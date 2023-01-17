У черноморского берега Абхазии водится немало видов промысловых рыб. Но наибольшие поступления в бюджет республики ежегодно приносит зимне-весенняя путина по вылову хамсы, или, как ее еще называют биологи, европейского анчоуса.

Рыбка эта небольшая по размерам (черноморская хамса – до 11 сантиметров в длину, азовская, которая тоже добирается до берегов Абхазии, – 8-9 сантиметров), достаточно вкусная и в то же время «диетическая», нежирная. Но основная часть вылова хамсы в Абхазии уходит на заводы на территории республики по ее переработке в рыбную муку и рыбий жир.

На днях, однако, некоторых интернет-пользователей встревожили сообщения в ряде СМИ. В частности, о том, что на протяжении последних десяти лет вылов хамсы только возрастал, это в конечном счете привело к резкому ее сокращению. А еще – что при общей квоте на нынешнюю путину в Абхазии в 35 тысяч тонн выловлено пока 1,4 тысячи тонн этой рыбы.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем госкомитета по экологии Республики Абхазия Савелием Читанава, и вот что он пояснил в связи со сказанным. Прежде всего – относительно «отставания» в вылове по ходу путины:

«Черноморский бассейн в целом за лето прогревается, а с приближением зимы начинает постепенно отдавать тепло. И максимально Черное море остывает к марту, а потом снова начинает прогреваться. Но это, конечно, не как по стрелке часов, и из года в год бывает по-разному. И сегодня пока теплая погода, в море вода еще одиннадцать-двенадцать градусов держится. А чтобы рыба сгруппировалась в косяк, нужна температура воды в восемь-девять градусов. И соответственно этому промысел пока идет очень слабо. Я связывался со штабом рыбной путины – пока около полутора тысяч тонн выловлено. В этом году правительством утвержден ОДУ (общий допустимый улов) на уровне 35 тысяч тонн. В прошлом году было 29 тысяч тонн. То есть аналитики, когда прогнозировали ОДУ, посчитали, что в этом году рыбы будет больше».

На вопрос, кто эти аналитики, кем прогнозируется общий допустимый улов, Савелий Михайлович ответил:

«Институтом экологии Академии наук Абхазии совместно с Азово-Черноморским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В общем, если аналитики дают нам прогноз, что будет 35 тысяч тонн – значение чуть больше, чем в прошлом году, то, соответственно, логически можно подразумевать, что промысел должен быть хорошим. Ну, а если снижать нужно… Дадут аналитики такую команду – соответственно, мы будем обращаться в кабинет министров, чтобы снизить общий допустимый улов.

– А когда был самый большой улов?

– За предыдущие годы самый высокий такой улов был три года назад – 59 тысяч тонн. При этом тогда турки выловили 300 тысяч тонн, а наши соседи грузины – около 100 тысяч тонн».

Так как в Абхазии нет своего рыболовного флота, то абхазские предприниматели, получая квоту на вылов, нанимают промысловиков вместе с судами из Турции. Ну, а есть ли перспективы появления своих судов? Пока нет, считает Читанава:

«Это дорогое удовольствие. Мы вряд ли можем осилить иметь собственный рыболовецкий флот».

Как только начинаются хамсовая путина и переработка рыбы на заводах, построенных совместно абхазскими и турецкими предпринимателями, начинаются жалобы живущих по соседству с ними на источаемые ими неприятные запахи. Вот недавно попалась в соцсетях жалоба какой-то жительницы сухумского микрорайона Маяк, которая, похоже, удивилась, что за запах (то ли приехала к кому-то в гости, то ли несколько лет отсутствовала в своем доме). Другие интернет-пользователи начали объяснять ей, что в данном случае ничего не поделаешь, надо терпеть. Но Савелий Читанава по этому поводу сказал:

«Мы всегда требуем от рыбоперерабатывающих предприятий, чтобы ставили фильтры. За редким исключением все они поставили эти фильтры, которые если не на сто процентов, то в основном устраняют запахи. Всего у нас девять единиц таких заводов – в Сухуме, Очамчыре и селе Ачгуара».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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