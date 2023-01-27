С первого января 2023 года Южная Осетия будет платить за российские газ и электроэнергию больше. При этом президент Алан Гаглоев распорядился оставить тарифы для населения в зимний период прежними. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как это повлияло на их коммунальные платежи.

Элла: У меня частный двухэтажный дом, конечно, платить проблематично, для меня это довольно накладно. Это было накладно и до сих пор, а если еще и цены поднимут в этом году, это будет довольно несносно. Я думаю, в зимний период пока не будут поднимать цену. Было бы хорошо, чтобы в зимний период нас избавили от повышения цен. У нас стоит котел, насчитывает около пяти тысяч в месяц.

Тамара: По сравнению с летним периодом мы зимой платим обычно на несколько тысяч больше. Я не наблюдаю какого-то скачка цен. Мы несколько лет назад платили так же, как платим и сейчас. Какой-то разницы я, по крайней мере, не заметила. Есть незначительное повышение, но это как-то не сказалось на нашем бюджете. Я бы сказала о продуктах, вот здесь существенная разница между ценами годичной давности и сегодняшними. Разница есть, и существенная. А что касается цен на коммунальные услуги, люди перебиваются и платят их, но если соотносить эту цену с зарплатой, то зарплата относительно цен за коммунальные услуги должна быть выше гораздо. Многим людям приходится считать каждую копейку, перебиваться.

Артур: Большой разницы цен на отопление несколько лет назад и сегодня я не замечаю, потому что я неаккуратный плательщик. Обычно я забываю платить, и когда приходят контролёры и говорят, что отключат свет и газ, тогда я вспоминаю и иду платить. Когда ты платишь при получении зарплаты, практически не замечаешь, но у меня набегает за полгода, тогда уже большая сумма, и бывает ощутимо. Я заметил, что зимой больше плачу за газ за счет того, что бывает включено автономное отопление.

Лариса: Я бы не сказала, что дорого, нормально обходится. Зато тепло. Это лучше, чем таскать дрова и топить печку, вся эта грязь и дым. А мы еще помним времена, когда топили дровами, как это было неудобно. А сейчас я довольна. Пусть даже дороже, но зато удобнее и теплее. Чисто.

Мадина: Накладно обходится, конечно. Если человек живет на одну зарплату, то это дорого, особенно обогревать частный дом. У меня частный дом, и платить за газ зимой накладно. У нас стоит котел, отапливается весь дом. Особенно в январе и феврале выходит дорого. За месяц в среднем обходится в пять тысяч рублей, но когда котел работает на максимальном режиме, то это семь тысяч для частного дома. Накладно, придется котел не включать на полную мощность и одеваться теплее.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях