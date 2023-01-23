В оппозиционном «Нацдвижении» внутрипартийное противостояние близится к кульминации. На конец недели запланированы внеочередные выборы председателя партии. Избирательная кампания проходит на фоне взаимных скандальных обвинений.

Широко разрекламированная сплоченность «Нацдвижения», умение быстро выстраивать защитные ряды по образцу римского легиона улетучиваются прямо на глазах грузинского избирателя. Последние два месяца, с тех пор как в «Нацдвижении» стали готовиться к внеочередным выборам председателя, на общество низверглись потоки внутрипартийных склок, прежде закулисных и подковерных, из недр основанной Михаилом Саакашвили в 2001 году триумфально пришедшей к власти в 2004-м и правившей Грузией целых девять лет партии.

Против действующего председателя Ники Мелия восстали однопартийцы и активисты, объединившиеся вокруг депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Мумладзе, а также ушедшей из партии и парламента Ноны Мамулашвили. Все четверо претендуют на пост главы самой крупной оппозиционной партии, и все они главной целью объявляют освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

Все эти внутрипартийные распри изначально были представлены как проявление гласности, внутрипартийной демократии и даже новаторства – ведь выборы нового председателя пройдут путем голосования на платформе блокчейнов. Для этого выбрана американская компания Voatz, и через аккаунт Facebook, как заявили в партийном избиркоме в минувшие выходные, уже зарегистрированы около 30 тысяч членов и сторонников «Нацдвижения».

Но не только статистика избирательной кампании стала известна в эти выходные. Избирателю сообщили, что, оказывается, Ника Мелия брал взятки, в частности, получил дорогостоящий автомобиль от бывшего министра обороны, ныне бизнесмена и владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Якобы так он пытался неформально влиять на управление партией, но этому помешал председатель политсовета депутат Коба Накопия, тоже влиятельный и состоятельный политик. В сливе компрометирующей Нику Мелия информации он сам обвиняет главного оппонента, депутата Левана Хабеишвили. За ним стоят и им управляют, как заявляет Мелия, бывшие министр обороны Давид Кезерашвили и премьер-министр Вано Мерабишвили. Последние за все это время никаких публичных заявлений не делали. Нику Мелия сегодня с утра защищал его соратник, глава партийного избиркома Бачо Долидзе. Он назвал смехотворными обвинения оппонентов:

«Что-что, а подношение дани Нике Мелия звучит смехотворно. Все средства, выделявшиеся Давидом Кезерашвили для партии, шли на нужды и интересы партии».

Бачо Долидзе сегодня опроверг обвинение еще одного кандидата – Георгия Мумладзе, который подверг критике организаторов голосования за то, что система блокчейнов не налажена, что пользователи мобильных телефонов под управлением системы Андроид не могут зарегистрироваться, а значит, итоги выборов могут оказаться недостоверными, предположил Мумладзе. С его критикой в партийном избиркоме не согласны и уверяют, что если и были проблемы, то они уже решены, и что данная система голосования лучше всех из существующих защищает процесс от внешнего вмешательства и подтасовки итогов выборов.

В правящей «Грузинской мечте» не скрывают радости по поводу ситуации в «Нацдвижении».

– Так бывает с деструктивной силой. Что посеяли, то и пожинают, – заметил сегодня вице-спикер Арчил Талаквадзе, предвещая падение «Нацдвижения»:

«И это еще не конец. Мы видим грязнейшие обоюдные обвинения, наблюдаем за кампанией, которая показывает их стиль, почерк, какие у них ценности – это война компроматов, слив скрытых аудиозаписей, угрозы на будущее. Таким путем они к предстоящим парламентским выборам в 2024-м придут с еще худшими результатами».

– Мы наблюдаем те же процессы, что и в партии власти, в «Грузинской мечте», – считает политолог основатель Института политики Грузии Корнели Какачия, – это та же проблема неформального правления – кланы, группировки, – перечисляет он все те проблемы, которыми отличается партия власти:

«Самое плохое ожидание – это то, что «Нацдвижение» не сможет избежать еще одной волны раскола – ухода из партии еще одной ее части, как это было в 2016-м, после парламентских выборов. Это плохо на фоне того, что в стране устанавливается автократическая форма правления, а на оппозиционном фланге такая ситуация. Это плохо для демократического развития страны. До выборов неполных два года, стране нужны сильные оппозиционные партии, а их нет. Все это сеет еще больше недоверия в и так разочаровавшихся избирателях», – говорит Корнели Какачия.

Электронное голосование для избрания нового председателя «Нацдвижения» начнется в 10 утра 28 января и продлится 48 часов, до 10 часов 30 января.

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«Нацдвижение» в цифрах и датах

«Единое национальное движение» было основано Михаилом Саакашвили, бывшим министром юстиции при правительстве президента Эдуарда Шеварднадзе в 2001 году.

В октябре 2002-го «Нацдвижение» во главе с Саакашвили побеждает на местных выборах в Тбилиси. Саакашвили становится председателем сакребуло.

В ноябре 2003-го на парламентских выборах ЕНД, по данным ЦИК, набрало 27% голосов избирателей, что в разы не совпадало с данными параллельных подсчетов и экзитполов. Протестные акции закончились «революцией роз» и отставкой президента Шеварднадзе.

В 2004-м Михаил Саакашвили побеждает на президентских выборах с 96% голосов, а его партия на парламентских набирает 66,2% – конституционное большинство.

В октябре 2012 года «Нацдвижение» после девятилетнего правления проигрывает парламентские выборы «Грузинской мечте» и ее основателю Бидзине Иванишвили. В 150-мандатном парламенте ЕНД досталось 65 мест, «Грузинской мечте» – 85.

Михаил Саакашвили до 2015 года оставался председателем «Нацдвижения».

В 2016-м на парламентских выборах бывшая партия власти получает всего 27 мандатов. Вскоре шесть депутатов во главе с Гиги Угулава и Гиги Бокерия создали новую партию «Европейская Грузия».

В 2020-м за ЕНД на парламентских выборах проголосовало 27,18% избирателей (523 127 голосов), партия вошла в парламент с 36 мандатами. Несколько депутатов вскоре покинули партию. На сегодняшний день у ЕНД в парламенте 26 депутатов.

По итогам выборов 2020 ЕНД из госбюджета ежегодно получает 2 121 660 лари.

В 2020-м доход ЕНД составило 8 037 276 лари (для сравнения: у правящей «Грузинской мечты» было 29 166 087 лари, из них годовая сумма пожертвований была 5 740 011 лари) – данные Transparency International – Georgia.

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