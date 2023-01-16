В Грузии осужденным по делу о насилии в отношении журналистов смягчили наказание

Тбилисский апелляционный суд смягчил приговоры шести осужденным по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля 2021 года.

Все шестеро осужденных оправданы по части второй статьи 225 УК Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии, а назначенный судом первой инстанцией 5-летний срок лишения свободы сокращен до четырех лет.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», сроки сократили Давиду Куталадзе, Отару Гелашвили, Цотне Чихладзе, Гие Гигуашвили, Торнике Давлашеридзе и Акакию Накашидзе. Им предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 118 и статьям 154 и 156 УК Грузии — нанесение менее тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование журналистской деятельности и преследование.

Речь идет об эпизоде, в котором потерпевшими являются журналистка Миранда Багатурия и оператор Лексо Лашкарава из оппозиционной телекомпании «Пирвели». Тбилисский суд вынес приговор по этому делу в апреле прошлого года.

5 июля 2021 года в Тбилиси на проспекте Руставели планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что акция была отменена, собравшиеся на проспекте гомофобные группировки напали на представителей СМИ – репортеров, операторов и фотографов.

Всего был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами. Тбилисский суд рассматривал несколько эпизодов.

В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу на действия властей Грузии во время гомофобных акций 5 июля 2021 года и допустил, что это дело может стать прецедентным.

ЕСПЧ интересует, в частности, способствовали ли заявления членов правительства насилию 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию.

Неправительственные организации до сих пор заявляют, что к ответственности так и не были привлечены организаторы нападений.