В преддверии парламентских выборов 2024 года в Южной Осетии вновь разгорелась дискуссия о «цензе оседлости» – требовании для кандидатов в президенты и депутаты парламента постоянно проживать в республике последние 10 лет. Многие считают эту норму закона вредной для малочисленного народа, значительная часть которого проживает за пределами Южной Осетии. С публичным обращением к президенту выступил и первый председатель югоосетинского правительства Олег Тезиев. Он предложил раздавать югоосетинские паспорта всем этническим осетинам вне зависимости от места проживания.

Первый председатель правительства Южной Осетии Олег Тезиев, занимавший эту должность в 1991-1993 годах, публично обратился к президенту Алану Гаглоеву. Он вновь поднял вопрос отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты и предложил выдать паспорта Южной Осетии этническим осетинам по всему миру:

«Уважаемый Алан Эдуардович! Раздайте паспорта Государства Алания всем этническим аланам (осетинам) мира и отмените цензы оседлости. В таком случае при любом геополитическом раскладе в будущем эта земля останется землей нашего народа. И такие люди, как Вахтанг Кикабидзе, больше не будут с издевкой говорить: «Осетины – это один стадион». С двадцатитысячным населением нереально обеспечить безопасность и обороноспособность нашего государства и создать нормальную экономику. Все, кто против раздачи паспортов Государства Алания всему нашему народу и против отмены цензов оседлости, – враги нашего государства и нашего народа. Они не хотят, чтобы эта земля стала сильной и процветающей страной нашего народа. Они за то, чтобы она пришла в запустение и в конечном счете стала землей Грузии».

Год назад, выступая на съезде партии «Единая Осетия», за отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты высказался и первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров:

«…И еще один вопрос, связанный с нашей Конституцией: речь о пресловутом цензе оседлости. Во второй Конституции, которую мы принимали 8 апреля 2001 года, еще при моем президентстве, – там тоже есть пункт о президентстве. Там прямо написано, что президентом страны может быть гражданин, проживающий в республике 10 лет, без уточнения того, когда эти 10 лет он прожил, в детстве или во взрослые годы. Такое положение имеется в конституции практически всех стран, это не новость, мы это не придумали. К примеру, для того, чтобы стать президентом США, достаточно родиться на территории США. А что же у нас получается? Лет 10-12 назад парламент Южной Осетии откорректировал положение о десятилетнем стаже и вынес следующее решение: постоянное проживание в последние 10 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту поправку! Она лишает права участия в выборах президента очень многих граждан, кровными нитями связанных со своей родиной, в том числе многих предприимчивых людей, наших земляков по всей России. Этими поправками, хотим мы этого или нет, мы изолировались от внешнего мира и способствуем тому, что мы варимся в своем собственном соку, без перспектив на будущее».

О «цензе оседлости» для кандидатов в президенты и в депутаты в Южной Осетии, как правило, вспоминают только в период выборов, когда противники этой законодательной нормы говорят о нарушении прав и свобод граждан республики.

В 2016 году вступили в силу еще более жесткие поправки в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия» и «О выборах Президента Республики Южная Осетия». Согласно им, человек считается постоянно проживающим в республике, если он выезжал за пределы Южной Осетии не более чем на 93 рабочих дня. Законодатели сочли «уважительными причинами» отсутствия отпуск, а также командировки, учебу и лечение.

По неофициальным данным, паспортами Южной Осетии обладают около 90 тысяч человек, проживающих и за пределами республики. Все эти люди лишены возможности баллотироваться на высший государственный пост или в югоосетинский парламент. Однако, по мнению экс-министра связи и информации Георгия Кабисова, эта норма принималась как один из инструментов защиты интересов государства:

«По моему мнению, каждый этнический осетин должен иметь возможность получить паспорт Государства Алания. Это государство, которое досталось нам через столько веков и к которому мы и наши предки стремились столько веков. И я считаю, что все-таки нужно изменить законодательство в плане получения гражданства. Конечно, будут и негативные моменты. Например, во время выборов, когда труднее будет. Что касается ценза оседлости, я бы вернул первоначальный вариант, который был прописан в Конституции в 2001 году, где любой гражданин РЮО, который проживал более 10 лет (имеет право баллотироваться). Не с изменениями, где «последние 10 лет». Я считаю, нужно убрать это слово «последние». А так, ценз, наверное, нужен, чтобы ограничить людей, которые могут пробраться во властные структуры. К примеру, специальные службы подготовят человека с безупречной репутацией, снабдят всем необходимым, в том числе большим количеством денег. И вот такой человек может у нас стать главой государства. А после последствия будут очевидными».

Реакция пользователей соцсетей на обращение Олега Тезиева была самой разной – от предложений дать гражданство Южной Осетии венгерским ясам, всем осетинам из Северной Осетии для упрощенного растаможивания иномарок, до вполне резонного вопроса о том, как массовая выдача паспортов решит проблему обороноспособности. Ведь мало кто из проживающих за пределами республики осетин согласен вернуться и обосноваться на ее территории.

Несмотря на острые дебаты, которые, как правило, идут в выборный период, ни одна из политических сил Южной Осетии так и не вынесла этот вопрос на обсуждение в парламент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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