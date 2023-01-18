Трагедия в Броварах. МВД Украины осталось без руководства

Трагедия в Броварах – вертолет, на борту которого находились высшие чины МВД, упал на детский сад. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Есть жертвы и среди жителей городка. В том числе дети. Ведется следствие. В Киеве произошедшее назвали шоком.

Украина разом лишилась высшего руководства Министерства внутренних дел. Вертолет, на борту которого находились девять человек, включая главу МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Елина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича, рухнул на территорию детского сада в городке Бровары под Киевом. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, назначенный исполняющим обязанности министра, заявил о гибели 16 человек, в том числе детей:

«На данный момент известно, что вертолет упал на землю между детским садом и жилым домом в городе Бровары. На борту вертолета ГСЧС находились девять человек, в том числе руководство МВД. В настоящее время подтверждено 16 погибших, в том числе двое детей, 22 человека находятся в больнице, среди них 10 детей».

Тем не менее данные различных ведомств о жертвах трагедии разнятся. Власти объясняют это тем, что часть останков были фрагментированы. Потребуется время для того, чтобы опознать всех погибших. Причины крушения вертолета пока не называются. Министр обороны страны Алексей Резников, комментируя инцидент, призвал воздержаться от выдвижения версий до окончания расследования:

«Выражаю соболезнования семьям погибших в вертолете и в результате этой катастрофы, броварчанам и детям. Это ужасная трагедия. Итоги расследования мы узнаем из официальных источников и тогда сможем сообщить об этом... Я бы не осмелился сейчас предположить причину этой трагедии».

Генеральная прокуратура Украины разрабатывает все возможные версии. При этом в командовании Воздушных сил страны дали понять, что выяснение причин падения вертолета может занять несколько недель.

Среди основных версий – ошибка пилотирования на сверхмалой высоте. Причиной того, что машина шла низко над домами, может быть в том, что таким образом вертолет стремился не попасть «в поле зрения» российских ЗРК С-400, базирующихся к северу от города в соседней Беларуси. Идя на малой высоте, пилоты существенно снижают шансы обнаружения машины радарами противника. Но при этом существенно возрастает сложность пилотирования.

В том, что гибель министра внутренних дел Украины и его заместителей – трагическая случайность, уверены и на Западе. Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что пока нет никаких свидетельств обратного:

«Это трагическая гибель людей, и пока нет никаких свидетельств чего-либо, кроме трагического несчастного случая. Сегодня утром я разговаривал с министром Резниковым, чтобы передать соболезнования от лица нашего правительства, он виделся с министром внутренних дел только вчера. Очень печально, что это произошло, наши мысли с их семьями, но также вы знаете, что украинское правительство полно решимости продолжать сопротивляться российскому вторжению, и мы здесь, чтобы поддержать его».

Соболезнования в связи с гибелью Дениса Монастырского и других людей, ставших жертвами трагедии в Броварах, поступают со всего мира. Глава Европейского совета Шарль Мишель, в частности, написал в своем Twitter:

«Мы скорбим вместе с Украиной в связи с трагическим инцидентом в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом Евросоюза».

Схожее сообщение появилось и на официальной странице французского президента.

«Опечален из-за трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Наши мысли со всеми жертвами, детьми и их семьями, этого ужасного события, которое произошло возле детского сада. Франция выражает соболезнования своим украинским друзьям», – написал Эммануэль Макрон.

Дениса Монастырского, который летом 2021 года сменил в кресле главы МВД Арсена Авакова, многие называли лицом новой системы власти в Украине. На момент назначения на должность Монастырскому был всего 41 год, и он не имел никакого политического опыта. В отличие от своего предшественника, он предпочел дать больше независимости каждому из департаментов МВД, переведя таким образом управление из вертикального в горизонтальное с максимальным делегированием полномочий на местах.

Катастрофа, унесшая жизни руководителей МВД, стала шоком для Украины еще и из-за обстоятельств крушения: вертолет при падении обрушил одну из секций детского сада посреди города. Инцидент произошел спустя всего несколько дней после трагедии в Днепре.

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