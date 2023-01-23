Возобновление со стороны России прямого авиасообщения с Грузией облегчит положение граждан, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. «Эхо Кавказа» узнавало, согласны ли с этим пользователи социальных сетей.

– Должно ли быть восстановлено прямое авиасообщение с Россией?

Вано: В условиях нынешних властей России, а если кто-то из нашего правительства забыл, я напомню, что сейчас во главе этого государства находятся люди, оккупировавшие 20% территорий Грузии, – так вот, пока они находятся у власти, никаких прямых авиасообщений не должно быть восстановлено, вообще никаких отношений не должно существовать. То, что их лидеры хвалят представителей нашего правительства, – это ужасно. Не думал, что они могут пасть ниже в глазах народа, но им это удалось. Несут какую-то чушь про второй фронт, а сами получают от Кремля подачки. При тех властях, которые сейчас находятся во главе РФ, не нужно восстанавливать прямое авиасообщение.

Лика: Если прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси будет возобновлено сейчас, это станет подтверждением того, что наши власти стремятся к сближению с Кремлем и во всем поддерживают политику России. Нового в этом нет ничего, это понятно и так, просто на фоне наплевательского отношения к европейскому выбору народа говорить о том, как нам нужны прямые авиарейсы с Россией, – это доказательство того, что сейчас во главе нашего государства заседает пропутинская команда. В общем, навряд ли спросят наше мнение, но, исходя из всего вышесказанного, я считаю, что авиасообщение не должно быть восстановлено ни только сейчас, но еще долгое время.

Артур: Очень простой ответ есть на этот вопрос: конечно, авиасообщение должно быть восстановлено. В России живет очень много граждан Грузии, и это как минимум забота о тех, кто тратит время и нервы на пересадки и полеты через другие страны. Однако у этой темы есть и политический контекст, и его не стоит игнорировать: сегодня, возможно, это было бы несвоевременно. РФ – страна, признанная во всем мире как агрессор, и, пока она находится в состоянии войны с суверенным государством, говорить о восстановлении авиасообщения мне кажется неправильным. Потому, я считаю: прямые рейсы нужно назначать, однако пока этот вопрос можно отложить.

Тамар: Я считаю, что прямые авиарейсы назначать не стоит, сейчас совершенно неподходящее для этого время. Нет в этом никакой выгоды для Грузии, а почему мы должны думать о выгоде страны-оккупанта? Более того, я считаю, что пора вводить визовый режим с Россией, а то наши власти все больше заботятся о комфорте граждан РФ, совершенно забывая о событиях 2008 года. У нас отняли часть наших территорий, а теперь беспрепятственно скупают наши земли, дома и открывают здесь бизнес. Я считаю, что такой возможности у граждан России не должно быть.

Тенго: Да, я понимаю, что в России проживает много граждан Грузии, понимаю, что у многих там дела, возможно, семьи, работа, и им приходится часто ездить туда и обратно. Но я думаю, что существующие неудобства можно потерпеть. Никогда и ничего не приносили хорошего шаги России, якобы направленные на улучшение отношений. Вообще, я считаю, что чем больше людей разорвет свои связи с Россией, тем будет лучше для будущего Грузии, всего мира. Чем раньше это произойдет, тем быстрее граждане РФ начнут понимать, что их руководители идут против всего мира, а мы все знаем, как заканчивались подобные истории в прошлом. Так что, я считаю, что на данном этапе никого не устраивает ничего прямого с Россией.

Тея: Нет (прямое авиасообщение не должно быть восстановлено), поскольку это впоследствии будет использоваться как еще один рычаг давления на Грузию. Путин и его окружение ведут себя как дети: обидятся на кого-то, – и остаемся без прямых рейсов, понравятся какие-то действия наших властей, – и сообщение опять восстанавливают. Неужели за десятилетия не смогли научиться тому, что Россия ничего не делает просто так. Будут ждать, пока люди привыкнут к этим прямым рейсам, а потом отменят их в самый неподходящий момент, чтобы для Грузии это было как можно более ощутимо. Все это похоже на детский сад. А вообще, лично для меня не важно, откроют они прямое авиасообщение или закроют.

Ника: Я против того, чтобы Грузия восстанавливала прямое авиасообщение с Россией. Вообще, не понимаю, зачем нужно было начинать разговоры об этом именно сейчас, во время войны в Украине?! Говорить о прямых рейсах не стоит до тех пор, пока не будут налажены отношения с Россией, а я сомневаюсь, что в ближайшем будущем это произойдет.

Бачо: Восстановление прямых рейсов с Россией для меня на данном этапе сравнимо с оккупацией. Еще пару месяцев назад на границе с РФ невозможно было продохнуть. Как только началась война в Украине, десятки тысяч русских вспомнили о существовании Грузии. Вы представляете этот бесконтрольный поток, который хлынет сюда с восстановлением прямого авиасообщения?! А давайте признаем, и не будем засчитывать это за дискриминацию, поскольку это не так, что не все русские уважительно относятся к Грузии, даже находясь на нашей территории. Я считаю, что это (восстановление авиасообщения) просто предательство страны.

Подписывайтесь на нас в соцсетях