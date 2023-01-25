Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Для Михаила Саакашвили требуют интенсивную терапию

Михаил Саакашвили

Состояние здоровья Михаила Саакашвили осложнилось течением коронавируса. Его окружение призывает перевести его в реанимацию, с чем категорически не согласно руководство клиники. Между тем некоторые соратники экс-президента не исключили силового сценария для его освобождения.

Вчера вечером у третьего президента Грузии, находящегося в тюрьме, подтвердился коронавирус. Информацию о заражении экс-президента коронавирусом распространил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Зураб Чхаидзе, клинический директор «Вивамеди», сегодня заявил, что нет необходимости переводить Михаила Саакашвили в реанимацию, об этом он рассказал журналистам у входа в клинику.

«По решению консилиума больной остается в палате и продолжает лечение. Палата оснащена всем оборудованием, которое есть в реанимации, поэтому о его переводе речи не шло. Конечно, учитывая его общее состояние, это сопряжено с рисками. Прогнозировать сложно, но на данном этапе ситуация стабильна, и это легкое проявление ковида. Однако даже без сопутствующих заболеваний вирус опасен, всем известно», – сказал он.

Embed
Для Михаила Саакашвили требуют интенсивную терапию
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:05:54 0:00
Скачать

Иначе считают в окружении экс-президента. По словам руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, состояние здоровья Михаила Саакашвили за последние два месяца сильно ухудшилось и необходимы меры интенсивной терапии.

«Мы просмотрели медицинские записи с ноября по январь, и наш Центр согласен с новыми диагнозами, поставленными американским гастроэнтерологом, в связи с чем будет представлен дополнительный отчет, который мы представили в суд, где, помимо этих диагнозов, будет отмечена ситуация ухудшения его состояния. В таком случае, конечно, ковид-инфекция – это очень большой риск, и это то, что мы изучали. Вчера у нас было заседание междисциплинарной экспертной группы, где мы указали на то, что должны быть включены меры интенсивной терапии», – заявила врач.

В связи с инфекцией руководство клиники приняло решение ограничить визиты к Михаилу Саакашвили. Исключение сделано лишь для его матери Гиули Аласания, которая заявила об ухудшении его состояния.

Адвокат Шалва Хачапуридзе не был допущен к экс-президенту и не скрывал своего возмущения. По его словам, действия властей порождают много вопросов.

«Я должен проверить это. Я не знаю, как все это произошло, это невероятно, что в строжайших условиях допуска он заразился коронавирусом! Ни у кого вокруг не подтверждено заражение ковидом. Цель проста: Михаилу Саакашвили настолько тяжело, что в палате было устроено подобие реанимации, но официально эта палата не называется отделением реанимации. Создается впечатление, что все это предназначено для суда, чтобы потом адвокаты не говорили о серьезности положения, если он находится в терапевтическом отделении, а не в реанимации. В палате Михаила Саакашвили нет дыхательного аппарата. Они не позволяют мне войти, потому что я увижу все это. Во время пандемии я заходил к заключенным в других клиниках и осматривал их с использованием средств защиты. Мы планируем взять анализы у Михаила Саакашвили и доставить их на экспертизу», – пообещал адвокат.

На этом фоне некоторые представители «Нацдвижения» не исключают силового варианта его освобождения. По словам кандидата на пост председателя партии Левана Хабеишвили, в скором времени по всей Грузии будут созданы штабы по освобождению Саакашвили. Как отметил он, для изменения реальности в стране нужны революционные перемены.

«Я собираюсь создать коалицию с грузинским народом, а не с кабинетными политиками. Каждая конкретная баррикада, которая будет на нашем пути, будет преодолена, мы не можем опустить руки и ждать, чтобы не нарушать закон. Когда между нами и ЕС стоит пророссийский олигарх Иванишвили, любые действия с нашей стороны будут легитимными», – заявил Леван Хабеишвили в эфире ТВ «Пирвели».

На вопрос журналиста: «Вы броситесь физически спасать Саакашвили?», Хабеишвили ответил: «Если нужно, то и это сделаем. Ведь речь идет о судьбе Миши Саакашвили и будущем нашей страны».

На эти заявления последовала иронично-снисходительная реакция власти. По словам вице-премьера и министра культуры Теи Цулукиани, заявление Левана Хабеишвили безответственно и она не может воспринять его всерьез.

«Заявления о том, что Миша Саакашвили будет похищен или освобожден из заточения, являются жалкими и безответственными, этого не случится ни при каких обстоятельствах. Это, вероятно, больше предназначено для очень небольшой группы партактива ЕНД, у которой могут возникнуть некоторые положительные эмоции после прослушивания такого заявления», – сказала Тея Цулукиани.

Тем временем адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка лиц, как сказано, «принявших участие в бесчеловечном обращении с экс-президентом Михаилом Саакашвили». Сегодня автор «Акта Магнитского» Билл Браудер встретился с дядей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Темуром Аласания и адвокатом Массимо Ди Анджело.

Как отметил Билл Браудер в интервью телеканалу «Мтавари», Михаил Саакашвили умирает в тюрьме и сейчас время имеет решающее значение. Работа над списком близка к завершению, и, по словам Браудера, в скором времени документ будет передан властям США и других стран, чтобы они также добавили этих людей в «список Магнитского».

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG