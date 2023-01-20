Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в своем заявлении о том, что Россия выступает за то, чтобы Южная Осетия и Абхазия выстраивали свои отношения с Грузией. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Южной Осетии, как они оценивают это заявление и какие взаимоотношения можно выстраивать с Тбилиси?

Алина: Никаких на данный момент. До тех пор, пока Грузия не признает все преступления, совершенные против югоосетинского народа. Геноцид, война 2008 года и т.д.

Элла: Именно сейчас, наблюдая за международной ситуацией и отношением Грузии к Южной Осетии, нельзя говорить о какой-то дружбе или взаимоотношениях. Грузия, прежде всего, должна признать независимость Южной Осетии, и потом мы сможем говорить о какой-то дружбе, называйте, как хотите. Российский министр иностранных дел это, конечно, важно, тем более Россия наш главный стратегический партнер, и это важно, что говорит Россия. Ну а последнее слово, конечно же, за нами, мы – независимое государство и решим эти вопросы тоже.

Саша: Я считаю, Южная Осетия и Грузия должны начать диалог, но Грузия вообще отрицает факт существования Южной Осетии, поэтому о каких-то переговорах или начале диалога речи быть не может. Надо сначала признать геноцид, признать свои ошибки, потом можно говорить о диалоге и взаимоотношениях.

Замира: Я его читала, если бы знала, что придется высказываться по этому поводу, наверное, бы перечитала. Ну что я могу сказать? Лавров большой политик, дипломат большой страны. Страны, которая сегодня находится не в самой простой ситуации, поэтому, я думаю, он действует в интересах своей страны и в интересах российского народа. Мы все тоже граждане Российской Федерации. Поэтому осуждать его заявление мы не имеем права и некомпетентны. А что касается выстраивания взаимоотношений с Грузией, то мы, Южная Осетия, самостоятельное государство, и это решать нам, народу Южной Осетии, в каком формате мы будем их выстраивать. Это не очень простой вопрос, все-таки все нужно решать мирным путем, путем переговоров. Я не сторонник войны.

Зема: Ну, рано или поздно мы должны были с ними помириться, даже не помириться, а создать какие-то условия для взаимоотношений. Все равно ведь все ездят в Грузию лечиться, за товарами. Советский Союз с Германией помирился после ВОВ. Всем же ясно, что простые люди не хотели ни войны, ничего. Но и возвращения грузин к нам я тоже не хочу. Пусть они живут у себя на родине, и мы все будем счастливы, каждый на своем месте.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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