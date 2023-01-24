Касьянов: Грузия «начала двигаться в другую сторону» от ЕС и НАТО

Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.

Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Касьянов напомнил, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС и сейчас официально подтверждает свою принципиальную позицию вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Кроме того, евроатлантическое стремление поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующей грузинской властью.

«Однако что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону. Это очевидное для нас пренебрежение основными принципами общей внешней политики и политики безопасности. Это очевидный для нас факт, который составляет нарушение третьего пакета санкций Европейского Союза», – сказал он.

По его словам, намерения грузинских властей возобновить прямое авиасообщение с Россией также противоречат политике ЕС, который закрыл авиасообщение после российского вторжения в Украину.

«После объявления Российской Федерацией решения о частичной мобилизации подавляющее большинство грузинского населения уже покинуло территорию РФ. Используется основной аргумент – это забота о тех гражданах, которые на сегодня находятся на территории Российской Федерации. Без привязки к тем важным вопросам, которые, кстати, составляют основу нашего двустороннего сотрудничества – это деоккупация суверенных территорий, восстановление их территориальной целостности. Это магистральный курс в ЕС и НАТО и т.д.», – сказал Касьянов.

Дипломат также заявил, что посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.