Грузия прощается с актером и певцом Вахтангом Кикабидзе. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, какие воспоминания вызывает его имя у жителей Тбилиси.

– Чем вам запомнился Вахтанг Кикабидзе?

Ирина: Естественно, он мне запомнился своими песнями, кто не слышал и не знает «Чито гврито» в его исполнении?! Смерть Вахтанга Кикабидзе стала очень большой потерей не только для Грузии. Он уже при жизни стал легендой, такие люди большая редкость, осталась у нас только Нани Брегвадзе, дай бог ее долгих лет жизни. А батоно Бубу знали практически все, я уверена, что каждый третий грузин скажет, что хоть раз встречался с ним и у него остались только хорошие воспоминания от этой встречи. Я тоже знала его лично, он принимал меня в Москве, в своем ресторане, гостинице. Он был необыкновенным человеком, настоящим тбилисцем.

Гия: Он был известен во многих сферах, но, конечно в первую очередь как актер, но также как певец, танцор и, конечно, патриот. Он из тех людей, которые талантливы во всем, все, за что он брался, у него получалось очень хорошо. Мне очень жаль, что Грузия потеряла такого человека. Он радовал своими фильмами и творчеством не одно поколение, и, наверное, даже подростки будут знать его имя, потому что многие его роли и сегодня смотрятся актуально. Не знаю, насколько вообще можно в таком случае сказать: он уйдет и придет кто-то еще.

Эка: Вахтанг Кикабидзе в первую очередь был большим человеком, и это самое главное. Сердцем, душой он был очень теплым человеком, и во многом именно поэтому он был гордостью грузинского народа. У него была прекрасная карьера, но не стоит забывать и того, что он был большим патриотом. К сожалению, сегодня в стране еще есть такие люди, которые плохим словом вспоминают Вахтанга Кикабидзе и очень пытаются изменить мнение народа на его счет, но у них ничего не получится.

Гоча: Бубу Кикабидзе я помню еще с детства, и, естественно, по роли Мимино из одноименного фильма. Я часто смотрел его выступления, музыкальные вечера и всегда относился к нему с огромной симпатией. К сожалению, вспоминается не самый приятный момент, когда однажды проходила акция, было много людей у филармонии, я тоже там был, а он вышел на балкон и начал успокаивать людей. Ничего плохого он не сказал, просто говорил, что повода для акции нет, неприятно было слышать от него это, но эта небольшая обида у меня прошла с годами, и я очень огорчился, когда узнал, что Буба Кикабидзе скончался.

Хатия: Буба Кикабидзе, я считаю, заслуживает уважения не только за его роли, которыми он нам запомнился, но и за его человеческую позицию. После всех событий, которые Грузия пережила в 2008 году он, в отличие от многих его коллег, решил прервать любое сотрудничество с агрессором. Он был примером того, как можно быть успешным, очень популярным, состоявшимся во всем и абсолютно простым человеком. Он был очень коммуникабельный, и это очень важно.

Георгий: Я считаю, что Буба Кикабидзе был самым большим грузинским актером и музыкантом всех времен. Помню, я еще ребенком купил пластинку с его песнями, я столько раз ее слушал, что в итоге она просто испортилась. Позже я лично познакомился с ним, встречался несколько раз. Он со всеми разговаривал как со своими детьми, рассказывал нам с друзьями такие анекдоты, что мы держались за животы. Когда я его видел в последний раз, он жаловался, что здоровье его подводит, сказал: «скоро придет мое время». С того момента прошло три года, и этот момент наступил сейчас, я уверен, что все грузины вместе со мной тяжело переживают смерть Бубы Кикабидзе.

Жительница Тбилиси: Буба Кикабидзе для меня – это мое детство и молодость. Я очень расстроилась, узнав о его гибели. Конечно, он был в возрасте, но всегда кажется, что такие люди просто не умирают и живут вечно. Он был очень талантливый человек, у него был потрясающий голос, и он великолепно исполнял все свои роли в кино. Мои любимые его роли Мимино и, конечно, Бенжамен из фильма «Не горюй».

Гулико: Певец, актер, хороший человек. Конечно, сейчас многие поспорят с этим, те, кто был не согласен с его определенными позициями, но главное, что он любил свою родину и он точно сделал больше добра. Я считаю, что он был хорошей личностью.

Подписывайтесь на нас в соцсетях