Сегодня началось заседание сессии парламента Абхазии. Но только началось – ввиду перегруженности повестки дня требующими обстоятельного обсуждения пунктами (28, в том несколько вопросов в пункте «Разное», включая приостановление поэтапного повышения энерготарифов), изначально было решено продолжить его послезавтра, в четверг.

Больше всего внимания, времени и эмоций, как и предполагалось, было уделено постановлению о проекте закона «О республиканском бюджете на 2023 год».

Докладчиком был вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Он сообщил, что общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год утвержден в сумме 9,6 миллиарда рублей. Из них российская финансовая помощь, направленная на социально-экономическое развитие Абхазии, составит 7,3 миллиарда рублей, помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 1,215 миллиарда рублей, финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы составит 180 миллионов рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год был утвержден в сумме 11,3 миллиарда рублей. Расходы будут, в том числе, направлены на финансирование целевых государственных программ. На 2023 год предусмотрено 16 целевых программ, среди них противотуберкулезная помощь населению, кадровое обеспечение системы здравоохранения, лечение граждан за пределами Абхазии и в республике, приобретение лекарственных препаратов, гемодиализ, «Жилище 2023-2025», развитие сельского хозяйства, фото- и видеофиксация на дорогах республики, поддержка малого и среднего бизнеса. 3 млрд 136, 5 млн рублей, или 27,8% от общего объема расходов республиканского бюджета на 2023 год, планируется направить на выплату заработной платы.

Председатель профильного парламентского комитета Беслан Халваш сообщил, что проект рассматривался на комитетском заседании, и, хотя лично он проголосовал за рекомендацию заседанию сессии принять его в первом чтении, с перевесом в один голос комитет проголосовал против.

Один из высказавшихся против членов комитета Дмитрий Маршания в своем продолжительном выступлении на сессионном заседании, излагая мотивы, в частности, сказал:

«Безусловно, у нас сегодня две главные угрозы. Первая – это угроза национальной безопасности. Вторая угроза – энергетическая. Исходя их этого проекта бюджета, я не увидел, что у нас какие-то средства дополнительные это определяют… Если брать затраты на государственный таможенный комитет, там финансирование заложено на 6-7 процентов больше, чем на промышленность, энергетику, связь, транспорт. Если говорить об энергетической сфере, то 150 миллионов дотации заложено «Черноморэнерго». Но нам на комитете никто не объяснил, на какие цели пойдут эти средства, и в дальнейшем это будет контролировать очень сложно… На 2022 год было запланирована установка 23 тысячи приборов учета, а установлено, как мы узнали, только 8 тысяч».

Депутат Кан Кварчия заявил:

«Владимир Валерьевич в кратком своем выступлении говорил насчет трубного завода. Честно говоря, много вокруг этого трубного завода разговоров было. Там исполнительный директор, или как его правильно назвать, – это наш друг, наш боевой друг… лично я ничего плохого по отношению к нему не хотел бы говорить, он достойный человек, Герой Абхазии и так далее. Вы решились этот вопрос решить. Решить нашими деньгами – тех, кто здесь сидит, тех, кто платит налоги. Залезть в государственный бюджет и решить некий вопрос. Если президент говорит, что государство – плохой собственник, то почему вы решили, что это предприятие должно быть государственным? Это первое. И второе. Если вы хотите помочь, Владимир Валерьевич, я могу вам подсказать. Есть коммерческие банки, есть Сбербанк. Вы можете как большой чиновник пролоббировать этот вопрос, чтобы выделить им кредит в размере 50 миллионов. Он же прибыльный, вы говорите, и надо помочь. Помогите с кредитом, расплатитесь с тем инвестором, который вкладывался туда. И завод останется в частных руках, будет работать честно и расплачиваться с банком. Я знаю, что этот парень очень честный – Рома Герия».

Владимир Делба, отвечая на многочисленные вопросы депутатов, ответил и на это критическое замечание, процитировав документ, подписанный еще в конце 2019 года, то есть при предыдущей властной команде в Абхазии:

«Протокол рабочего совещания между сопредседателями абхазской и российской сторон Межправкомиссии от 16 декабря 2019 года. Написано, что нужно возместить 54 миллиона. Просили 82 миллиона. Ну, это же документ!»

Напомним, что разбирательство то возникло после конфликта российского предпринимателя Михаила Панова с коллективом завода по производству полимерных труб в селе Лыхны Гудаутского района.

Несколько выступавших предложило взять проект бюджета в работу, то есть принять его в первом чтении, а затем плотно поработать над ним до принятия во втором. «За» проголосовало 26 парламентариев, «против» – четверо, воздержались – двое.

Депутаты парламента приняли также бюджеты на 2023 год шести внебюджетных фондов. Часть принята в окончательном чтении, часть – в первом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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