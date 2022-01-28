Чужая война ценой в четверть миллиарда долларов

Военный конфликт между Россией и Украиной может иметь серьезные экономические последствия для Грузии, для которой обе страны государства являются основными торговыми партнерами, считают эксперты.

Украина – шестой по масштабам торгового оборота партнер Грузии. В прошлом году экспорт из Грузии увеличился на 41%, до рекордных 307 миллионов долларов в 2021 году. Импорт также увеличился на 15,6% – до 451 млн долларов. Основными статьями экспорта из Грузии в Украину в 2021 году стали автомобили (реэкспорт, в частности, из США), алкогольные напитки, удобрения и т.д. Импортировала Грузия из Украины в прошлом году в основном табачные изделия, прокат из стали, медикаменты и т.д.

Что касается других экономических связей с Украиной, то в 2021 году в Грузию в виде денежных переводов поступили 92,7 миллиона долларов, кроме того, Украина заняла пятое место в прошлом году по количеству посетивших Грузию – 145 тысяч.

Грузинский экспорт в Россию вдвое превысил украинский – 610 миллионов долларов. Это ферросплавы, виноградные вина, минеральные воды, спиртные напитки и т.д.

Импорт из РФ также оказался более чем в два раза больше украинского – свыше одного миллиарда долларов. Основными статьями импорта из России стали нефтепродукты, пшеница, подсолнечное масло. Денежные переводы из России в Грузию составили более 410 миллионов долларов. За этот же период Грузию посетили 213 тысяч россиян.

Многие эксперты полагают, что происходящие по соседству процессы представляют значительный риск для экономики Грузии. Кроме непосредственно вооруженного конфликта, большой урон способны нанести возможные санкции Запада в отношении России.

Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе напоминает, что доля притока иностранной валюты из обеих стран достигает около 20% общего объема валютных поступлений Грузии:

«Гипотетический конфликт между славянскими странами ослабит как обе стороны, так и соседей. И Грузия, можно сказать, наиболее уязвима в этом отношении. Это, безусловно, подорвет наш экспорт, кроме того, начнутся перебои с жизненно важной для нас продукцией, не говоря уже о денежных переводах из этих стран. И санкции Запада тут могут сыграть существенную роль. Для примера скажу, что после аннексии Крыма в 2014 году экономическое развитие России значительно застопорилось – по приблизительным оценкам, страна потеряла около 900 миллиардов долларов из-за санкций Запада. Что касается Украины, то, по различным оценкам, прямые потери из-за конфликта с Россией стоили ей в районе 400 миллиардов долларов. И это имело прямое влияние на экономику Грузию – рост ВВП в 2015-2016 годах снизился до 3%. В случае перехода конфликта в горячую фазу, не стоит исключать притока беженцев с территории конфликта, что ухудшит для Грузии и без того тяжелый социальный фон».

По прогнозу же главного экономиста «ТВС-банка» Отара Надарая, в случае эскалации конфликта на Украине, текущий стрессовый сценарий, как ожидается, снизит чистую валютную выручку Грузии примерно на 240 миллионов долларов.