Вчера на расширенном совещании у президента Абхазии Аслана Бжания, на котором отчитывались о работе в минувшем году руководители администраций столицы и районов, глава государства в завершающей части разговора сказал:

«Вот кричащие цифры. Я их озвучу. Уровень безработицы в Гальском районе – 69 процентов, Очамчырском – 85 процентов, Гудаутском – 81 процент, Ткуарчальском – 85 процентов безработных от количества трудоспособного населения. В Сухумском районе – 87 процентов, это самая большая цифра. В Гулрыпшском – 53 процента. В городе Сухуме – 40 процентов. И в Гагрском районе сейчас мы вывели – тоже около 65 процентов безработных. Вот это самая главная проблема. Как ее решить? Решение этой проблемы, Беслан Цибович (Джопуа, вице-премьер), является ключевой. В связи с этим даю правительству поручение… Сроки исполнения поручения чуть позже мы назовем… А именно: людей необходимо занять работой. У нас есть программа развития, мы ее подписали…»

Естественно, в интернет-сообществе мгновенно отреагировали на это, воспринятое многими как информационная бомба, и реакция была, что называется, неоднозначной. Так, московский блогер, руководитель партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский в коротком посте в Фейсбуке, где были приведены названные цифры, написал:

«Безработица в Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжания привел кошмарные, на первый взгляд, цифры по безработице в Абхазии… Но на основании каких исследований были выведены такие показатели? На самом деле, эта цифирь говорит лишь о сером характере абхазской экономики. Большинство людей, числящихся безработными, где-то работают и получают доход. 85% безработных в Очамчырском районе? Я вас умоляю...»

В комментариях к этому посту столкнулись два мнения. Первое – да, в Абхазии повальная безработица, и виноваты в этом, естественно, власти, не создавшие достаточное количество привлекательных рабочих мест. Второе – да, это имеет место; плюс и сами многие наши трудоспособные граждане чересчур разборчивы и отнюдь не спешат вытеснять с их рабочих мест гастарбайтеров; плюс есть немало и просто тех, которых в советские времена называли тунеядцами и которые сейчас живут за счет трудолюбивых и успешных родственников, но цифры при этом все равно неадекватны реальности – ну не может такого быть, чтобы 15 процентов трудоспособных в районе содержали остальных трудоспособных. Иными словами: бездельников у нас, конечно, немало, но не до такой же степени! Сам автор поста в комментариях развил свою мысль:

«Тут вопрос неоднозначный. Крестьян мы берем в расчет или нет? Работают они или нет? Или вот есть у меня друзья (в Абхазии). Три брата. Старший занимается строительством. Тут понятно, есть ИП, потому как какая-то часть работ у него официальная. Второй брат занимается в селе хозяйством, хозяйство немаленькое, где-то на стороне работать он не может. Но получает доход от проданной продукции. Третий брат гонит великолепную чачу, которую продают по тем же пацхам вплоть до Псоу. Безработный он или нет?»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Института экономики и права АНА, доктором экономических наук Зауром Шалашаа, и вот его мнение:

«Мне показалось, что тут взяли обобщенно то, что представляют юридические лица: балансы представляют, фонд зарплаты, среднемесячная зарплата… Это все попадает в данные госкомитета по статистике. А вот занятые в малом бизнесе так называемом, в сфере услуг… Самозанятые – они, как правило, не встают у нас на учет, как в Российской Федерации. Но вот эта информация должна была бы быть у глав администраций. В цифрах, которые озвучил президент, не была учтена, на мой взгляд, информация, которая находится в руках глав администраций городов и районов Абхазии. То есть несостыковка тут, так мне показалось. В законодательстве у нас явный пробел. Председатель госкомитета по статистике Кама Гогия всегда этот вопрос поднимает на разных уровнях – что необходимо внести изменения. Предприниматели все регистрируются в Министерстве юстиции, когда создаются, но отчетность не представляют многие».

Относительно крестьян, которые представляют значительную часть населения республики, Шалашаа сказал, что они:

«Должны были быть учтены в цифрах, которые озвучил президент. Они туда, скорее всего, не попали. Но они платят земельный налог, вносят коммунальные платежи».

Есть и другая составляющая – то, что многие самозанятые стараются не афишировать свои заработки. Заур Иванович считает:

«Это как раз тот вопрос, который постоянно поднимается. Органы государственной власти для того и существуют, чтобы… Вот как в прошлом году через администрирование налоговой службы… сотрудники Министерства по налогам и сборам выезжали в Гагрский район и несколько месяцев работали там вместе с местной налоговой службой. Проводили подворные обходы и так далее. И это дало результат: только за один год стали на учет более шестисот предпринимателей, которые заняты в курортной сфере, сфере услуг, торговле. Таким образом нашли возможность официального их учета. Вот так и нужно делать по всем регионам Абхазии».

В беседе с сотрудником Центра социально-экономических исследований, кандидатом экономических наук Хатуной Шат-ипа я вспомнил, как во второй половине 90-х заходил в одно из существовавших тогда подразделений в кабмине Абхазии и брал у его сотрудников интервью – а оно занималось регистрацией безработных для выплаты им пособий, информировало об имеющихся вакансиях в различных трудовых коллективах. То есть все было «по-взрослому». Но, увы, все это не могло укорениться в условиях тогдашней Абхазии, тем более в годы экономической блокады. Это ж откуда было брать деньги на выплату пресловутых пособий? Хатуна подтвердила, что был такой отдел. А далее, говорит она, законодатель убрал термин «безработица» из трудового законодательства. Раньше работал закон о занятости, и экономисты понимали, кого отнести к занятым согласно праву. Но парламентарии решили: если мы признаем, что в стране есть безработица, то у государства сразу появляются обязательства – по выплате пособий и т. д. Таким образом, действительно в законодательстве Абхазии налицо пробел. И цифры по безработице, подобные прозвучавшим вчера, уже лет десять назад звучали в докладах сотрудников нынешнего ЦСЭИ: ведь, согласно действующему законодательству и статистике, это так. Хотя логика им сопротивляется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях