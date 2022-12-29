Пятилетка Кочиевой и кто придет ей на смену?

Сегодня депутаты югоосетинского парламента проголосовали за освобождение Олеси Кочиевой от должности председателя Верховного суда в связи с истечением срока полномочий. Соответствующее представление в законодательный орган было направлено президентом Аланом Гаглоевым. Каковы итоги пяти лет управления Кочиевой судебной системой республики?

Председатель Верховного суда Олеся Кочиева освобождена от должности в связи с истечением срока полномочий. Депутаты единодушно проголосовали за ее отставку. Самое время оценить послевкусие от пяти лет ее управления судебной системой республики.

По единодушному мнению моих респондентов, никогда правосудие в Южной Осетии не находилось на таком низком уровне. И началось оно с крайне сомнительного назначения Анатолием Бибиловым на пост председателя Верховного суда человека, не имевшего опыта судейской работы. Она в принципе не имела права занимать этот пост.

По закону соискатель должен сдать квалификационный экзамен либо иметь звание заслуженного юриста. Последнее предполагает внушительный опыт работы в области юриспруденции – порядка 20 лет, и достижение неких внушительных результатов в профессии.

Олеся Кочиева получила диплом юриста в 2012 году, работала консультантом, с 2014 года возглавляла парламентский комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению. Тем не менее ей вручили звание заслуженного юриста, и, таким образом, человек с пятилетним стажем и не бог весть какими достижениями возглавил судебную власть республики.

И главное – на момент назначения она была действующим политиком, одним из лидеров партии «Единая Осетия». В результате республика получила не слишком компетентную, зато политически мотивированную агрессивную судебную систему.

Общество стало очевидцем, как суд в партнерстве с другой не менее политически мотивированной, зато еще более некомпетентной организацией – Минюстом, закрывал политические партии и не позволял регистрироваться новым, без видимых юридических причин. Как в тандеме с ЦИК Верховный суд в массовом порядке не допускал к выборам кандидатов, которые не отличались лояльностью к президенту или просто могли составить конкуренцию партии власти «Единая Осетия» на парламентских выборах и Анатолию Библову – на президентских.

Почти половина кандидатов-мажоритариев не была допущена к парламентским выборам 2019 года, а из двадцати кандидатов в президенты в 2022 году зарегистрировали только пятерых.

Южная Осетия еще не знала такого произвола.

Наконец, совершенно скандальная история с референдумами о присоединении к России уже после избрания Гаглоева, когда за считанные минуты ВС РЮО исподтишка, втайне от общественности и избранного президента одобрил проведение плебисцита.

Справедливость требует указать и на белые пятна, когда состряпанные Генпрокуратурой дела разваливались в суде.

Но эти сюжеты местные наблюдатели связывают не столько с верностью судейской присяге, сколько с политическим противостоянием председателя ВС РЮО Олеси Кочиевой и генпрокурора Урузмага Джагаева за влияние в команде президента, за влияние на Анатолия Бибилова. Суд таким образом демонстрировал несостоятельность Джагаева как руководителя ведомства и как полезного игрока команды.

Примечательный факт: после победы на выборах Гаглоева часть депутатов настаивала, чтобы президент отправил Кочиеву в отставку досрочно.

Механизм существует. Во времена Кокойты были приняты поправки к конституционному закону о «Верховном суде», позволяющие президенту в любой момент без объяснения причин поставить перед парламентом вопрос об отставке руководителя судебной власти.

Этой нормой в Южной Осетии воспользовались лишь однажды, когда и.о. президента Вадим Бровцев поставил перед парламентом вопрос об отставке генпрокурора Таймураза Хугаева и председателя ВС РЮО Ацамаза Биченова.

С отставкой генпрокурора депутаты согласились, а вот по Биченову отказали.

Досрочную отставку Олеси Кочиевой депутаты предлагали президенту как некую меру ответственности, которую председатель Верховного суда должна была, по их мнению, понести. Но Алан Гаглоев дал ей возможность доработать до конца срока. Пока не понятно, что это было: этический компонент или прагматичное нежелание Гаглоева создавать еще одну линию напряжения вокруг себя, тем более что у Кочиевой есть поддержка в парламенте.

Есть и такое мнение, будто это часть договоренности – суд затянул рассмотрение громких уголовных дел, инициированных Генпрокуратурой против Гаглоева, когда он еще возглавлял оппозицию.

Кто-то скажет, что судьи и сами подстраховались, было очевидно, что обвинения в отношении Алана Гаглоева и его брата Александра притянуты, не подкреплены доказательствами. Никто не станет брать на себя выполнение такого рода политического заказа в конце президентского срока «заказчика» в ситуации, когда режим нестабилен и его перспективы неочевидны.

Тем не менее факт остается фактом. Рассмотрение дел затянулось, а после избрания Гаглоева их закрыли как необоснованные. Отставка по истечении срока полномочий – это еще и безупречная биография Олеси Кочиевой, ее перспектива на будущее. Вопрос, повисающий в воздухе всякий раз после отставки начальника: кто будет следующим? У местного экспертного сообщества версий – ноль, как и в случае с кандидатом в генпрокуроры в день отставки Магомеда Багаева.

Хотя была одна версия в самом начале президентского срока Алана Гаглоева, когда Алана Джиоева назначали главой администрации. Некоторые тогда предположили, что это назначение промежуточное и со временем он займет пост председателя Верховного суда.

По мнению наблюдателей, он явно не аппаратный игрок, причем это было очевидно, когда Алан Николаевич еще возглавлял администрацию президента при Леониде Тибилове. Зато за его плечами судейский стаж и внушительная юридическая практика – в разные годы он возглавлял Минюст, занимал пост зампредседателя Контрольно-счетной палаты, служил в налоговой полиции.

О версии промежуточного назначения Джиоева местные эксперты подзабыли, все-таки много чего случилось за этот год. А теперь вдруг вспомнили.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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