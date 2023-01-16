Квалификационная коллегия судей Южной Осетии сообщила о продлении срока приема заявлений на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда. Впрочем, как выяснило «Эхо Кавказа», конкурс публично не объявлялся. Депутаты парламента на этом фоне ставят вопрос о досрочном сложении полномочий своих представителей в коллегии и отмечают, что формирование судебной власти непозволительно затягивается.

Квалификационная коллегия судей в Южной Осетии сообщила о продлении приема заявлений на замещение вакантной должности заместителя председателя Верховного суда.

«Прием заявлений и документов, указанных в пункте 6 статьи 6 закона «О статусе судей в РЮО» на вакантную должность заместителя председателя Верховного суда республики продлевается до 9 февраля 2023 года включительно», – говорится в распространенном заявлении.

Коллегия сообщила о «продлении» конкурса. Это предполагает, что объявление уже второе, было и первое – о начале приема заявлений.

Однако его не было. Это первое объявление, причем с большим и непозволительным с точки зрения закона опозданием. Именно так, потому что по закону «Об органах судейского сообщества» за полгода до истечения срока полномочий членов Верховного или Высшего арбитражного судов председатель ВС РЮО сообщает в Квалификационную коллегию об открывающейся вакансии. Коллегия, в свою очередь, размещает в официальной прессе объявление о предстоящем конкурсе с указанием времени, места приема и рассмотрения документов.

Подчеркиваю – за полгода до истечения срока полномочий судей с тем, чтобы претендент мог подготовиться к квалификационному экзамену.

Далее коллегия рассматривает заявления претендентов и дает заключение о рекомендации кандидатов на указанные должности либо об отказе в такой рекомендации, о чем информирует президента и парламент республики.

Срок полномочий председателя ВС РЮО уже истек. В декабре Олеся Кочиева ушла в отставку. Истекает срок полномочий и других членов Верховного суда, а объявление коллегии опубликовано только сейчас, хотя по закону должно было появиться в печати еще в июне прошлого года.

Группа депутатов усмотрела в этом нарушение принципа отбора судей на конкурсной основе и обратилась к парламенту и президенту с предложением досрочно прекратить полномочия их представителей в Квалификационной коллегии. В своем обращении депутаты указывают, что нарушения со стороны коллегии носят системный характер.

Квалификационная коллегия состоит из семи человек. По одному представителю назначают судьи Верховного и Высшего арбитражного судов, один представитель судей – городского и районного судов, еще двух назначает президент, и два члена коллегии – представители общественности, их делегирует парламент республики.

Вторая странность в этой истории. Председатель Верховного суда уже месяц как покинул свой пост по истечении срока полномочий, а кандидат на его место еще не озвучен. Хотя, казалось бы, претенденты на пост руководителя судебной ветви власти должны были появиться еще до старта избирательной кампании.

Это логично. Когда собирается команда взрослых людей, чтобы побороться за власть, очевидно, каждый из них представляет, на что он мог бы претендовать после выборов. Лидер претендует на кресло президента – это понятно, а остальные? Можно поставить вопрос иначе: претендент на пост президента представляет, как он организует управление республикой хотя бы в общих чертах, кому доверит ключевые должности, прежде всего, председателя Верховного суда и генерального прокурора?

Для сравнения. В команде бывшего президента Анатолия Бибилова уже в 2016 году, то есть как минимум за год до переназначения, в судебном департаменте были две кандидатуры на пост председателя ВС РЮО. Одна из них – Олеся Кочиева.

В 2017 году, за полтора месяца до назначения, ей присвоили звание заслуженного юриста РЮО, что позволяло занять должность без обязательного для прочих соискателей квалификационного экзамена.

То есть политик еще не был избран президентом, до выборов оставалось полгода, но он уже строил планы на власть, а ключевые игроки его команды уже претендовали на должности, даже конкурировали между собой.

Понятно, что своей команды у Гаглоева не было, узкий круг единомышленников на это явно не тянет. Но у него было больше, чем команда, – его поддержали широкие слои югоосетинского общества, в том числе интеллигенция. Алану Гаглоеву симпатизировала югоосетинская диаспора.

Логичным в этой ситуации было бы опереться на поддержавшие его слои общества, сформировать команду из них уже после победы на выборах. Таким образом он решал и другую не менее важную задачу – привлечение поддержавших на выборах избирателей в ряды своих сторонников на длительную перспективу.

Тем более, каких-то существенных рисков здесь не было. В случае если назначенец не справляется, его легко можно заменить без ущерба для президентской репутации. В этом смысле ситуация повторяла первый период правления Леонида Тибилова и его правительства национального согласия. Тогда члены кабмина представляли различные группы влияния, и лишь некоторые были его креатурами. Поэтому, когда Тибилов через год после формирования правительства отправлял министров в отставку, со стороны общественности не возникало вопросов, «куда он смотрел при их назначении»?

Увы, не случилось. Кадровые решения принимаются кулуарно в узком кругу. Как следствие и кадровая линейка короткая – кабинет министров до сих пор не сформирован. Между тем уже время отправлять в отставку тех, кто не справился из первого состава правительства. Наверное, по той же причине спустя почти семь месяцев после инаугурации президента местное экспертное сообщество строит версии о претендентах на пост председателя Верховного суда.

По последней версии наиболее популярным среди экспертов является кандидатура Ацамаза Биченова – он уже возглавлял Верховный суд в бытность Эдуарда Кокойты.

Российской общественности он стал известен после того, как отменил победу Аллы Джиоевой на президентских выборах в 2011 году, что привело к политическому кризису и массовым акциям протеста, вошедшим в историю как «снежная революция».

Сторонники версии назначения Биченова полагают, что это выбор Арсена Гаглоева – экс-министра по делам Северного Кавказа, которого одни наблюдатели называют «серым кардиналом» Южной Осетии, другие – человеком, лоббирующим интересы президента в Москве.

Логика назначения, по мнению сторонников этой версии, следующая. Арсен Гаглоев в 2011 году возглавлял администрацию президента Кокойты и вместе с Биченовым отвечал за реализацию кураторского плана по отмене «неправильных», с московской точки зрения, результатов выборов. То есть по меньшей мере за ними опыт совместной работы.

Примерно три месяца назад Ацамаз Биченов вернулся в республику из России и устроился юристом в Минобразования. Эксперты считают, что это уж слишком скромная должность для юриста такого уровня и речь идет о временном трудоустройстве.

Подчеркну – это всего лишь версия, кстати, уже не первая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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