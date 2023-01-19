Кабмин Абхазии сегодня утвердил целевые программы Министерства здравоохранения. Было принято решение и по единовременной социальной выплате по миллиону рублей погибшим на Донбассе добровольцам из Абхазии.

Сегодня состоялось первое в этом году заседание кабинета министров Республики Абхазия. Повестка дня была короткой – всего из девяти вопросов. Докладчиком по подавляющему большинству из них был министр здравоохранения Эдуард Бутба. Он представил правительству шесть ведомственных программ на 2023 год, начав с программы «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Министр сказал:

«В медицинских учреждениях республики не оказываются определенные виды специализированной, в том числе, высокотехнологичной помощи из-за отсутствия необходимой материально-технической базы. В связи с чем Министерство здравоохранения Абхазии вынуждено направлять граждан в министерские учреждения за пределами республики. Задачами программы выступают отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Формирование программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в 2023 году в размере 90 миллионов рублей. Аналогичная целевая программа реализовывалась и в предыдущие годы. В рамках ее реализации на лечение было направлено около 1 300 пациентов. Мы оснащаем также лечебно-профилактические учреждения республики современным медоборудованием. В планах в этом году оснащение национального онкологического центра, Республиканской больницы. Также до нового года было закуплено, сейчас в работе находится эндоскопическое оборудование для Детской республиканской больницы на сумму более девяти с половиной миллионов рублей».

Комментируя этот доклад, премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, сказал:

«На эту программу государство не будет экономить никакие средства. Это наша общая государственная позиция. Сколько будет нужно денег, столько денег мы и найдем. Таково поручение президента. И мы его будем выполнять. Поэтому требование и к Министерству здравоохранения, к профильным учреждениям, всем членам правительства – очень внимательно подходить к реализации этой программы. Мы все имеем к ней отношение, все абсолютно. Потому что обращения не только в Минздрав поступают, а и к депутатскому корпусу, в администрацию президента, обращения к вам как к членам правительства с просьбой помочь. И требование президента, мое требование, у нас консолидированное требование по этому поводу – реагировать незамедлительно».

Кабинет министров утвердил далее программу централизованного приобретения лекарств и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений республики. На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей. В частности, на препараты пойдут 40 миллионов рублей; на медицинские изделия (оборудование, аппараты, приборы инструментария, медицинского расходного материала и т. д.) – 38,5 миллиона рублей.

Была утверждена и программа для больных с терминальной почечной недостаточностью, на которую выделяется 50 миллионов рублей. Эдуард Бутба отметил, что увеличение числа пациентов с хронической почечной недостаточностью при высокой стоимости терапии делает эту проблему одной из наиболее актуальных. Рост числа таких больных соответствует общемировым тенденциям и объясняется в первую очередь расширением спектра заболеваний почек в связи с общим старением населения, увеличением заболеваемости сосудистыми нефропатиями и сахарным диабетом. В Абхазии необходимо создать единую систему гемодиализной помощи, первичной диагностики, профилактики и выявления больных с хронической почечной недостаточностью и своевременной подготовки пациентов к заместительной терапии.

Кабмин утвердил и следующую программу Минздрава РА на 2023 год – «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Докладывая о ней, Эдуард Бутба, в частности, сказал:

«По данным призывной комиссии, за два призывных периода 2021-2022 годов осенний призыв 2021 года прошли 363 человека, из которых 258, или 71,1%, получили категории «А» и «Б» соответственно – «годен к воинской службе» и «годен к воинской службе с незначительными ограничениями». И были призваны в ряды Вооруженных сил Республики Абхазия. 56 человек получили категорию «В», 11 человек – категорию «Г», 20 человек – категорию «Д» – «не годен к воинской службе». Весенний призыв 2022 года – 377 человек, из которых 231, или 61,3%, получили категории «А» и «Б», были призваны. 71 человек получил категорию «В», 41 человек – категорию «Г», 19 человек – категорию «Д». В связи с этим 39 человек получили отсрочку от призыва по болезни на шесть месяцев, 2 – на год, 15 отправлены на дообследование».

Кабинет министров Абхазии также принял сегодня распоряжения о единовременных социальных выплатах семьям Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба – добровольцев, погибших в ходе боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках. Их семьи получат по миллиону рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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