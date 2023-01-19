Казахстан: депутата, поддержавшего вторжение РФ в Украину, исключили из партии

Член парламента Казахстана Азамат Абильдаев, поддержавший политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину, исключен из рядов партии «Ак жол». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии 19 января.

В «Ак жол» сообщили, что уже обратились в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева.

В комментарии Азаттыку Абильдаев в четверг сказал, что согласен с решением об исключении его из партийных рядов и не хочет «только одним своим словом подставлять партию» перед выборами.

Партия «Ак жол», одна из трех партий, заседающих в казахстанском парламенте, накануне сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний ее депутата о войне в Украине. Сообщение появилось вечером 18 января в телеграм-канале председателя партии «Ак жол» Азата Перуашева. Он заявил, что в четверг созывается пленум «для политической оценки и рассмотрения вопросов выступления депутата Азамата Абильдаева, высказывания которого, как сказано в данном заявлении Перуашева, «противоречат позиции партии «Ак жол», а также нарушают партийную и депутатскую этику».

«Партия «Ак жол» всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств», — заявил Перуашев.

Ранее член мажилиса парламента Казахстана Азамат Абильдаев в интервью Азаттыку признался, что поддерживает Россию, которая вторглась в прошлом году на территорию Украины. Риторика депутата напомнила нарративы кремлевской пропаганды. Однопартийцы заявили о «личном мнении».

Критики правительства обвиняют политическое руководство Казахстана в поддержке политики Путина. Лидеры двух стран заявляют о стратегическом сотрудничестве, союзнических отношениях. Казахстан является участником политических блоков, в которых доминирует Россия, включая Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной Безопасности.

Власти Казахстана прямо не осудили развязанную Москвой военную агрессию против Украины, но и открыто не поддержали ее. В марте прошлого года в Алматы прошел санкционированный властями города митинг в поддержку Украины, который собрал тысячи человек. Казахстанцы собрали и отправили в Украину несколько партий гуманитарного груза. Позже о предоставлении гуманитарной помощи Киеву отчитались и власти Казахстана.

В начале марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев прервал молчание и призвал Россию и Украину к поиску «компромисса». На съезде партии власти Токаев заявил, что Астана «настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности» и призвал стороны «к нахождению общего языка за столом переговоров», предложив «посреднические услуги», если таковые понадобились бы. Астана позднее в том же году заявила о непризнании сепаратистских образований в Донбассе, которые Москва посчитала независимыми государствами, а затем аннексировала их территории вместе с другими регионами, частично оккупированными российскими военными. Аннексии предшествовали псевдореферендумы, законность которых тоже не была признана Казахстаном. В ноябре, комментируя предложение Москвы о создании тройственного «газового союза» с Ташкентом, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что Казахстан не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.

Одним из недавних эпизодов, вызвавших критику в стране, стало решение Астаны проголосовать против резолюции ООН, в которой содержится требование к России немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.