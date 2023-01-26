Дела-делишки

Как вы уже успели заметить, я довольно давно ничего не пишу про наши местные политические дела. А почему? А потому, что на фоне мировых событий местные дела мне кажутся не делами, а делишками. Пусть никто из наших не обижается, но это у меня такая внутренняя убежденность. Уже почти год мы все с тревогой смотрим в сторону европейской части земного шара и гадаем, чем же и как это все закончится. И вместе с нами гадает вся Европа, включая агрессивную Россию и мученицу Украину. Насчет США не знаю, о чем их население думает. Они географически, и не только географически, слишком далеко от всего этого, и потому не факт, что все население США так же переживает за творящееся не на их континенте. Также не факт, что хлопотливые американцы знают о существовании Украины. Я не про всех говорю, естественно, а про подавляющее большинство. А может, знают, но это их не особо волнует. Волнует, но не особо. Вот интересно, если бы в каком-нибудь Колорадо или Нью-Мексико что-нибудь подобное творилось бы, то мы, простые среднестатистические европейцы, также переживали, как сейчас переживаем? Вопрос риторический.

А что делается у нас в Грузии? Да ничего примечательного. Оппозиционные партии периодически объявляют, что на днях произойдет последний и решительный бой за власть советов… не советов, а за власть в стране. И анонсируют очередной аврал и просят всех собраться на том же месте и в тот же час и общими усилиями отменить «прорусское» правительство. Но, видимо, народ или устал от 30-летнего перманентного собирания и защиту чьих-то интересов, или он не очень верит в дееспособность нынешней оппозиции. Поэтому собрания происходят в довольно жидком состоянии. Даже, скорее, в газообразном.

Все это настолько уже обрыдло, что даже смех не вызывает.

В ЕНД на днях будут происходить выборы нового председателя, и за это, безусловно, «хлебное» место будут бороться несколько кандидатов.

Для чего менять председателя партии, если у всех кандидатов один и тот же посыл – освободить Саакашвили из клиники. Хотелось бы понять, если даже Михаила выпустят на волю, чем единые «националы» займутся потом?

Я не совсем могу понять, для чего менять председателя партии, если у всех кандидатов один и тот же посыл – освободить Саакашвили из клиники. Больше никаких требований и желаний. Хотелось бы понять, если даже Михаила выпустят на волю, чем единые «националы» займутся потом? Или их программа-максимум будет выполнена, и они, удовлетворенные духовно и физически, разойдутся по домам? Что их волнует, кроме Михаила, хотелось бы знать.

Честно говоря, за последнее время настолько обмельчала вся суета, касающаяся «националов» и их «движения», что говорить, а тем более писать про это уже стало скучновато.

Легенький интерес до сих пор вызывает возня, продолжающаяся вокруг Саакашвили, который «мотает срок» в клинике «Вивамеди». Но и за этим действом мы следим просто по привычке.

Многое чего можно сделать, дабы у людей появился интерес и вера к «главному оппозиционному движению», как они себя называют. Но ничего не происходит – только «Свободу Мише!» И точка

И вообще! Дела ЕНД, по-моему, настолько зашли в тупик, что им надо подумать о каких-то революционных изменениях, прежде всего, в своем кругу, дабы снова привлечь внимание широкой общественности. Я бы на их месте сделал перезагрузку, начал кардинальное обновление кадров и нашел бы новые лица. Потом написал бы соответствующую программу развития страны по разным направлениям. Далее сменил бы агрессивную риторику на более мягкую и доверительную и добавил бы толику интеллигентности в общение с массами. Многое чего можно сделать, дабы у людей появился интерес и вера к «главному оппозиционному движению», как они себя называют. Но ничего не происходит – только «Свободу Мише!» И точка. То, чем и как они занимаются, по моему скромному мнению, не соответствует требованиям времени. Может быть, все это из-за того, что их лидер Саакашвили находится в медицинских застенках и им не хватает рядом его пламенной харизмы?

Не знаю.

По предварительным обвинениям Саакашвили должен сидеть еще лет пять, но, я думаю, он выйдет значительно раньше. Саакашвилевская семья и другие особы, приближенные к ней, вешают всем лапшу на уши, мол, дескать, выпустите Мишу за рубеж на лечение, он там пройдет оздоровительный курс, встанет в строй и потом вернется на историческую родину для продолжения срока заключения. Но неужели кто-то в эту мутотень верит, что Миша вернется?

Интересно, если провести блиц-опрос среди населения и спросить: «Верите ли вы, что Саакашвили после зарубежного реабилитационного вояжа вернется обратно и добровольно сядет в тюрьму», сколько будет положительных ответов?

Я допускаю, что грузинское правительство рано или поздно выпустит Саакашвили за рубеж, потому что слишком лихо работает лоббистская компания «Глобал пойнт интернейшнл», которую наняла мать Саакашвили, профессор Гиули Аласания. Ей это надо было еще год тому назад сделать, но, видимо, она понадеялась на «благоразумие» и «решительность» грузинского населения, предполагая, что мы все как один выйдем на улицы в сильные морозы и в палящий зной, дабы требовать немедленного освобождения нашего «горячо любимого» третьего президента.

Но этого не произошло, и пришлось саакашвилевцам раскошеливаться и нанимать дорогих лоббистов.

Мои многоуважаемые читатели знают о моем «трепетном» отношении к фигуре третьего президента Грузии, но, как вы, вероятно, заметили, я уже давно про него ничего не говорю. Более того, я желаю ему выздоровления (если он и правда болен, в чем я позволяю себе сомневаться). И еще я хочу, чтобы он с честью и достоинством отсидел срок, который ему присудят. Кстати, судебный процесс еще не закончился, и все может случиться – а вдруг его выпустят на свободу?

Если выпустят, то я тоже не буду жалеть об этом, потому что праздник слишком затянулся. У нас все новости начинаются и заканчиваются саакашвилевскими делами, и из-за этого ни на что другое не хватает ни времени, ни внимания и ни сил.

Хотя… если в стране, кроме Саакашвили и его бесценного здоровья, никаких проблем нет, то мы тогда должны быть счастливы, разве не так? Может быть, правда все уже дорешено и все разрешено и нам не о чем думать-горевать? И потому все как один следим только за однообразными и повторяющимися вестями из клиники, где в двухкомнатной палате томится наш герой. Вернее, не наш, а их герой. «Их», я имею в виду членов ЕНД.

До сих пор неясно, почему он вернулся. Неужели его в самом деле обманули, пообещали, что народ разнесет все темницы, если правительство посмеет его туда посадить?

Прошло уже около года и пяти месяцев, как Михаил в трайлере со сметаной пересек границу Грузии печальной. До сих пор неясно, почему он вернулся. Почему вернулся в трайлере. Почему тихонько пересек границу. Есть много версий, но все это пока что догадки. Сам он не говорит про истинную цель своего возвращения. Неужели его в самом деле обманули, пообещали, что народ разнесет все темницы, если правительство посмеет его туда посадить?

Даже если и так, то почему он не прилетел на самолете? Уверен, если бы он поступил как Алексей Навальный, который в открытую пассажирским самолетом вернулся в Москву, то сегодня у Михаила был бы более героический габитус.

В общем, перечитал я написанное и вижу, ничего важного я не сказал. Вот поэтому я и пытаюсь разбираться в зарубежных делах, где сегодня кипят события. Хотелось бы, конечно, чтобы там события тоже не кипели и был бы мир и покой. Но…

И на посошок!

Пришла интересная новость из России: Минпромторг предложил добавить в список запрещенной к госзакупкам иностранной продукции пианино! Отдельно прописано, что иностранные пианино нельзя закупать и для оборонных нужд.

Ребята, я надеюсь, что это фейк-новость. Веселая шутка, так сказать. Ну, а если это не шутка, то тогда все гораздо хуже, чем на самом деле.

Вот где дела творятся, а мы все с Саакашвили балуемся.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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