Обзор грузинской прессы

Уже через несколько дней в «Национальном движении» состоятся выборы нового председателя партии. Члены этого политического объединения выбирают между Никанором Мелия и Леваном Хабеишвили. Не секрет, что за последним стоят бывшие министры внутренних дел и обороны. Соответственно, возникает вопрос, как будут развиваться события, если Кезерашвили и Мерабишвили смогут победить Мелия?

В Грузии политическое влияние и большие деньги – братья-близнецы. Кроме того, одна из главных целей Кезерашвили и Мерабишвили – политическая реабилитация

«Если они получат контроль над «Нацдвижением», их политическое влияние возрастет в разы. А когда ты контролируешь первую оппозиционную партию в стране, то можешь более эффективно торговаться с властями. Что может быть предметом торговли – тема для отдельной статьи, скажу лишь, что в Грузии политическое влияние и большие деньги – братья-близнецы. Кроме того, одна из главных целей Кезерашвили и Мерабишвили – политическая реабилитация. Экс-министр обороны в этом немного обошел своего однопартийца. Было время, когда даже «националы» стыдились с ним сотрудничать и сами называли его бизнес-рэкетиром, затем риторика части недовольных сменилась и его стали называть меценатом и защитником свободных СМИ. Если Кезерашвили получит контроль над партией, эта линия будет усилена и вся партия начнет утверждать, что Кезерашвили был агнцем отца Абрама», – пишет журналист газеты «Квирис палитра» Георгий Квиташвили.

Кстати, в свое время Кезерашвили финансировал «Европейскую Грузию», а когда попытался укрепить свое влияние, проиграл в дуэли с Гигой Бокерия и вернулся в «Нацдвижение», продолжает автор статьи.

В случае победы Левана Хабеишвили в партии также начнут утверждать, что Вано Мерабишвили был отличным министром внутренних дел и что ошибки бывают у всех, пишет Квиташвили:

«Грузинской мечте» будет намного проще использовать свою обычную тактику: если вы не выберете нас, вернутся "националы"»

«Самому «Национальному движению» победа Кезерашвили и Мерабишвили не принесет ничего хорошего… Для многих две эти фигуры – красная черта. Они ассоциируются с бизнес-рэкетом, делом Гиргвлиани, с 7 ноября и т.д. Следовательно, «Национальное движение» потеряет избирателей. Во-вторых, «Грузинской мечте» будет намного проще использовать свою обычную тактику: если вы не выберете нас, вернутся "националы"».

Кроме того, значительная часть других оппозиционных партий откажется от сотрудничества с дуэтом Кезерашвили-Мерабишвили. Если же Леван Хабеишвили потерпит на выборах поражение, Ника Мелия избавится от всех сторонников экс-министров, пишет журналист издания.

Первое интервью после 13 лет заключения. Журналисты телекомпании «Рустави 2» записали известную в Грузии преступницу Венеру Оболашвили. После ее заключения под стражу в своих признательных показаниях она рассказывала о жестоких преступлениях, совершенных в разное время. Согласно информации, годы назад обнародованной правоохранительными органами, первой жертвой Оболашвили стал ее муж Юрий Юркин, которого она сбросила с поезда и продала его квартиру за несколько тысяч долларов. Преступница призналась и в убийстве другого мужчины – Анатолия Калинки, с которым она состояла в неофициальном браке, его Оболашвили сбросила в реку Мтквари. А в 2010 году, на тот момент уже осужденной, Оболашвили предъявили обвинение в еще одном убийстве – 82-летней Марии Азамасцевой. Кроме того, она обвинялась в мошенничестве, растрате чужого имущества и подделке документов, однако сама она утверждает, что большинства этих преступлений не совершала:

«Я должна была отбывать 33 года, но затем принцип сложения наказаний был упразднен, в итоге отбывала срок за одно убийство этой старой русской женщины, которой было 82 года. 17 лет основного срока, но была амнистирована, в итоге отсидела 13 лет. Версия об убийстве первого мужа – это ложь, следователь попросил меня помочь им, поскольку им нужно было раскрыть дело. В итоге вынудили, сказали, что если я этого не сделаю (не признаю свою вину), то моего сына, ему тогда был 21 год, повесят на бельевой веревке. Анатолий Калинка был «вором в законе», он бежал отсюда, его не поймали и обвинили меня, я должна была сказать, что я его убила».

После этого интервью Венера Оболашвили стала популярна в соцсетях, в основном пользователи осуждают то спокойствие, с которым она рассказывала о совершенных ею убийствах. Впрочем, есть и те, кто осуждает подобное поведение, к примеру, журналист Годердзи Шарашия:

Ни на одну секунду нельзя романтизировать ее дело… это очень тяжелая и страшная история

«Я сделал первый репортаж о Венере Оболашвили… Я ходил в тюрьму для записи интервью, она много и детально говорила о трех делах… Я помню, мне потребовались недели, чтобы забыть те ужасные истории, которые она мне рассказывала. Ни на одну секунду нельзя романтизировать ее дело… это очень тяжелая и страшная история», – написал журналист в соцсети Facebook.

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У Хвичи Кварацхелия есть все шансы стать лучшим в истории грузинским футболистом, считает бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Жано Ананидзе. Об этом футболист заявил российским СМИ в интервью, которое цитирует спортивный интернет-портал sportall. Ананидзе утверждает, что Кварацхелия сделали предложения ведущие клубы:

«Я пересекался с ним в батумском «Динамо» и понял, что Хвича – это совершенно другой уровень. Он реально живет футболом, не ограничиваясь полутора часами тренировки. Все свободное время Кварацхелия думает о футболе – о том, как улучшить свою игру. Это очень важно. Он уже в очень сильном клубе, но уверен, скоро мы увидим его в составе мирового гранда. Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи», выиграть чемпионат Италии, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира».

Ранее некоторые спортивные СМИ писали о том, что Хвича Кварацхелия привлек внимание «Манчестер Сити».

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