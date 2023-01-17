Обзор грузинской прессы

Неправительственный сектор обвиняет власти Грузии в поощрении агрессивных группировок. 15 января в Кахетии была сорвана лекция Левана Бердзенишвили «Илия, наш европейский отец». Основатель «Евроклуба Кварели» Ника Гурин сообщил в социальной сети, что докладчик не смог попасть в здание, поскольку «привезенные из регионов люди» устроили пикет, лекция была отменена из соображений безопасности. Ответственность за произошедшее взяло на себя пророссийское «Консервативное движение», пишет информационное интернет-агентство netgazeti. Один из лидеров политического объединения Шота Мартыненко написал в Facebook:

Либералы думали, что они будут устанавливать нормы нашего движения и функционирования. Но в реальности будет наоборот

«Левану Бердзенишвили (назвавшему царя Ираклия предателем) не дали возможности прочитать лекцию в Кварели члены кахетинского отделения «Alt-Info – Консервативное движение». Либералы думали, что они будут устанавливать нормы нашего движения и функционирования. Но в реальности будет наоборот: мы будем определять, где и какие будут права у продавшихся Западу агентов, оскорбляющих прошлое, героев и традиции грузин. Эта страна наша, и мы здесь устанавливаем правила».

При этом у представителей «Института исследования демократии» (DRI) вызывает возмущение тот факт, что полиция никак не помешала агрессивно настроенной толпе предотвратить проведение мероприятия:

«Можно сделать вывод, что преднамеренное бездействие сотрудников правоохранительных органов помогло насильственным группировкам добиться своей цели и ограничить право Левана Бердзенишвили на свободу слова. DRI призывает власти Грузии отказаться от очевидной практики поощрения агрессивных группировок. Политические деятели должны однозначно и безоговорочно защищать свободу слова. А правоохранительные органы должны незамедлительно реагировать на случаи ограничения свободы слова и физические нападения».

Сам Леван Бердзенишвили в интервью информационному интернет-агентству ambebi сказал:

Впечатление осталось такое, что этим безграмотным и распущенным людям дана возможность управлять страной

«Если бы у нас была государственность, власти бы сказали, что встревожены тем, что гражданину не дали возможности читать лекции. Мы не совершали никакого преступления, я вел себя спокойно, не вступал в дискуссию, все стерпел, хотя уже и не политический деятель, чтобы быть обязанным все терпеть. Я, естественно, не считаю, что в Кварели или в Кахетии, или в Грузии все так думают, но впечатление осталось такое, что этим безграмотным и распущенным людям дана возможность управлять страной. Человек, не знающий значения слова «лекция», решает, где будет проводиться лекция, а где не будет. И не нашлось ни одного сторонника правящей партии, который сказал бы, что срыв лекции не является хорошей новостью».

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Какую сумму потратила Грузия на приобретенную у Украины систему «Бук»? На этот вопрос попытался ответить главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в материале, опубликованном в газете «Квирис палитра». Статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова под заголовком «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы», опубликованная в украинских СМИ на прошлой неделе, вызвала ажиотаж в Грузии. Официальный Тбилиси был недоволен той частью статьи, в которой говорится о том, что Украина передала Грузии зенитно-ракетный комплекс «Бук» во время августовской войны, что многие восприняли как утверждение о безвозмездной передаче. Власти опровергли эту информацию, заявив, что комплекс был приобретен у украинской стороны, однако точную сумму в правительстве не назвали, сославшись на секретность. Затем последовал ответ находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он заявил, что «с помощью президента Ющенко Грузия купила их по минимальной на тот момент цене». Автор статьи выяснил, что сумма эта составляла 20 миллионов долларов:

Украины тогда возглавляли пророссийски настроенные депутаты и по заданию российских спецслужб пытались всеми способами навредить военно-техническому сотрудничеству между Украиной и Грузией

«Эту сумму действительно нельзя считать символической или минимальной, однако, если сравнить астрономическую цену, которую мы выплатили тогда Израилю за один зенитно-ракетный дивизион «Спайдер», сумма, уплаченная за закупленный в Украине «Бук», не покажется катастрофической. 20 млн долларов США, которые Грузия, предположительно, заплатила за украинский «Бук», была указана в отчете специальной следственной комиссии украинской Рады, который был опубликован в конце 2008 года. Однако следует учитывать, что эту специальную следственную комиссию высшего законодательного органа Украины тогда возглавляли пророссийски настроенные депутаты и по заданию российских спецслужб пытались всеми способами навредить военно-техническому сотрудничеству между Украиной и Грузией».

Зенитно-ракетный комплекс модификации «Бук-М1» включает в себя один передвижной командный пункт, радиолокационную станцию для радиообнаружения и измерения дальности, шесть самоходных огневых установок с РЛС и три без. По некоторым данным, в 2007 году Грузия закупила у Украины 96 ракет, их часть, предположительно, была захвачена российскими военными, пишет Ираклий Аладашвили.

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«Что меняется в законодательстве для борьбы с насилием над женщинами?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство interpressnews. На эту тему издание пообщалось с заместителем министра внутренних дел Ираклием Дарахвелидзе. По данным чиновника, лишь за восемь месяцев 2022 года было выписано 5827 сдерживающих ордеров по фактам семейного насилия, в 4574 случаях жертвами были женщины. Власти уже начали работу над определенными изменениями для сокращения этой статистики, заявил Дарахвелидзе:

Каждое устройство стоит несколько тысяч долларов. В случае его повреждения должны существовать эффективные механизмы компенсации, чтобы насильник не портил его постоянно

«Сегодня существуют тюремное заключение, залог и поручительство. В качестве одной из мер пресечения рассматривается и (электронный) браслет, над чем сейчас ведется работа. Детали пока не были окончательно согласованы. Все в итоге зависит от финансов, создать эту систему достаточно дорого, необходима инфраструктура, браслеты, нужно также обучить сотрудников и т.д. Если не ошибаюсь, речь идет о 10 миллионах лари, чтобы на первом этапе начать работу, хотя всегда будут нужны дополнительные средства. Этот механизм позволит сократить случаи применения мер пресечения и в итоге станет более эффективным методом контроля, чем, скажем, залог. Но, если я не ошибаюсь, каждое устройство стоит несколько тысяч долларов. В случае его повреждения должны существовать эффективные механизмы компенсации, чтобы насильник не портил его постоянно. Есть много нюансов, над которыми нужно работать».

Браслет будет крепиться на руке или ноге по выбору самого подконтрольного лица. Устройство будет контролировать лишь факт приближения насильника к жертве, а не все его передвижения, утверждает замминистра.

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