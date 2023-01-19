В Цхинвале обсуждают прошедшую накануне пресс-конференцию главы МИД России, на которой он выступил за нормализацию отношений Сухума и Цхинвала с Тбилиси. В частности, Сергей Лавров сказал: «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у экспертов, что имел в виду глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский политолог Николай Силаев обратил внимание на ту часть заявления Сергея Лаврова, в которой он выступает за нормализацию отношений молодых республик с Грузией.

«Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста грузинского телеканала «Альт-Инфо».

Привлекла внимание российского политолога и та часть заявления, в которой Лавров указал, что «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности», который, по его словам, может способствовать укреплению доверия.

На фоне общей тревожности в регионе, связанной с событиями в Украине, Николай Силаев назвал заявление Лаврова «успокаивающим»:

«Заявление Лаврова не просто успокаивающее, оно, разумеется, подтверждает тот факт, что со стороны России нет стремления усугубить ситуацию в отношениях с Грузией на абхазском или югоосетинском направлениях. В словах Лаврова позитивная реакция на последние заявления Тбилиси о том, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине и не введет санкции против России. Вообще, ответ Лаврова был адресован в первую очередь Тбилиси. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то здесь зафиксированы две позиции. Точнее, одна зафиксирована – позиция на признание, и это решение не пересматривается. Было и так понятно, что признание не пересматривается, но это важно, потому что в Южной Осетии (не знаю, как в Абхазии) подозрения на этот счет существуют, мол, нами опять будут торговать в отношениях с Грузией. Ну, или не опять, потому что спрашивается, а когда торговали? С другой стороны, высказана поддержка диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. При этом есть позитивный отзыв со стороны Лаврова, чего раньше не было, об инициативах по экономическому сотрудничеству со стороны Тбилиси в адрес двух республик. Это очень интересный поворот. Мне не помнится, чтобы такие предложения делали раньше, и, на мой взгляд это очень важная новость.

– Что в этом такого необычного и важного? В чем здесь новость?

– Как было на протяжении этих лет: в Грузии формулируют предложения по экономическому сотрудничеству, а в Москве на них не реагируют. Сейчас прозвучала первая позитивная реакция – это самое важное в пресс-конференции Лаврова. При этом позитивная реакция не предусматривает, что статус республик будет пересматриваться.

– О каких инициативах Тбилиси идет речь?

– Насколько мне известно, там формулировались предложения по сотрудничеству вообще – программа «вовлечение без признания», как формулировал ее Евросоюз, и так далее. Лавров сделал акцент на экономическом сотрудничестве».

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов обратил внимание на критику Сергея Лаврова в адрес представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».

«Это, я считаю, неприлично и непрофессионально», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что Запад «обусловливает конкретные задачи в конкретном регионе своими политическими обидами и капризами».

Вячеслав Гобозов согласен с такой оценкой:

«Действительно, со стороны западных участников дискуссий есть попытки увязать вопрос грузино-югоосетинских и грузино-абхазских отношений с другими вопросами, которые не имеют к ним никакого отношения, в частности, с украинским. Если вы помните, Женевские дискуссии были приостановлены не по инициативе России, Южной Осетии или Абхазии, но по инициативе западных участников именно после начала событий на Украине. Хотя, еще раз подчеркиваю, события на Украине не имеют никакого отношения к тем вопросам, которые обсуждаются на Женевских дискуссиях».

В частности, решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, а также на Донбассе и Херсонщине, Вячеслав Гобозов считает попыткой объединить в один кейс события в Украине и на Южном Кавказе. По мнению политолога, это против логики.

Все-таки в Украине идут крупномасштабные боевые действия в то время, как на границах с Грузией уже 15 лет не стреляют, не гибнут люди, идет переговорный процесс, стороны совместно решают гуманитарные проблемы…

Это две разные истории, не надо их смешивать, говорит Вячеслав Гобозов:

«К сожалению, попытки увязывать вопросы, которые никак между собой не увязываются, можно рассматривать как стремление еще больше усугубить те противоречия, которые существуют во взаимоотношениях Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Между ними уже давно идет переговорный процесс, там свои особенности, своя специфика, и увязывать эту специфику с какими-то другими факторами, мне кажется, контрпродуктивно, неправильно».

По мнению Вячеслава Гобозова, самое главное в заявлении Сергея Лаврова – это отсутствие алармистских ноток по поводу стабильности в регионе:

«Из заявления Лаврова следует, что у России нет опасений по поводу возможного открытия Грузией т.н. второго фронта и вторжения в Абхазию или Южную Осетию. То есть заявление во многом успокаивающее. Я так понимаю, что у Российской Федерации есть определенные основания для того, чтобы не ожидать на этом направлении проблем ни для Абхазии и Южной Осетии, ни для самой России. Это, конечно, важный момент. Тем не менее это не означает, что Грузия отказалась от идеи вернуть республики вооруженным путем. Притом, что все действия Тбилиси указывают, что она не будет открывать второй фронт, тем не менее Грузия достаточно активно вооружается, активно идет военно-техническое строительство. Но, так или иначе, судя по заявлению Лаврова, в обозримом будущем не ожидается вооруженных действий со стороны Грузии».

По мнению Вячеслава Гобозова, это важный сигнал для той части югоосетинского общества, которое весь последний год тревожится, что огонь войны в Украине может перекинуться и на Южный Кавказ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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