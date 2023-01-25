Буба. Дружба народов

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15 января 2023 года умер грузинский актер и певец Вахтанг Кикабизе. Он был популярен в Советском Союзе и после - в постсоветских странах. В 2008 году, после вторжения России в Грузию, Кикабидзе отказался от российского Ордена Дружбы и с тех пор никогда ездил в Россию.

Прощание с Кикабидзе в Тбилиси продолжалось три дня – на отпевание в церкви и гражданскую панихиду в здании филармонии пришли тысячи людей. Для одних Кикабидзе, сыгравший главные роли в советских фильмах «Мимино», «Не горюй», символизирует идею дружбы народов, а для других – независимую Грузию и ее разрыв с Россией и политикой Кремля. В последний год он активно поддерживал Украину – и во время траурных церемоний его гроб был накрыт грузинским и украинским флагами.

Портрет современной Грузии на фоне прощания с актером – в фильме документального проекта «Признаки жизни».

Смотрите видео на Youtube-канале проекта «Признаки жизни».