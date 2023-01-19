«Война в Украине показала, что страны должны развивать свои экономики, а Грузия – кратчайший путь из Европы и Евразию», – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Давосе. Он пока не прокомментировал вчерашнюю похвалу Грузии из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но его соратники из «Грузинской мечты» в Тбилиси приветствовали очередные обещания из Москвы возобновить прямое авиасообщение и опровергают обвинения президента Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен в адрес Грузии в контексте новых санкций ЕС.

Тема дискуссии давосского форума давала возможность премьер-министру Ираклию Гарибашвили чувствовать себя легко и непринужденно. На дискуссию под названием «Срединный коридор Евразии: от пути к магистрали» в качестве спикеров были приглашены представители ЕС Йоханнес Хана, президент Азербайджана Ильхам Алиева, премьеры Грузии Ираклий Гарибашвили и Турции – Эбра Оздемир. Главным был обозначен следующий вопрос: «По мере того как глобальные последствия войны на Украине становятся все более очевидными, страны Южного Кавказа и Центральной Азии вынуждены приспосабливаться к последствиям конфликта. От расширения транспорта до инвестиций в энергетическую инфраструктуру – как Европа и Евразия могут наладить эффективное партнерство в этой новой реальности?»

Все было предельно ясно. Здесь не требовалось громких осуждений России из-за вторжения в Украину, не было темы неприсоединения Грузии к санкциям Запада против России, за которое вчера – «за такое мужество» – похвалил правительство Грузии сам министр иностранных дел России Сергей Лавров и даже проникся к грузинским властям уважением. Отметив при этом, что, возможно, дело теперь дойдет и до прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

Потому, видимо, во время почти часовой дискуссии с лица Гарибашвили и Алиева не сходили улыбки – ЕС интересовали только коридор и альтернативные поставки энергоносителей, а значит, вопросы о демократии, защиты прав человека или выполнения Грузией 12 брюссельских рекомендаций были неактуальны. Business as usual – то, о чем премьер-министр Гарибашвили говорит в эти дни часто и с удовольствием. Так было и на этот раз:

«Война в Украине – катастрофа для всего региона. Думаю, эта война показала, что страны и народы должны диверсифицировать свои экономики. До войны меньше стран обращали внимание на срединный коридор, но после войны интерес к нему усилился. У нас блестящие отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Турцией, у нас стратегическое партнерство. На данном этапе мы осуществляем капиталовложение в инфраструктуры. Хочу упомянуть наши магистрали, которые строятся и должны быть построены в 2024 году».

Упоминал Гарибашвили и свободные экономические зоны, и что Грузия – кратчайший путь из Европы в Азию, и что страна привлекательна для инвестиций.

На этой панели не было повода для упоминаний о России. О том, что на фоне западных санкций в «Грузинской мечте» ничего крамольного не видят в расширении экономических связей с Россией, сегодня охотно говорили соратники Гарибашвили в Тбилиси.

Еще накануне председатель партии власти Ираклий Кобахидзе заявил, что «привествует» возможное решение Москвы о возобновлении прямого авиасообщения. Сегодня генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе также позитивно отозвался о таком развитии событий, напомнив, что в России живет «миллион» этнических грузин и это облегчило бы их связь с Грузией. Потому на слова Лаврова Каладзе не обиделся, его, напротив, возмутило, что, задавая вопрос председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, журналист CNN Кристиан Аманпур сказала, что России помогают обходить санкции, в частности, Грузия. На это председатель Еврокомиссии ответила:

«Мы, конечно, видим, что есть попытки обхода [санкций], и мы не можем с этим мириться. Мы уже начали говорить, что составим список людей, которые приобретают технологии или товары из Евросоюза и переправляют их в Россию. Но 10-й пакет санкций будет в основном направлен на то, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и создать масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».

– Это все пропаганда, – возмущался Каха Каладзе, – и попытка втянуть Грузию в войну.

Еще жестче отозвался вице-спикер Гия Вольский:

«Меня не интересует фон дер Ляйен или кто то другой, европарламентарий Кубилюс, когда мою страну обвиняют на основе слухов. Они сами источники слухов, меня не интересует, кто бы он ни был. Я обязан, и вы обязаны защитить интересы Грузии», – призвал журналистов Вольский встать с ним в один строй.

Это неприемлемо для оппозиции и большинства специалистов по международным отношениям, комментирует эти события и заявления бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Ассоциации реформ Грузии GRASS Серги Капанадзе:

«Когда тебя хвалят русские, а американцы, украинцы упрекают, указывают на то, что неправильно неприсоединение наших властей к санкциям, отношение к Украине, – все это Грузию выбило из европейской коалиции, и появляется мнение, что Грузия больше в лагере с Россией, чем с цивилизованным миром».

Это, по мнению Капанадзе, очень тревожный знак с учетом того, что Россия обычно хвалит такие режимы, как в Сирии и Беларуси.

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