динамика стабильного роста цен жилой недвижимости и аренды сохранялась на протяжении всего года, говорится в последнем исследовании TBC Capital. Основными стимулами для этой тенденции стали миграция и стабильность обменного курса национальной валюты.

Согласно исследованию, лидерами по продажам являются Тбилиси и Батуми. Средняя цена квадратного метра колеблется от 750 до 1800 долларов США. Стоимость аренды в Тбилиси в ноябре выросла почти на 80 процентов по сравнению с тем, что было год назад.

Согласно статистике консалтинговой компании Colliers Georgia, в целом рынок квартир в грузинской столице за год вырос на 28%, до 214 миллионов долларов. При этом число сделок с квартирами в новостройках выросло на 29%, а на вторичном рынке – на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В ноябре 2022 года количество сделок с жилыми квартирами в Батуми увеличилось на 67% по сравнению с ноябрем прошлого года, а объем рынка увеличился на 84% – до 74 млн долларов США.

Статистика свидетельствует, что наибольший рост цен отмечен в тбилисском премиум-сегменте – в среднем на 16%. Что касается вторичного жилья, в центре города за год квартиры подорожали на 9%, а в пригороде – до 10%.

По словам девелоперов, рост цен в крупных городах в основном поддерживает ажиотаж на рынке, а затем инфляция. Согласно отчету TBC Capital, 75% мигрантов из РФ поселились в Тбилиси, а по данным Грузстата, стоимость строительства в третьем квартале, по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, увеличилась на 11,7%.

По словам генерального директора строительной компании «Мегоброба» Давида Туквадзе, сравнительно скромный, по сравнению с продовольствием и топливом, рост цен на строительные материалы обусловлен фактором местного производства – цемент, арматура, и некоторые отделочные материалы производятся непосредственно в Грузии:

«По сравнению с прошлым годом спрос на недвижимость значительно вырос. Больше всего покупают квартиры этнические грузины, граждане других государств, которые рассматривают покупку недвижимости как выгодную инвестицию. В условиях возросшей конкуренции на недвижимость девелоперы держат низкую маржу, стремясь компенсировать рост цен большим количеством сделок. Необходимо отметить, что за последние месяцы стоимость стройматериалов стабилизировались, чему в первую очередь способствовала стабильность курса лари».

В какой мере впечатляющая миграция из России оказала влияние на рынок недвижимости? По мнению учредителя девелоперской компании «Арки» Ильи Цулая, лишь косвенным образом.

«На примере «Арки» скажу, что после начала вторжения РФ в Украину у нас было продано примерно 800 квартир, из которых на россиян и белорусов пришлось около 1%, максимум 7-8 квартир. В основном покупают грузины, в том числе из-за рубежа, а также граждане стран Персидского залива. Однако мигранты, въезжающие в Грузию, арендуют недвижимость у людей, которые уже ею владеют, что, конечно, сказывается на увеличении спроса. Соответственно, это также способствовало увеличению стоимости аренды. Наши граждане тоже решили приобрести дополнительную недвижимость, так как увидели, что сдача в аренду выгодна. Однако в большей мере рост цен на недвижимость был вызван подорожанием строительных материалов, что вынудило многих застройщиков повысить отпускную цену. Несмотря на ажиотаж, строительство недвижимости в стране выросло не более чем на 12%», – заявил бизнесмен изданию BMG.

В целом, по утверждению экспертов, цены на рынке аренды жилой недвижимости в среднесрочной перспективе скорректируются, так как на данном этапе влияющие на рост факторы практически исчерпаны.

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