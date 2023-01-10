Отказ правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук» спровоцировал скандал внутри грузинской общественности. Статья и.о. посла Украины в Грузии Андрея Касьянова, где он, в том числе, пожаловался на нежелание «Грузинской мечты» вернуть долг в виде боевой техники, которую украинское руководство предоставило Грузии во время войны 2008 года, вызвала шквал критики. Причем как со стороны грузинского правительства в адрес Украины, так и со стороны оппозиционных партий и экспертов в адрес «Грузинской мечты».

Статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова под заголовком «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы», опубликованная в украинских СМИ, раскрыла всю сложность и неоднозначность отношений между Тбилиси и Киевом. Наряду с благодарностью за помощь в части гуманитарных вопросов, в том числе в отношении украинских беженцев, Касьянов недвусмысленно дал понять: «Грузинская мечта» на все просьбы Украины оказать поддержку вооружениями или дипломатическими методами отвечает отказом. Особое внимание привлек вопрос, касающийся просьбы о передаче ЗРК «Бук», который в свое время был доставлен в Грузию из Украины. Касьянов, в частности, пишет:

«В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», переданные Украиной Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы».

Тбилиси просьбу Киева удовлетворить отказался. И более того, обвинил украинского дипломата в дезинформации относительно переданного Грузии вооружения. Минобороны страны выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что указанный зенитно-ракетный комплекс был не передан Украиной, а куплен у нее. И не во время войны 2008 года, а за год до этого:

«Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую т. н. экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии систему противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена Министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности».

В «Грузинской мечте» тут же добавили, что все приобретенное Грузией оружие является грузинским и никакой передаче никому не подлежит. Да и вообще, по мнению одного из лидеров правящей партии Гии Вольского, Киев с самого начала российско-украинского конфликта злоупотребляет добрососедскими отношениями между Грузией и Украиной, полностью игнорируя интересы Тбилиси:

«Во-первых, заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы… Что касается неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях и как человека его следует оценивать именно так. Был запрос не только на передачу оружия, но и на организованную отправку добровольцев, и даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну. Разговоры на эту тему продолжаются, именно поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные действия в целом – это интерес, который некоторые украинские официальные лица открыто проявляют по сей день. То, что отмечает Касьянов, – другая тема и указывает на его неадекватность».

Тем не менее в грузинском экспертном сообществе указывают на определенное лукавство со стороны «Грузинской мечты». Так, военный эксперт Лаша Беридзе напоминает, что Тбилиси не удовлетворил ни одну просьбу Киева о помощи. И дело касалось далеко не только вооружений:

«Не то что «Бук», они даже «Дидгори» не передали, которые являются медицинскими эвакуационными машинами, а не летальным оружием, как «Бук» или «Джавелин». Они не сделали никаких заявлений поддержки. Наоборот, было много деструктивных заявлений. Хотим мы или нет, но наше правительство выбрало этот путь».

При этом военный эксперт Акиа Барбакадзе считает, что заявления некоторых представителей руководства Грузии о том, что страна не может себе позволить помогать Украине за счет снижения собственной обороноспособности, говорят о полном отсутствии понимания политических реалий в регионе и мире:

«Если они объясняют это тем, что страна после передачи «Бука» окажется недостаточно защищена, то я бы хотел напомнить, что существует гораздо более серьезная угроза нашей безопасности. И решить эту проблему можно лишь посредством диалога с США и НАТО».

В том, что грузинское руководство своей политикой в отношении Украины совершает большую ошибку, уверен и бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, есть множество способов обозначить свою позицию, не вступая в войну:

«Я не понимаю позицию властей Грузии по Украине. И не вижу причин тому, чтобы Тбилиси не выражал больше поддержки Киеву. Положительные результаты Грузия получит, в том числе, и от соглашения о сотрудничестве в вопросах коллективной безопасности, которое будет подписано после окончания войны. Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы власти Грузии связывали себя с Кремлем. Россия проигрывает эту войну, ее экономика разрушена. Судя по всему, нет никакой связи между властями Грузии и тем, чего хочет грузинский народ».

Позицию Ходжеса в «Грузинской мечте» назвали подыгрыванием оппозиции. А самого генерала – популистом, не несущим, в отличие от руководства Грузии, никакой ответственности за свои заявления.

Но бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе видит в действиях и заявлениях правительства страны серьезные деструктивные моменты, которые дорого обойдутся Грузии в будущем:

«Действия нашего правительства отражают их желание как минимум дистанцироваться от Украины и, к сожалению, во многих вопросах являются прямой поддержкой действий России. И какая бы поддержка ни демонстрировалась Украине со стороны гражданского общества и грузинского народа, международные партнеры будут судить по действиям нашего правительства. И даже учитывая проукраинские настроения в обществе, антиукраинские действия правительства не будут продуктивными для страны».

В грузинском экспертном сообществе уверены: отказ грузинских властей от солидарности с Украиной, с одной стороны, льет воду на мельницу Москвы, а с другой – ставит под сомнение евроатлантический курс Тбилиси. И западные партнеры Грузии делают соответствующие выводы.

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