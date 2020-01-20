Альберт Бондаренко: «Рейды должны проходить без предупреждений»

На рассказ председателя Федерации рыболовно-охотничьего спорта Альберта Бондаренко о неконтролируемом и хищническом вылове рыбы в акватории Абхазии «Нужная газета» разместила комментарий заместителя председателя Государственного управления по экологии и охране природы Тимура Дзыба. Он считает, что «некоторые проблемы есть, но экологической катастрофы нет», а обеспокоенность общественников определил как «создание ажиотажа» и задался вопросом: «Кому это выгодно?». Альберт Бондаренко не согласен со многими пунктами комментария эколога, он пояснил, почему общественность столь обеспокоена тем, как проходит очередная хамсовая путина.

Председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта Альберт Бондаренко – спортсмен-рыболов, трехкратный чемпион Абхазии по спортивному рыболовству, чемпион Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, призер многих кубков и чемпионатов России. В состав федерации входят 87 спортсменов и участников соревнований по рыбной ловле. Для них очень важным является сохранение экологии Черного моря и популяции самых разных видов рыб в абхазской акватории.

Никакого ажиотажа, по словам Альберта Бондаренко, пока нет, и никто в нем не заинтересован. Но опыт прошлого года показывает, что ситуация может в любой момент накалиться, если вовремя не принять меры. Так, в прошлом году из-за того, что на многочисленные жалобы общественности на нарушения при вылове рыбы должной реакции не было, в Гагре начались митинги, на которых люди выражали обеспокоенность из-за нарушения 500-метровой зоны и превышения квоты на вылов рыбы почти в три раза. Люди боялись, что море останется пустым, без рыбы.

Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране природы Тимур Дзыба утверждает, что хамсовая путина в Абхазии начинается в конце осени и в это время сюда заходит на зимовку черноморская и азовская хамса, процесс размножения и икрометания у нее происходит весной и осенью. Но, по словам Альберта Бондаренко, в Гагрской, Пицундской и Очамчырской бухтах с советских времен всегда были так называемые зимовальные ямы, где вылов хамсы всегда был запрещен, потому что хамса должна там жировать и собираться в стаи. Российские «Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» от 09.06.2015 года с 15 ноября по 31 марта устанавливают полный запрет на осуществление всех видов рыболовства в местах зимовки, т.е. в «зимовальных ямах», в целях сохранения водных биоресурсов. Мы в Абхазии этот запрет не вводим, и наши «зимовальные ямы» открыты для лова.

Далее Тимур Дзыба утверждает, что для промысла хамсы по согласованию с правительством и по договорам с абхазскими рыбоперерабатывающими предприятиями привлечены 45 судов, из них ловцов – 18, остальные 28 – это транспортные суда, у всех есть лицензии.

Но Альберт Бондаренко не согласен с этими цифрами: «Могу сказать, что с 11 по 13 января только в одной бухте Пицунды присутствовал 31 корабль, из них три корабля – холодильники, два корабля – разведчики, а все остальные корабли – ловцы, и это не 18 судов, а 26-27 судов. Кто и как контролирует – это уже вопрос к экологической, пограничной, таможенной службам или к экологической прокуратуре, пускай этим занимаются они. Это то, что мы видели, что было зафиксировано на видеосъемку, и у пограничной службы Российской Федерации есть информация по количеству и видовому составу данных кораблей. Теперь о том, что говорил Тимур Дзыба о количестве кораблей, сравнимых с теми, которые ловят рыбу в акватории Черного моря в Российской Федерации: он сказал, что там ловят 40 судов. Я напомню, что два года назад в акватории Республики Абхазия было 97 судов!»

Что касается квот на вылов рыбы, Бондаренко уточнил, что Азово-Черноморское НИИ в этом году рекомендовало к вылову 26-27 тысяч тонн хамсы, наше правительство вкупе с экологами разрешило выловить 35 тысяч тонн. А Тимур Дзыба сообщил в своем комментарии, что «на 15 января семью фирмами выловлено 25,56 тысяч тонн рыбы». Между тем путина полным ходом продолжается и закончится только 31 марта. Бондаренко напомнил, что в прошлом году разрешили к вылову 27 тысяч тонн, а в итоге квоту увеличили до 70 тысяч тонн. Бондаренко считает, что, если не пересмотреть подходы и продолжать в таком же духе, «мы просто уничтожим всю нашу рыбу».

По словам Дзыба, в начале каждой путины создается штаб, куда входят пять инспекторов-экологов. Заместитель председателя госкомитета по экологии Тимур Дзыба так описывает «контроль», который осуществляют экологи: «Ежедневно мы обзваниваем представителей заводов по приему и переработке рыбы, которые у нас в районах, капитанов судов, которые занимаются промыслом рыбы, на предмет, сколько рыбы принято на заводе, сколько переработали, где и в каком количестве находятся корабли на промысле».

Контроль методом «обзвона» Альберт Бондаренко прокомментировал так: «Тимур Дзыба сказал, что у них есть пять сотрудников, которые контролируют количество вылова на кораблях, на заводах. Они не находятся на этих кораблях, они не находятся на этих заводах, по его словам и по словам Савелия Читанава (председатель Госкомитета по экологии), эти сотрудники обзванивают представителей заводов, капитанов кораблей и получают от них информацию о том, какое количество рыбы они поймали и отгрузили. Но, простите меня, я тоже могу сказать, что я поймал тонну. Я по телефону могу сказать все, что угодно. Я могу сказать, что я поймал тонну хамсы, а я мог поймать 50 тонн хамсы, 30 тонн ставриды, 20 тонн камбалы, три тонны черноморского лосося и так далее. Я не говорю, что такое присутствует, я говорю о том, что это все бесконтрольно».

Тимур Дзыба объясняет, что «говорить о том, что идет бесконтрольный промысел и турки пришли и все вычерпали, – это неправильно. Турки не пришли, их суда по договору нанимают наши рыболовецкие предприятия». Альберт Бондаренко с этим согласен, ни он, ни другие представители федерации никогда этого и не утверждали, всем известно, что турецкие сейнеры нанимают абхазские предприятия: «Они наняты со стороны Турции, потому что эти корабли финансово не затратные, они меньше тратят солярки, меньше требуют финансовых средств по оплате своего состава людей, которые там работают и так далее. Не надо говорить о том, что Турция вылавливает у нас рыбу. И никто никогда об этом не говорил, поверьте мне».

У нас огромное количество дыр в правилах, нет адекватного и современного закона о рыболовстве и надо двигаться в этом направлении, считает Бондаренко.

Тимур Дзыба в своем комментарии на интервью Альберта Бондаренко говорит: «Разговоры о том, что суда завозят запрещенные орудия лова, донные тралы и ловят рыбу ими, – ложь. Я готов с любым человеком выехать на корабль и проверить орудия лова».

На это Альберт Бондаренко возражает: «То, что сказал Тимур Дзыба по поводу того, что мы говорили, что есть тралы на кораблях, то мы никогда этого не говорили. На этих кораблях находятся кошельковые неводы, которыми они ловят рыбу. Вопрос в том, что кошельковые неводы ввиду их высоты не просто дотрагиваются до дна, они опускают этот невод на дно, и когда собирают невод, то сгребают не только пелагические виды рыбы, такие как хамса, ставрида, на которые им выдаются квоты, они сгребают и донные виды рыбы, и всю остальную хищную рыбу, которая стоит и кормится под хамсой. Я уже не говорю о том, что, сгребая по дну свой кошельковый невод, они травмируют и уничтожают всю микрофлору дна, которая восстанавливается не годами, а десятками лет!»

Тимура Дзыба утверждает, что он лично предлагал обеспокоенным представителям общественности подняться вместе с экологами на любое рыболовецкое судно, но они отказались. Альберт Бондаренко напомнил, как в прошлом году в хамсовую путину в Госкомитет по экологии и охране природы пригласили представителей общественности и СМИ.

Я тоже присутствовала на этой встрече, как, впрочем, и автор публикации в «Нужной газете». Нам действительно пообещали, что пригласят журналистов и представителей Федерации вместе с экологами поучаствовать в рейде. Но за все время хамсовой путины меня ни разу никто из экологов так и не позвал в рейд.

А вот что рассказал по этому поводу Альберт Бондаренко: «Примерно через полтора месяца после этой встречи мне был звонок от Савелия Читанава (главный эколог Абхазии), который пригласил меня поучаствовать в плановом рейде и сообщил, что рейд назначен на определенную дату, представители разных служб будут предупреждены, как и представители судна и завода. Мы поднимемся на корабль, произведем осмотр и потом будем присутствовать при отгрузке пойманных видов рыб на заводе, там нас тоже будут ждать. Я сказал, что такой рейд меня не интересует, и это не только мое личное мнение, а мнение представителей федерации и общественности, я не вижу в нем смысла. Если корабли, заводы, капитаны и директора предупреждены о том, что через неделю или десять дней к ним будет рейд, то даже если там есть браконьерский лов, мы ничего не найдем и не увидим. Такие рейды должны проходить без предупреждений. Представители экологической службы сказали, что такое невозможно, все должны быть в курсе таких рейдов и должны быть предупреждены заранее».

Альберт Бондаренко уверен, что промысел рыбы в том виде, в каком он у нас производится в настоящее время, может нанести серьезный ущерб и водным ресурсам, и экологии абхазской акватории, его необходимо ввести в законное русло.

Кстати, вчера, в разгар путины, на сухумском рынке невозможно было купить рыбу. Не было ни ставриды, ни барабули, ничего, кроме мелкой хамсы, на которую спроса никогда нет. И вообще в период рыбной путины самый популярный вопрос в Абхазии: «А рыба где?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии