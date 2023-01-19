В Грузии отмечают Крещение – религиозный и государственный праздник

Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в государственных учреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день, пишет агентство «Новости-Грузия».

Праздничные службы прошли сегодня во всех храмах страны. В Тбилиси литургия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.

По окончании службы был совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения — после литургии или вечерни, и в сам день праздника — после службы.

Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, — крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Второе название праздника — Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

Большая часть населения Грузии — православные христиане. В этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником. Другая устоявшаяся традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии Второго.

Патриарх крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодня у Илии Второго более 40 тысяч крестников. Но в этом году участие Патриарха в ритуале не анонсировано.