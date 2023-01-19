В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих

При пожаре, который произошел в общежитии воинской части в Гегаркуникской области Армении, погибли 15 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Арам Торосян.

«По предварительным данным, в результате пожара погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое», – написал он в социальной сети.

Торосян сообщил Радио Азатутюн, что в настоящее время ведется следствие по выяснению обстоятельств пожара.

На вопрос, почему нельзя было вовремя потушить пожар, чтобы не было таких последствий, пресс-секретарь Минобороны ответил так: «Упомянутый вами вопрос также отнесен к разряду обстоятельств, и сейчас ведется расследование для полного выяснения обстоятельств, работают соответствующие органы».

Минобороны Армении ранее сообщало, что пожар возник в ночь на 19 января в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области, при невыясненных обстоятельствах. На месте проведены работы по тушению, отмечал представитель ведомства Арам Торосян.

В ноябре в Армении произошел пожар на территории, прилегающей к стрельбищу одной из воинских частей, расположенной в городе Дилижан. О жертвах и пострадавших не сообщалось. В июле прошлого года пожар возник на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. МЧС Армении сообщало, что горел склад строительных материалов.