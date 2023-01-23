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Грузинская делегация не поддержала украинского кандидата на пост председателя ПАСЕ
Грузинская делегация в ПАСЕ поддержала переизбрание председателем Парламентской ассамблеи Тини Кокса. 69-летний член Ассамблеи из Нидерландов был вновь избран, получив поддержку в 175 голосов.
Из 223 депутатов, которые голосовали, только 44 поддержали Александра Мережко из Украины, который боролся за должность в качестве альтернативного кандидата, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Мережко «был причастен к принятию абсолютно неприемлемых изменений, связанных с внесением вопроса Саакашвили в резолюцию ПАСЕ».
«Это одна из причин, почему мы не поддержали его кандидатуру», - сказал Кобахидзе, отметив также, что грузинская делегация следовала устоявшейся практике переизбрания председателя на второй срок.
Тини Кокс начал свою работу на восстановленной должности с заявления о том, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания по всем украинцам, погибшим из-за противоправной агрессии.
Другие новости дня
Суд в Украине приговорил к 5 годам организатора российского референдума
Суд в Украине приговорил к пяти годам заключения жительницу села в Херсонской области, участвовавшей в проведении незаконного референдума о присоединении к России. Она разносила бюллетени для голосования по домам местных жителей, сообщает пресс-служба херсонской областной прокуратуры.
Имя осужденной не называется, сообщается, что она жительница села Новоалександровка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, после того как российские войска заняли поселок, осужденная добровольно вступила в российскую администрацию поселка. Приговор был вынесен по статье о коллаборационизме.
Референдумы о присоединении к России были проведены на контролируемых российской армией территориях на востоке и юге Украины в сентябре. Согласно объявленным результатам, участники проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Такое голосование не предусмотрено законодательством Украины, за ним не наблюдали представители независимых СМИ и наблюдатели международных структур. Итоги референдумов не признал никто в мире, кроме Москвы и Северной Кореи.
- В декабре глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал, что с начала февральского вторжения только полиция открыла более 2,2 тысяч уголовных производств по статье о коллаборационизме, передавали Крым.Реалии. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.
В Махачкале полицейских отстранили от работы после смерти задержанного
Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и трех его заместителей отстранили от работы на время служебной проверки. 20 января в этом отделе избили задержанного, который впоследствии умер от полученных травм.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан, по результатам проверки «будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД». Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.
В республиканской прокуратуре заявили, что по делу задержаны трое подозреваемых – в ближайшее время решится вопрос о заключении их под стражу на время расследования. Кто именно был задержан, не сообщается. Телеграм-канал Mash Gor без указания источника информации сообщил, что это трое полицейских.
По официальной версии, 20 января задержанный якобы помог скрыться участнику перестрелки, поэтому он был доставлен в отдел полиции по Советскому району. По информации издания «Черновик», речь идет о местном жителе Курбане Далгатове, сотрудники полиции применяли к нему пытки. «Были нанесены удары током в область сердца», - цитирует издание неназванного родственника погибшего.
- В сентябре прошлого года «Команда против пыток» опубликовала доклад о полицейском насилии на Северном Кавказе. По данным правозащитников, в 87% случаев Следственный комитет вынес отказы в возбуждении уголовных дел.
Евросоюз одобрил новый пакет помощи Украине в 500 млн евро
Евросоюз в понедельник согласовал новый транш военной помощи Украине. Он составит 500 миллионов евро. Деньги выделяются из Европейского фонда мира, в который вносят вклад все страны Европейского союза. Таким образом, общий объем помощи Украине из этого фонда за время войны составит 3,6 миллиардов евро.
Кроме того, Евросоюз выделит дополнительные 45 миллионов евро на закупки нелетального оружия для европейской программы обучения украинских военных.
Решение принято на встрече в Брюсселе 27 министров иностранных дел стран Евросоюза. Ранее европейские власти не смогли прийти к единому решению о поставке Украине тяжелого вооружения, в частности немецких танков «Леопард». Германия подвергается резкой критике других европейских стран за затягивание решения по этому вопросу. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова дать разрешение на отправку «Леопардов» из Польши, однако новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу сообщил, что Берлин пока не принял решения.
В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе применения оружия массового поражения.
Кандидат в президенты Чехии усомнился, что придёт на помощь Польше
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в понедельник перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что в случае, если Польша подвергнется нападению, соседняя Чехия придёт к ней на помощь. Об этом он написал по-польски в твиттере.
Липавский выступил с заверениями после того, как один из кандидатов в президенты Чехии - бывший премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш - вечером в воскресенье во время теледебатов заявил, что, будучи президентом, не отправил бы чешских военных на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них.
«Однозначно нет. Я хочу мира и не хочу войны. Я бы ни в коем случае не послал бы наших детей и детей наших женщин на войну», – сказал Бабиш. Ведущий несколько раз повторял вопрос, и каждый раз Бабиш отвечал на него отрицательно, утверждая при этом, что его соперник во втором туре выборов, отставной генерал Пётр Павел, хочет втянуть Чехию в войну.
Кто именно мог бы напасть на Польшу или страны Балтии, ведущий дебатов не сказал, однако по контексту очевидно, что в виду имелась Россия.
Чехия, как и Польша, Эстония, Литва и Латвия, является членом НАТО. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на весь союз. На это Бабишу указали его политические оппоненты, в том числе и Липавский. Входящие в правящую коалицию в Чехии партии поддерживают Павела, они же активно выступают в поддержку Украины.
Бабишу пришлось оправдываться. Сразу же после дебатов он написал в твиттере, что не верит в возможность нападения на Польшу или страны Балтии, а если бы на них всё же напали, то он как президент всё же пришёл бы им на помощь.
Поскольку критика не утихла, в понедельник Бабиш написал, что не ставил под сомнение обязательства Чехии, а лишь выступил против Третьей мировой войны. По его словам, он уже объяснил свою позицию премьеру Польши, а президента Чехии Милоша Земана попросил связаться с польским президентом Анджеем Дудой. Официальная Варшава пока никак не комментировала высказывания Бабиша. Их, однако, раскритиковала польская пресса.
Пётр Павел - также по-польски - написал в твиттере, что второй свой визит в качестве президента нанесёт в Польшу (первый визит чешские президенты традиционно совершают в Словакию), и осудил высказывания своего соперника.
- Второй тур выборов президента Чехии пройдёт 27 и 28 января. В первом туре они набрали почти одинаковое число голосов. Опросы свидетельствуют о том, что шансы Павела предпочтительнее. Бабиш перед вторым туром сделал ставку на то, чтобы убедить избирателей в том, что Павел, как военный, хочет вовлечь Чехию напрямую в конфликт с Россией. Сторонники Бабиша распространяют сообщения о том, что Павел якобы объявит мобилизацию на войну в Украине, на биллбордах от имени Бабиша появились лозунги о том, что он хочет мира, а не войны. Ряд комментаторов при этом считает, что Бабиш не является в прямом смысле слова пророссийским политиком, а лишь использует тему войны, чтобы демонизировать своего противника. Павел отрицает, что под его руководством Чехия будет стремиться к войне с Россией.
Доход Грузии от туризма в 2022 году превысил 3.5 млрд долларов
В 2022 году доход Грузии от международных путешественников превысил 3.5 млрд долларов. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма страны.
По информации ведомства, по сравнению с 2021 годом доходы от международного туризма выросли на 2,3 млрд долларов (+182,5%), а по сравнению с 2019 годом – на 247 млн долларов (+7.6%).
«Что касается динамики восстановления туризма, то в 2022 году Грузию посетило 5,4 млн международных путешественников. В 2022 году, по сравнению с 2019 годом, восстановлено 71,9% визитов международных туристов, а визитов международных путешественников — 58%», – сказано в сообщении.
По информации грузинских властей, декабрь 2022 года отличался позитивной динамикой восстановления туризма. В частности, Грузию посетили 564 656 иностранных путешественников (84,6% от показателя 2019 года), а по сравнению с 2021 годом рост составляет +216,9%.
В Абхазии в прошлом году выявили почти 20 тысяч случаев коронавируса
В 2022 году в Абхазии было выявлено 19 872 случая заражения коронавирусной инфекцией, станционное лечение прошли 1520 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Бутба на пресс-конференции, посвященной итогам работы Минздрава за 2022 год.
Как пишет агентство «Апсныпресс», от ковида в прошлом году, по данным Минздрава, умерло 146 человек.
За все время распространения COVID-19 в Абхазии было выявлено 57 776 случаев заболевания, скончались 695 человек. Вакцинацию от COVID-19 прошли около 20 тысяч человек.
«С 6 января 2023 года в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ, выполнявшей функции основного ковидного госпиталя, также никого нет», – отметил Бутба.
Омбудсмен Армении подала заявление об отставке
Омбудсмен Армении Кристине Григорян представила в Национальное собрание заявление о своей отставке. В пресс-службе парламента Радио Азатутюн сообщили, что получили заявление.
Офис омбудсмена сообщает, что Григорян подала в отставку в связи со сменой места работы, отметив, что о своей новой работе проинформирует общественность «в соответствующий момент», а пока воздержится от каких-либо комментариев на эту тему.
Согласно законодательству, полномочия омбудсмена прекращаются после подачи последним заявления об отставке, но не позднее, чем в случае повторной подачи заявления об отставке в течение одной недели.
Кристине Григорян заняла должность омбудсмена ровно год назад. Ее кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Представители власти считали, что Григорян является профессионалом и соответствует этой должности. Между тем оппозиция раскритиковала избрание Григорян на этот пост, посчитав, что она станет защитницей власти.
Канада выплатит коренным народам $2,1 млрд за «культурный геноцид»
Канада согласилась выплатить коренным народам почти 2,1 миллиарда долларов в качестве компенсации за потерю их языков и культуры, вызванную канадской системой-школ интернатов.
Решение должно быть утверждено федеральным судом в конце февраля. Деньги будут переданы в фонд, независимый от правительства Канады, на «возрождение образования, культуры и языка коренных народов, чтобы помочь им в исцелении и воссоединении со своим наследием».
С 1831 по 1996 год в Канаде работали более 130 школ-интернатов, которые управлялись церковью и были частью канадской политики, направленной на ассимиляцию детей коренных народов. За всё время существования школ через них прошли порядка 150 тысяч представителей коренных народов. Не менее 3200 детей погибли там из-за холода, скудного питания и болезней. Многие подверглись физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.
В 2012 году представители 325 коренных народов Канады подали иск с требованием возместить ущерб, причинённый их языкам и культуре. В 2015 году канадская Комиссия по установлению истины и примирению опубликовала отчёт, в котором назвала систему школ-интернатов примером «культурного геноцида».
Министр по делам короны и коренных народов Канады Марк Миллер сказал, что решение правительства о компенсации не «сотрёт и не возместит прошлое», но «что оно может, так это обратить внимание на коллективный вред, причинённый канадским прошлым».
В Грузии рассказали о срыве сезона на главных горнолыжных курортах
Зимний туристический сезон на главных горнолыжных курортах Грузии, в Гудаури и Бакуриани, в этом году сорван из-за погодных условий, заявил руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
В этом году до сих пор на курортах почти нет снега, туристы массово отменяют брони и требуют возврата денег, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одновременно, сказал Алавердашвили, на этом фоне обострился конфликт между местными и зарубежными инструкторами.
«Когда туристов много, проблема не стоит так остро», — сказал Алавердашвили. По его словам, сейчас, когда туристов не хватает, борьба идет буквально за каждого.
Ранее грузинская служба Радио Свобода опубликовала статью «Племенные законы» — грузинские инструкторы запрещают иностранцам работать в Гудаури», в которой говорится о «лыжной мафии» в Гудаури и отсутствии реакции властей. В статье, в частности, приводились истории инструкторов из Австралии и Польши.
Снега в этом году мало на всех горнолыжных курортах, которые обычно начинают активно принимать туристов еще в декабре. На самом популярном в последнее время курорте в Гудаури пришлось запустить системы оснежения, чтобы запустить к началу года две трассы — Snowpark и Gudaura. В Бакуриани снега тоже мало, кроме этого, идет подготовка к стартующему здесь в феврале чемпионату мира по фристайлу.
Бизнесмен Усманов сообщил об «отходе от активной деятельности»
Бизнесмен, по данным Forbes один из богатейших людей России Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявив об уходе на пенсию и отходе от активной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.
Скриншот письма за подписью Усманова в адрес Бюро правления РСПП опубликовал телеграм-канал BRIEF. Источник РБК подтверждает его подлинность. Другой источник сообщает, что просьбу рассмотрят 25 января. Комментариев Усманова или его представителей пока нет. В чём, кроме выхода из Бюро РСПП, заключается отход от активной деятельности, из письма не ясно.
Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер (49%) группы USM, которой принадлежат, в частности, «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Усманов владеет издательским домом «Коммерсантъ», ранее был собственником VK (соцсеть ВКонтакте) и совладельцем британского клуба «Арсенал», до марта 2022 года занимал пост главы Международной федерации фехтования.
США, страны ЕС и Великобритания в прошлом году вскоре после российского вторжения в Украину ввели санкции против Усманова – страны Запада считают его олигархом, близким к Кремлю и поэтому ответственным за финансирование агрессии. Из-за санкций были арестованы принадлежащие Усманову объекты недвижимости в ЕС и Великобритании, а также яхта Dilbar, принадлежащая связанных с бизнесменом структурам. Сам Усманов публично не высказывался о войне, санкции Евросоюза он оспорил в суде.
Алексей Навальный и его соратники обвиняли Усманова в коррупции. В одном из самых известных расследований ФБК «Он вам не Димон» утверждалось, что Усманов непрямым образом фактически дал взятку бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву. Усманов это отрицал. После выхода расследования он записал видеообращение к Навальному, в котором со словами «Тьфу на вас» обвинил оппозиционера во лжи. Усманов выиграл у Навального в Москве суд о защите чести и достоинства.
Навальный призывал страны Запада ввести санкции против Усманова – резидента Великобритании – в связи с коррупцией. Однако санкции были введены только после российского вторжения в Украину.
В результате стрельбы в Калифорнии погибли 10 человек, ранены ещё 10
В результате стрельбы в Монтерей-Парке американского штата Калифорния погибли десять человек, ещё не менее десяти пострадали. 72-летний подозреваемый покончил с собой.
Стрельба произошла в студии бального танца в канун нового года по лунному календарю. Среди убитых – пять женщин и пять мужчин. По словам инструкторов по танцам, которые проводили занятия в студии, погибшим «по 50-60 лет». Ещё как минимум десять человек ранены, семеро из них остаются в местной больнице.
Тело подозреваемого, которого полиция опознала как 72-летнего Хуу Кан Трана, был найдено в фургоне в соседнем городе Алхамбра. Многочасовой штурм фургона транслировался в прямом эфире. Подозреваемый покончил с собой. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование продолжается.
Полицейские и местные политики поблагодарили двух местных жителей, которые отобрали у Хуу Как Трана пистолет в Алхамбре. Полиция подозревает, что в этом городе он тоже планировал нападение на танцевальную студию. Полицейские идентифицировали оба пистолета Хуу Кан Трана. Владение одним из них в Калифорнии может быть незаконно.
Монтерей-Парк и Алхамбра – пригороды Лос-Анджелеса, их население составляют преимущественно выходцы из азиатских стран. На празднование нового года, который отмечается в странах Азии и азиатских диаспорах по лунному календарю, там собрались тысячи человек. По сообщениям очевидцев в Монтерей-Парке, гуляющие не сразу смогли отличить звуки выстрелов от звуков запущенных фейерверков.
МИД РФ: посол Эстонии должен уехать, уровень отношений понижен
МИД России в понедельник заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В сообщении ведомства говорится, что эстонскому послу следует покинуть Россию 7 февраля 2023 года. Уровень диппредставительства понижен до уременного поверенного в делах.
В заявлении МИД России говорится, что это ответная мера на «радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллинне», которое названо «недружественным шагом». В заявлении также утверждается, что руководство Эстонии «последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией» и возвело в ранг государственной политики «тотальную русофобию».
Около двух недель назад МИД Эстонии сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в стране. К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Газета Postimees писала, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей – добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает восемь эстонских дипломатов. Кроме того, по словам Рейнсалу, «персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны» (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, «нынешний размер представительства России не оправдан».
Российское диппредставительство в Эстонии вскоре после этого объявило о временной приостановке приёма заявлений о выходе из российского гражданства, заявив, что к сбоям привели «враждебные действия эстонских властей». Отказ от российского гражданства необходим для получения гражданства Эстонии. В прошлом году число заявлений от россиян на получение эстонского гражданства возросло в два с половиной раза: было подано 726 прошений, тогда как годом ранее – 290.
- Эстония активно поддерживает Украину в войне с Россией. На прошлой неделе она объявила о новом пакете военной помощи, который, по словам посла Эстонии в Киеве Каймо Кууска, включает в себя все имеющиеся у Эстонии в наличии гаубицы калибра 155 мм. Эстония также призывает Германию начать поставки танков «Леопард» и разрабатывает план конфискации российских активов.
- Эстония, как и другие страны Шенгенской зоны, граничащие с Россией (кроме Норвегии) сейчас не пускает на свою территорию россиян-обладателей шенгенских виз, за рядом исключений.
- После российского вторжения в Украину 24 февраля Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту. Стороны также обменялись высылками дипломатов.
- Уровень дипотношений России с двумя другими странами Балтии, Латвией и Литвой, был понижен ещё в прошлом году по инициативе этих стран, после российского вторжения в Украину.
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Уволен замминистра инфраструктуры Украины, заподозренный в коррупции
В Украине уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский, который ранее был задержан по подозрению в коррупции.
Решение было одобрено по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля на внеочередном заседании правительства 22 января.
«Правительство Украины руководствуется принципом нулевой терпимости к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры», – говорится в правительственном сообщении.
Василий Лозинский занимал пост заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Днём ранее, 21 января, стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали Лозинского по подозрению в хищении. Следствие утверждает, что чиновник получил 400 тысяч долларов в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам.
На генераторы в Украине сейчас повышенный спрос на фоне дефицита электроэнергии из-за российских ударов по критической инфраструктуре.
Лидер «Мечты» критикует CNN и указывает на рост импорта в ЕС из России
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал обвинение, прозвучавшее на телеканале CNN в адрес Грузии.
Задавая вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об обходе санкций, введенных против России, журналистка Кристиан Аманпур привела в пример Грузию.
Кобахидзе вновь обвинил Аманпур в распространении дезинформации, добавив, что CNN – не рядовой медиа ресурс, а из обозначенного факта прекрасно видно «насколько масштабна координация, направленная против национальных интересов Грузии».
«В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, за этот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов. В это же время экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан — на 27%, в Турцию — на 35%, в США — на 36%, в Болгарию — на 67%, в Армению — на 129% и в Казахстан — на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но значительно сократилась, что безошибочно подтверждает ложность информации, распространенной журналистом CNN», – отметил он.
Как пишет СОВА, председатель «Мечты» утверждает, что на импорт из Грузии приходится всего 0,3% общего объема импорта в России.
«Также следует отметить, что в 2022 году более 3/4 товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, составляли алкогольные и безалкогольные напитки, сельскохозяйственная продукция и ферросплавы», – говорит он.
При этом председатель партии привел статистику товарооборота ЕС с Россией.
«Наряду с критикой нашей страны за поддержание торговых отношений с Россией, страны ЕС ежедневно платят сотни миллионов евро за импортированные из России товары. Кроме того, в феврале-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года импорт из России в Германию увеличился на 33%, на 24% в Польшу, на 100% в Италию, на 84% во Францию, на 51% в Нидерланды, на 78% в Бельгию, на 132% в Венгрию», – заявил Кобахидзе.
Ранее Ираклий Кобахидзе уже комментировал этот эпизод. В частности, он заявлял, что журналист CNN задал вопрос «на основании фейковой статьи».
«Есть серьезные силы, которые мы называем «партией глобальной войны», мы точно знаем, что под этим подразумевается. Мы знаем партию глобальной войны, которая заинтересована в вовлечении Грузии в войну и пытается сделать это различными формами и методами», – сказал он.
В Абхазии завели дело против переехавшего в Тбилиси Руслана Гамисония
В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении еще одного гражданина самопровозглашенной республики, переехавшего в Тбилиси.
Сухумская прокуратура обвиняет Руслана Фамильевича Гамисония в «незаконном пересечении государственной границы» и «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, совершенных с использованием средств массовой информации».
В прокуратуре утверждают, что Гамисония покинул Абхазию в июне 2022 года «умышленно, незаконно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения».
В августе 2022 года блогер Даур Буава опубликовал видео на своей странице в соцсети TikTok, в котором абхазские ведомства усмотрели «идеи, содержащие скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии». Гамисония, в частности, заявил:
«Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси. То, что сейчас происходит в Абхазии... Та власть, которая не дает говорить правду, распродает земли, занимается уничтожением людей, молодежи. Нет никакого развития. Ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нет. Пора прийти к совместному диалогу, начать выстраивать отношения, прийти к будущему. Здесь есть будущее, все друг другу помогают, все будет дальше очень хорошо. Миру мир!»
По информации сухумской прокуратуры, в настоящее время «проводится процессуальная проверка по факту других публикаций в средствах массовой информации» с участием Руслана Гамисония.
«Видеоматериалы, в которых фигурирует Гамисония Руслан, направлены на лингвистическую экспертизу, по исполнению и получению которой следователем будет принято процессуальное решение», – сказано в заявлении.
Отметим, что в своем тикток-аккаунте Гамисония говорит, что «Абхазия – это регион Грузии», а «народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов».
В абхазской прокуратуре также заявили, что Гамисония был судим Верховным судом за умышленное убийство, а Гульрипшским районным судом – «по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок РФ». Об этом в эфире абхазского телевидения заявлял и глава СГБ Роберт Киут.
Ранее в Абхазии возбудили уголовное дело против Даура Буава, переехавшего в Тбилиси в 2021 году, по статье «государственная измена». В Сухуми заявили, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.
В заявлении ведомства также говорилось, что Буава на территории России был объявлен в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Блогер говорит, что это «ложь чистой воды», а в России он учился и свободно пересекал российско-абхазскую де-факто границу.
В декабре прошлого года Даур Буава по упрощенной процедуре получил гражданство Грузии.
Глава МИД ФРГ: Берлин готов позволить Польше поставку танков Украине
Германия готова к тому, чтобы разрешить Польше отправить имеющиеся в её распоряжении танки немецкого производства «Леопард-2» на помощь Украине в условиях российского вторжения. Об этом заявила в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, отметив, что решение может быть принято, если Варшава сделает такой запрос.
«Если наc спросят об этом, мы не будем стоять на пути», – приводят в воскресенье западные агентства слова Бербок, сказанные ею в интервью французскому телеканалу LCI после франко-германских переговоров в Париже.
«Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнёрами. Нам нужно сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена», – подчеркнула Бербок.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее, что Варшава отправит Киеву свои танки немецкого производства, даже если этого не сделает Германия.
«Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью», – написал Моравецкий в Твиттере.
Комментарий Моравецкого появился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских боевых танков «Леклерк». Великобритания до этого анонсировала отправку Киеву партии своих тяжёлых танков «Челленджер-2».
«Что касается «Леклерка», то ничего исключать нельзя», – сказал президент Франции Макрон на совместной с германским канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Париже. Во французской столице 22 января с участием руководства Франции и ФРГ проходили торжественные мероприятия по случаю 60-летия со дня подписания Елисейского соглашения – договора о поствоенном сотрудничестве двух государств.
На крупном совещании в Рамштайне министров обороны стран НАТО и ряда других стран представители Германии заявили в пятницу, что пока не приняли решение о поставках танков «Леопард», которые Киев называет жизненно необходимыми для возвращения территорий, захваченных Россией.
Как отмечает агентство DPA, Берлин до сих пор отказывался давать разрешение другим странам, к примеру Польше, на реэкспорт немецких танков. В ФРГ звучали опасения, что отправка столь мощного оружия может спровоцировать Россию и приведёт лишь к ещё большей эскалации войны.
NYT: в организации терактов в Испании подозревают ГРУ России
В организации рассылки «почтовых бомб» в Испании в ноябре-декабре прошлого года следствие подозревает Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России (ранее – Главное разведывательное управление, ГРУ). Об этом говорится в материале The New York Times.
Американское издание ссылается на близких к расследованию «официальных лиц США», пожелавших говорить на условиях анонимности. По их словам, выйти на след рассылавших бомбы удалось благодаря скоординированным действиям полиции Испании, американской и британской разведок. Согласно полученным данным, исполнителями терактов являются связанные с ГРУ члены ультраправого «Русского имперского движения», которое базируется в Санкт-Петербурге, но «агенты которого действуют по всей Европе». Испанская полиция выявила их через связь с местными ультраправыми движениями.
Курировали же действия исполнителей, по данным следствия, офицеры воинской части 29155 при центре подготовки специалистов ГРУ на востоке Москвы. Ранее спецслужбы европейских стран обвиняли служащих этого подразделения во взрывах складов боеприпасов в Чехии в 2014-м году, покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015-м году, попытке государственного переворота в Черногории в 2016-м году и отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018-м году. Россия причастность к этим преступлениям отрицает.
Близкие к испанскому расследованию лица утверждают, что целью рассылок «почтовых бомб» было предупреждение европейским политикам: Россия может осуществлять теракты в столицах государств-членов НАТО, которые оказывают военную помощь Украине. Не случайно одна из бомб была отправлена в офис испанской компании Instalaza, которая, в частности, производит гранатомёты, поставляемые украинской армии.
Один из источников The New York Times заявил, что президент России Владимир Путин «предоставил своей военной разведке широкую свободу действий для разработки и проведения тайных операций в Европе», однако пока неясно, в какой степени лично он был вовлечён в операцию со взрывами писем.
Российские официальные лица материал американского издания пока не комментировали. Пресс-секретарь посольства Испании в Вашингтоне отказалась от комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.
- В конце прошлого года неизвестные разослали посылки со взрывными устройствами по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. «Почтовые бомбы» были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить - взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При её вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
- «Русское имперское движение» (РИД) – ультраправая организация, созданная в начале нулевых годов в Санкт-Петербурге бывшим работником региональной прокуратуры и членом политического совета объединения «Русские» Станиславом Воробьёвым. Центр международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете описывает РИД как «сторонников превосходства белой расы, монархистов, ультранационалистов, пророссийских ортодоксов и антисемитов». В 2020-м году власти США, а затем Канады, признали «Русское имперское движение» «террористической организацией», кроме того, оно попало под санкции Евросоюза. По данным западных спецслужб, РИД имеет тесные связи с ультраправыми в Европе и США. Деятельность движения за рубежом курирует служащий санкт-петербургского Центра тактической и огневой подготовки «Партизан» Николай Трущалов.
- По данным правоохранительных органов Швеции, двое местных неонацистов, которые в 2016-2017 годах устроили несколько взрывов в городе Гетеборг (в частности - в здании левой организации и в лагере для беженцев), проходили подготовку в военном тренировочном лагере РИД в Санкт-Петербурге. Лагерь существует до сих пор, а руководит им, по данным следователей, командир российского добровольческого отряда «Имперский легион» Денис Гариев. Представители отряда принимают участие в боевых действиях на территории Украины.
- В 2020-м году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что включение властями США «Русского имперского движения» в список террористических организаций «рассчитано на внешний пропагандистский эффект и не способствует борьбе с терроризмом».
Лидеры Франции и ФРГ выступили по случаю 60-летия Елисейского договора
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с речью по случаю празднования 60-летия Елисейского договора - основополагающего документа о поствоенном сотрудничестве между Францией и Германией, заявил, что две страны должны стать «пионерами» в воссоздании Европы.
Германия и Франция должны взять на себя эти роли, поскольку они прошли путь примирения после Второй мировой войны, сказал Макрон на торжественной церемонии в Париже. Среди прочего он упомянул необходимость строительства новой энергетической модели, большую независимость в поставках сырья, инвестиции в экологически чистое энергоснабжение, стимулирование «инноваций и технологий завтрашнего дня», а также построение Европейского Союза, который «выполняет свои задачи в качестве геополитической силы, как в сфере обороны, так и в космосе, и дипломатии».
Канцлер Германии Олаф Шольц, приехавший во Францию в связи с празднованием, в свою очередь, назвал франко-германское взаимодйествие ключевым для будущего Европы. «Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества между нашими странами как движущей силы объединенной Европы», - подчеркнул Шольц в выступлении в Сорбонне.
Шольц назвал Францию «незаменимой нацией». Ранее его критиковали за то, что в речи о Европе в Праге он не упомянул Францию, что стало очередным фактором некоторого охлаждения отношений двух стран на протяжении последних месяцев, отмечает «Немецкая волна».
Олаф Шольц вновь подтвердил неизменную солидарность Европы с Украиной. «Мы будем и дальше поддерживать Украину, так долго и всесторонне, как это необходимо. Мы, европейцы, вместе будем защищать наш проект мирной Европы», - добавил он, выразив уверенность, что «путинский империализм не сможет победить».
Ранее председатель Бундестага Бербель Бас заявила о важности франко-германской дружбы и единства Европы в период, когда Россия продолжает войну против Украины. «Еще не так давно мир казался таким само собой разумеющимся, особенно для молодого поколения», - заметили Бас, отметив, что уже почти год в Европе гибнут люди в преступной войне. Председатель Бундестага пообещала Украине поддержку в восстановлении и на пути к вступлению в Европейский Союз.
Частью торжественных мероприятий в Париже в воскресенье стало совместное заседание правительственных чиновников Франции и Германии, на которых обсуждались вопросы взаимодействия в экономике, энергосфере, а также по вопросам безопасности и обороны.
В Краснодаре повторно убрали народный мемориал жертвам ракетного удара РФ по Днепру
В Краснодаре убрали цветы и игрушки перед бюстом украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко – это был единственный на юге России народный мемориал памяти жертв российского ракетного удара в Днепре. Он появился вечером 17 января, через несколько дней цветы и игрушки убрали. Предположительно, это сделали сотрудники коммунальных служб.
Краснодарский активист Виталий Вотановский подал заявление в полицию. «Мне позвонил участковый, сообщил, что будет проводить проверку. Но сомневаюсь, что кого-то реально выявят и накажут», – рассказал Вотановский в комментарии для сайта Кавказ.Реалии.
В «Антивоенном комитете Кубани» подтвердили, что народный мемориал перед бюстом украинского поэта убирали дважды.
«Цветы и детские игрушки с неистовым рвением убирают с памятников Шевченко по всей стране. Все это не имеет смысла. Смысл имеет лишь то, что, несмотря на все репрессивные законы, цветы, детские игрушки и фото разрушенного жилого дома [в Днепре] появляются каждый день у памятников Шевченко и Лесе Украинке», – заявили в «Антивоенном комитете Кубани».
- Краснодарский край стал единственным южным, где с первых дней вторжения в Украину в феврале 2022 года появился местный антивоенный комитет. Он объединил оставшихся в России и эмигрировавших из страны активистов штаба Алексея Навального, экологов и тех, кто до этого не занимался политикой.
- Удар по Днепру был нанесен 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика, разрушив более 200 квартир, из них более трети – полностью. Погибли 46 человек, не менее 75 пострадали.
- Минобороны России заявило, что ракетный удар 14 января был нанесен «по системе военного управления Украины». «Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Об ударе по Днепру в нем не упоминается.
- В Москве у стихийного мемориала в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру у памятника украинской писательнице Леси Украинки задержали четырех человек, сообщает Радио Свобода.
Жена сотрудника ФСО Михаила Жилина попросила убежища во Франции
Жена сотрудника ФСО из Новосибирска Михаила Жилина, бежавшего в сентябре в Казахстан и депортированного обратно в Россию, Екатерина Жилина прилетела во Францию и попросила там политического убежища. Об этом она сама сообщила проекту Сибирь.Реалии.
Во Францию из Казахстана Жилина прилетела 22 января вместе с детьми. Журналистка Евгения Балтатарова в своем телеграм-канале уточнила, что накануне отъезда Жилиной ею интересовалась Генпрокуратура Казахстана.
36-летний Михаил Жилин из Новосибирска работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны.
В сентябре Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в «командировку» на территории «ЛНР» и «ДНР». 27 сентября он пересек государственную границу с Казахстаном вне пункта пропуска и был задержан пограничниками, но вскоре отпущен и находился под подпиской о невыезде. Жилин подал прошение о политическом убежище, однако в конце ноября ему в этом было отказано.
2 декабря суд вынес решение о депортации Жилина в Россию. Российские власти объявили его в международный розыск по статье о незаконном пересечении границы и дезертирстве. 29 декабря Жилина депортировали в Россию, он арестован. Семья и адвокат Жилина Денис Дживага уверены, что в России ему грозит тюрьма, а дальше – принудительная отправка в Украину.
«Слишком большая честь», - Джонсон поблагодарил Зеленского за встречу
Бывший британский премьер Борис Джонсон 22 января посетил с неожиданным визитом Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал народу Украины поддержку своей страны «столь долгую, сколько потребуется».
На кадрах в «Твиттере», размещенных корреспондентом Би-би-си в Украине Джеймсом Уотерхаусом, видно, что Зеленский и члены высшего украинского руководства вышли навстречу Джонсону на улицу. Джонсон эмоционально восклицает: «Вам не стоило так беспокоиться, боже мой, это слишком большая честь, вы оказываете мне слишком большую честь, господин президент!»
Посольство Великобритании в Киеве называет визит экс-премьера неофициальным. Это объяснимо, поскольку никаких официальных постов, кроме должности депутата от округа Аксбридж и Южный Райслип (западных пригородов Лондона), он не занимает, отмечает Русская служба «Би-би-си».
Борис Джонсон, покинувший премьерский пост в сентябре, возглавлял британское правительство в момент вторжения российской армии в Украину в конце февраля прошлого года. Будучи действующим главой кабинета он посетил Киев несколько раз, он также часто звонил Зеленскому. Джонсон позиционировал свою страну как ведущего союзника Киева на Западе.
Тогда как Джонсон и люди из его окружения оказались вовлечены в ряд скандалов в Великобритании, в Украине бывший лидер консерваторов становился все более популярным. Его именем называли выпечку в киевских кафе, уличные художники часто изображали Джонсона в своих работах, в знак признания у него даже появилось неофициальное имя «Борис Джонсонюк», пишет Reuters.
В нынешний свой приезд Борис Джонсон посетил пригороды Киева Бородянку и Бучу, в военных преступлениях в которых при продвижении к Киеву власти Украины и западных государств обвиняют бойцов российской армии. На встрече с мэром Бучи в воскресенье Джонсон сказал ему, что Украина «движется к победе», и Британия намерена оставаться с украинцами на долгий срок, чтобы помочь им, в том числе, в восстановлении разрушенной страны.
На прошлой неделе Лондон обещал поставить Украине 14 боевых танков «Челленджер-2» и другое тяжелое вооружение. Экс-премьер Борис Джонсон отрицает предположения, что его нынешние активные действия в отношении Украины могут быть расценены как подрыв репутации действующего британского премьер-министра Риши Сунака.
Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля после решения суда
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку одного из ключевых министров своего правительства после решения Верховного суда.
Речь идет о лишении постов главы МВД и Минздрава Арье Дери - председателя ультра-религиозной партии ШАС. О решении Нетаньяху было объявлено на воскресном заседании израильского кабинета в Иерусалиме.
В среду на этой неделе Верховный суд постановил, что назначение Дери на должности в правительстве были неверным шагом. Ранее группа гражданских активистов направила в суд жалобу на политика, указав на его криминальное прошлое. У Дери было несколько судимостей, из них самая последняя в 2021 году, когда его признали виновным в уклонении от налогов.
Решение суда называют серьезным ударом по сформированному недавно правому религиозному правительству Нетаньяху. Назначение Арье Дери было ключевым требованием ШАС на переговорах по формированию коалиции. Еще до принятых на этой неделе решений члены ШАС заявляли, что выйдут из состава правительства, если Дери потеряет министерские портфели. У партии 11 мест из 64-х в правящей коалиции в парламенте, отмечает «Немецкая волна».
Биньямин Нетаньяху сформировал кабинет по итогам пятых за четыре года выборов. В связи с решением суда в отношении Дери наблюдатели не исключили, что ситуация может привести к новомувсеобщему голосованию.
Польша может создать «малую коалицию» для поставок танков Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 января заявил, что в случае, если правительство Германии так и не примет решения о передаче Украине танков «Леопард-2», Варшава сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов.
В интервью агентству PAP Моравецкий также подверг критике позицию Германии по вопросу о поставках танков, назвав ее неприемлемой.
Берлин еще не принял решение о поставке Украине своих танков или разрешении другим странам, имеющим «Леопарды», передать их Киеву.
«Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Невинные люди погибают каждый день», – заявил Моравецкий.
Накануне министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки «Леопард». «Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», – написали они в твиттере.
На недавней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу заявил, что Берлин пока не принял решения относительно «Леопардов».
В воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. В интервью El Diario Боррель сказал, что он лично выступает за поставки танков. Глава МИД Великобритании, которая ранее объявила о передаче Украине небольшого числа собственных танков, Джеймс Клеверли сказал, что в Лондоне были бы рады, если бы ВСУ получили «Леопарды».
В связи с увеличением поставок странами Запада оружия Украине высокопоставленные российские представители в последние дни выступают с угрозами, в том числе, применения оружия массового поражения.
В Словакии провалился референдум о возможности досрочных выборов
В Словакии в субботу безрезультатно завершился общенациональный референдум о внесении поправок в Конституцию страны, которые должны были облегчить проведение досрочных парламентских выборов. Референдум инициировали оппозиционные партии, которые их оппоненты называют пророссийскими из-за их позиции по отношению к войне в Украине.
Референдум был признан несостоявшимся, поскольку в нем приняли участие лишь чуть более четверти всех избирателей, имеющих право голоса. Юридическую силу итоги референдума имели бы только в том случае, если бы на участки пришло более половины зарегистрированных избирателей.
Более 97% процентов пришедших на участки голосовали за поправки - по всей видимости, речь идет о сторонниках оппозиции. Те, кто поддерживает правящую коалицию, остались дома.
Прошлой осенью правительство Словакии, активно поддерживающее Украину в войне с Россией, получило вотум недоверия в парламенте. Новую коалицию сформировать не удалось. Однако, в отличие от ряда стран, Конституция Словакии не предусматривает возможности досрочных выборов в таком случае - парламент должен доработать до истечения 4-хлетнего срока, на который он избран, то есть до 2024 года.
Если представители правительства и оппозиции до конца января не договорятся о механизме досрочных выборов, президент Словакии Зузана Чапутова, как она обещала, назначит техническое правительство. Оно, как ожидается, продолжит поддержку Украины, в то время как большинство оппозиционных партий выступает за ее сокращение и за то, чтобы подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
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