Состояние здоровья Михаила Саакашвили осложнилось течением коронавируса. Его окружение призывает перевести его в реанимацию, с чем категорически не согласно руководство клиники. Между тем некоторые соратники экс-президента не исключили силового сценария для его освобождения.

Вчера вечером у третьего президента Грузии, находящегося в тюрьме, подтвердился коронавирус. Информацию о заражении экс-президента коронавирусом распространил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Зураб Чхаидзе, клинический директор «Вивамеди», сегодня заявил, что нет необходимости переводить Михаила Саакашвили в реанимацию, об этом он рассказал журналистам у входа в клинику.

«По решению консилиума больной остается в палате и продолжает лечение. Палата оснащена всем оборудованием, которое есть в реанимации, поэтому о его переводе речи не шло. Конечно, учитывая его общее состояние, это сопряжено с рисками. Прогнозировать сложно, но на данном этапе ситуация стабильна, и это легкое проявление ковида. Однако даже без сопутствующих заболеваний вирус опасен, всем известно», – сказал он.

Иначе считают в окружении экс-президента. По словам руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, состояние здоровья Михаила Саакашвили за последние два месяца сильно ухудшилось и необходимы меры интенсивной терапии.

«Мы просмотрели медицинские записи с ноября по январь, и наш Центр согласен с новыми диагнозами, поставленными американским гастроэнтерологом, в связи с чем будет представлен дополнительный отчет, который мы представили в суд, где, помимо этих диагнозов, будет отмечена ситуация ухудшения его состояния. В таком случае, конечно, ковид-инфекция – это очень большой риск, и это то, что мы изучали. Вчера у нас было заседание междисциплинарной экспертной группы, где мы указали на то, что должны быть включены меры интенсивной терапии», – заявила врач.

В связи с инфекцией руководство клиники приняло решение ограничить визиты к Михаилу Саакашвили. Исключение сделано лишь для его матери Гиули Аласания, которая заявила об ухудшении его состояния.

Адвокат Шалва Хачапуридзе не был допущен к экс-президенту и не скрывал своего возмущения. По его словам, действия властей порождают много вопросов.

«Я должен проверить это. Я не знаю, как все это произошло, это невероятно, что в строжайших условиях допуска он заразился коронавирусом! Ни у кого вокруг не подтверждено заражение ковидом. Цель проста: Михаилу Саакашвили настолько тяжело, что в палате было устроено подобие реанимации, но официально эта палата не называется отделением реанимации. Создается впечатление, что все это предназначено для суда, чтобы потом адвокаты не говорили о серьезности положения, если он находится в терапевтическом отделении, а не в реанимации. В палате Михаила Саакашвили нет дыхательного аппарата. Они не позволяют мне войти, потому что я увижу все это. Во время пандемии я заходил к заключенным в других клиниках и осматривал их с использованием средств защиты. Мы планируем взять анализы у Михаила Саакашвили и доставить их на экспертизу», – пообещал адвокат.

На этом фоне некоторые представители «Нацдвижения» не исключают силового варианта его освобождения. По словам кандидата на пост председателя партии Левана Хабеишвили, в скором времени по всей Грузии будут созданы штабы по освобождению Саакашвили. Как отметил он, для изменения реальности в стране нужны революционные перемены.

«Я собираюсь создать коалицию с грузинским народом, а не с кабинетными политиками. Каждая конкретная баррикада, которая будет на нашем пути, будет преодолена, мы не можем опустить руки и ждать, чтобы не нарушать закон. Когда между нами и ЕС стоит пророссийский олигарх Иванишвили, любые действия с нашей стороны будут легитимными», – заявил Леван Хабеишвили в эфире ТВ «Пирвели».

На вопрос журналиста: «Вы броситесь физически спасать Саакашвили?», Хабеишвили ответил: «Если нужно, то и это сделаем. Ведь речь идет о судьбе Миши Саакашвили и будущем нашей страны».

На эти заявления последовала иронично-снисходительная реакция власти. По словам вице-премьера и министра культуры Теи Цулукиани, заявление Левана Хабеишвили безответственно и она не может воспринять его всерьез.

«Заявления о том, что Миша Саакашвили будет похищен или освобожден из заточения, являются жалкими и безответственными, этого не случится ни при каких обстоятельствах. Это, вероятно, больше предназначено для очень небольшой группы партактива ЕНД, у которой могут возникнуть некоторые положительные эмоции после прослушивания такого заявления», – сказала Тея Цулукиани.

Тем временем адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка лиц, как сказано, «принявших участие в бесчеловечном обращении с экс-президентом Михаилом Саакашвили». Сегодня автор «Акта Магнитского» Билл Браудер встретился с дядей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Темуром Аласания и адвокатом Массимо Ди Анджело.

Как отметил Билл Браудер в интервью телеканалу «Мтавари», Михаил Саакашвили умирает в тюрьме и сейчас время имеет решающее значение. Работа над списком близка к завершению, и, по словам Браудера, в скором времени документ будет передан властям США и других стран, чтобы они также добавили этих людей в «список Магнитского».

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