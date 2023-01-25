Каладзе пообещал восстановить главный городской бассейн «Лагуна Вере»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что заброшенный бассейн «Лагуна Вере» будет восстановлен и снова станет любимым местом жителей столицы - для этого будут привлечены лучшие архитекторы и дизайнеры и учтены «пожелания общественности», сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Обустройство этой территории критически важно для столицы. Никому не нравится то, как выглядит этот район сегодня. Это будет очень крутой проект и в столице появится новый центр притяжения», - сказал Каладзе на заседании тбилисского правительства и пригласил общественность вместе обсуждать идеи реконструкции. Он подтвердил, что фонд «Карту», основанный Бидзиной Иванишвили, передает городу территорию бассейна.

По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, кроме реконструкции зданий, стоит вопрос о том, что делать с расположенными в непосредственности близости автозаправочными станциями. Председатель комиссии по градостроительству и городскому хозяйству городского совета Реваз Сохадзе заявил, что инфраструктуру бассейна планируется отреставрировать и сохранить, и обустроить прилегающую территорию.

Он же подтвердил, что обсуждается проект застройки территории рядом с бассейном, где находится старое здание шелковой фабрики. Сохадзе отметил, что это один из первых заводов в регионе и здание имеет историческое значение, поэтому мэрия планирует его обсуждать с привлечением общественности.

Мнения оппонентов о том, что строительство огромного многофункционального комплекса в зоне со сложной транспортной развязкой приведет к полному коллапсу Сохадзе назвал необоснованным.

Ранее сообщалось, что фонд «Карту» планирует построить многофункциональный комплекс в 65 этажей в центре Тбилиси, на спуске от площади Героев, рядом с бассейном «Лагуна Вере». Согласно проекту, старые кирпичные здания шелковой фабрики станут частью суперсовременного комплекса. Строительство комплекса, в котором будут жилые, офисные и торговые пространства, предполагает автостоянку на тысячу машин.

Тем временем Nergazeti сообщает, что на днях был уволен пожилой сторож бассейна «Лагуна Вере» - за то, что пустил журналистов оппозиционного ТВ «Пирвели» на заброшенную территорию и рассказал о ее состоянии.