Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Абхазии наряду с другими коллективами определяет культурный имидж республики, задает высокую креативную планку и является любимцем публики. О том, что было важного в минувшем, 2022 году и чем театр порадует зрителей в 2023 году, рассказал директор театра Ираклий Хинтба. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера хорошо известен и популярен у публики, его спектакли всегда собирают полные залы, а премьеры становятся важными событиями, вносящими большое оживление в культурную жизнь Абхазии. Театр был основан в 1981 году как Сухумский театр юного зрителя, а в 1990 году ему присвоили статус Государственного русского театра драмы. В 2021 году театру исполнилось 40 лет – пора творческой зрелости. На новую ступень успеха и популярности театр вывел нынешний его генеральный директор Ираклий Хинтба, который вступил в эту должность в мае 2016 года.

Дипломат и политолог Ираклий Хинтба, заядлый театрал, сумел за короткое время реформировать театр и вернул ему статус репертуарного. Спектакли, случавшиеся обычно два-три раза в год, стали регулярными, а труппу пополнили выпускники престижных российских театральных вызов. Были найдены возможности и средства для приглашения режиссеров из России, и публика вернулась в залы Русдрама.

Ираклий Хинтба ответил на вопросы «Эха Кавказа», подвел итоги прошедшему году и рассказал о планах на следующий год. Прошедший год Ираклий Хинтба считает успешным и даже прорывным для театра:

«Мы выпустили десять премьерных спектаклей, сыграли 240 репертуарных, также было несколько десятков специальных проектов на нашей сцене. Мы участвовали в гастролях, были крупные выезды в Москву, в Санкт-Петербург, в Тамбов, в Тулу, в Ярославль, в другие российские города, и везде наши гастроли сопровождались большим зрительским успехом и вниманием профессионального театрального сообщества, критиков. В театре была проведена режиссерская лаборатория по творчеству Островского, был выбран эскиз, который мы в этом году превратим в полноценный спектакль. Мы также осуществили набор абхазской театральной студии в Театральном институте имени Щепкина в Москве, это курс нашего театра, это ребята, пятнадцать человек, которые, окончив обучение, пополнят нашу труппу. Так что год был насыщенный, конечно, не простой, но прорывной во многих отношениях для нашего театра».

Все планы театра на 2023-й год он раскрывать не стал, сказал, что их очень много, но кое о чем сообщил: «На 2023-й год мы планируем, конечно же, премьеры. И первой премьерой этого года будет спектакль «Красавец мужчина» по Островскому. Это – юбилейный год, двухсотлетие великого русского драматурга, эта пьеса малоизвестна, но она дает прекрасные возможности для актерских проявлений. Это комедия, это актуальная тема, поэтому мне кажется, что спектакль будет пользоваться большим зрительским успехом. В главной роли – Осман Абухба. Будут гастроли, я надеюсь, и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в другие российские города. Мы будем участвовать в программе «Большие гастроли» – фестивале русских зарубежных театров. Я очень надеюсь, что к нам приедут как минимум два хороших российских театра. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее, несмотря на то, что времена непростые. Все-таки культура и искусство должны помогать людям, в том числе, справляться с жизненными невзгодами, поэтому мы очень хотим быть полезными нашему обществу и нашему государству». Последним спектаклем, который игрался на сцене Русдрама в канун Нового года, стали «Кьоджинские перепалки», веселая темпераментная комедия по пьесе Карло Гольдони, поставленная режиссером Александром Коручековым для молодых артистов театра.

А новый год начался с «Алых парусов» – романтической феерии для семейного просмотра по мотивам повести Александра Грина, поставленной режиссером театра Джамбулом Жордания.