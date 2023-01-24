В минувшем году реэкспорт автомобилей из Грузии побил рекорд, увеличившись вдвое. И хотя основные покупатели – соседние государства, по мнению экспертов, эти автомобили также оказываются на российском рынке.

В прошлом году в Грузии было продано автомобилей более чем на 900 миллионов долларов. При этом общая стоимость ввезенных в страну автомобилей составила 1,6 миллиарда долларов. То есть за год автомобильный импорт увеличился на 73 процента. И удвоился экспорт.

По данным Грузстата, в минувшем году легковые автомобили стали второй по объему экспортной группой товаров из Грузии и первой среди импортируемых товарных групп. Основные направления грузинского экспорта автомобилей распределились в следующем порядке:

Азербайджан – 308,4 млн долларов, Армения – 144,7 млн долларов, Украина – 119,8 млн долларов, Казахстан – 104,4 млн долларов, Россия – 75,6 млн долларов, замыкает список Киргизия – 71 млн долларов.

И хотя Россия замыкает пятерку лидеров, автодилеры признают, что большинство автомобилей, поступивших на рынки Армении, Казахстана и Киргизии, из-за низких таможенных барьеров также переправляются в Россию.

Руководитель маркетингового отдела компании Caucasus Auto Import Иосиф Рехвиашвили говорит, что особым спросом среди россиян пользуются автомобили с нулевым пробегом, из-за чего их стоимость на рынке значительно возросла:

«Грузия превратилась в региональный узел, в который автомобили поступают через порты. И если Азербайджан и Россия покупают машины в Грузии для внутреннего рынка, то, по понятным причинам, остальные страны покупают их для перепродажи в Россию, где сформировался определенный дефицит. Ажиотаж привел к резкому скачку цен на внутреннем рынке Грузии, даже несмотря на то, что импортируемые автомобили не дорожали. Если до начала войны в Украине бюджетный автомобиль выпуска 2014 года в Тбилиси можно было приобрести за 5-6 тысяч долларов, то сейчас цены поднялись до 9-10 тысяч долларов. Схожая картина в автосалонах. Если до войны новый Мерседес престижного класса можно было приобрести за 150 тысяч долларов, то сейчас тот же годовалый автомобиль уходит за 200-220 тысяч долларов. Думаю, за год средняя цена автомобилей в Грузии возросла на 35%».

По словам управляющего партнера компании Yamato Пааты Майсурадзе, после нового года ажиотаж несколько спал, импорт стабилизировался. Рынок Грузии, на котором наибольшим спросом пользуются экономичные гибридные автомобили, оказался перенасыщен. Сегодня на внешний рынок идут в основном автомобили премиум-сегмента.

«Не секрет, что большинство автомобилей к нам поступает из Америки, из которых до 90% битые, их ремонт проводится на месте, в Грузии. Запчасти же в основном поступают из стран Юго-Восточной Азии, где цены на них из-за логистической постковидной неразберихи сильно выросли, что вкупе с местной инфляцией подняло цены автомобилей только по этой статье процентов на 20. Однако насыщение рынка привело к тому, что цены постепенно снижаются, чему способствует снижение спроса на аукционах в США. Как мне известно, постепенно снижается и цена транспортировки, поэтому, думаю, цена автомобилей поэтапно приблизится к докризисным показателям».

Лидеры списка стран-импортеров автомобилей в Грузию за 2022 год: Соединенные Штаты Америки – 833 млн долларов, Япония – 283 млн долларов, Германия – 180 млн долларов. На эти страны пришлось до 90% импорта автомобилей.

Реэкспорт автомобилей стал важной статьей доходов государства: по данным Государственного казначейства, за 2022 год в бюджет Грузии поступило 232,4 млн лари доходов от налогообложения автомобилей, что является рекордным показателем.

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