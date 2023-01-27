Минюст Грузии назвал недостоверными данные о здоровье Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что эксперты Национального бюро судебной экспертизы подтвердили недостоверность медицинского заключения центра «Эмпатия» о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По его словам, экспертные выводы представят в суде, который рассматривает ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.

«Ситуация с осужденным Михаилом Саакашвили всегда является предметом спекуляций. Как мы заявили изначально, мы продолжаем следить за тем, чтобы общественность всегда была должным образом информирована. В частности, как известно, этот вопрос всегда вызывает большой интерес в обществе. Особенно, хотелось бы рассказать о заключении центра «Эмпатия». В частности, адвокаты осужденного обратились в суд с ходатайством об освобождении или отсрочке наказания, в связи с чем Специальная пенитенциарная служба 8 декабря 2022 года обратилась в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули с целью установления истины по этому делу. В данном случае интерес службы заключался в том, насколько научно достоверны и безошибочны заключение и диагнозы центра «Эмпатия», насколько они соответствовали законодательству Грузии.

26 января 2023 года мы получили заключение Национального бюро имени Левана Самхараули, которое включает в себя три основных направления. Это: психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы. Можно смело сказать, что согласно заключению Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, диагнозы, поставленные центром «Эмпатия», такие как психиатрический, гастроэнтерологический и неврологический диагнозы, не являются надежными и достоверными. Это заключение будет представлено в суде в надлежащем порядке, и, естественно, в суде продолжится дальнейшее обсуждение относительно отсрочки наказания и освобождения от его отбывания», — заявил Рати Брегадзе.

Центр «Эмпатия» опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили 1 декабря 2022 года. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.

В «Эмпатии» заявили, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.

Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.