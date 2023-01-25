Мирзоян и Боррель обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Министр Мирзоян высоко оценил решение о размещении миссии гражданского мониторинга ЕС в Армении.

Арарат Мирзоян обратил внимание Жозепа Борреля на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Было подчеркнуто, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан должен немедленно прекратить блокирование Лачинского коридора. Армянская сторона подчеркнула важность осуществления международным сообществом действенных шагов для предотвращения политики Азербайджана по этническим чисткам в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Армении и верховный представитель ЕС обсудили развития вокруг процесса нормализации отношений Армения-Азербайджан.

По информации Радио Азатутюн, стороны коснулись также процесса нормализации отношений Армения-Турция.

В повестке встречи были также вопросы, касающиеся дальнейшего развития партнерства Армения-ЕС.