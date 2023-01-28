Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили Spiegel

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания назвала «очень поверхностным и неубедительным» заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Напомним, что министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что эксперты усомнились в достоверности и безошибочности заключения другого центра – «Эмпатия», который давно заявляет о серьезном ухудшении здоровья Саакашвили.

Матери экс-президента непонятно, почему Бюро Самхараули не считает состояние Саакашвили тревожным. По словам Аласания, сегодня он сидит в инвалидном кресле и не может передвигаться самостоятельно.

«Мы помним, что, когда Михаил Саакашвили поступил в это учреждение (клиника «Вивамеди» — ред.), он стоял на ногах, был нормальным человеком. Сейчас он сидит в коляске и не может сделать и двух шагов. Я вчера с трудом посадила его в коляску», — рассказала Гиули Аласания журналистам сегодня, 27 января, когда в Тбилисском городском суде проходит очередное заседание по делу Саакашвили.

Как пишет СОВА, брат экс-президента Георгий Саакашвили также отверг заявление министра юстиции. По его словам, власти продолжают придерживаться риторики, будто Михаил Саакашвили симулирует, чтобы уклониться от ответственности и избежать тюрьмы. Он назвал такую политику правительства «позором».

«Заявление со стороны государства указывают на то, что Миша Саакашвили чувствует себя хорошо. Задаю вопрос: человек весит уже 68 килограммов, мы видим, как день ото дня его состояние ухудшается, и что делает государство? Оно всегда должно быть гарантом благополучия каждого гражданина. Но мы видим, что Михаила Саакашвили намеренно убивают. Мы никогда с этим не смиримся, мы будем бороться до конца, и я уверен, что мы добьемся результата. Если мы не добьемся этого здесь, то обязательно продолжим борьбу в Страсбурге», – заявил он.

Сегодня Тбилисский городской суд продолжил рассмотрение ходатайства адвокатов об отсрочке приговора экс-президенту или освобождении его от отбывания тюремного заключения. В заседании в качестве свидетеля принял участие британский эксперт, психиатр Корнелиус Катона. Он заявил, что в ходе исследований обнаружил у Саакашвили довольно серьезные нарушения концентрации внимания и памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия.

«Я выделил несколько причин, которые могли привести к нейрокогнитивным расстройствам. Первой могло быть его голодание и быстрое возобновление питания, т. е. «рефидинг», частичная асфиксия и эпилептические припадки, необъяснимая лихорадка, а также запоздалое лечение энцефалопатии Вернике и многочисленные медикаменты, которые он принимал, а также вещества, тяжелые металлы, обнаруженные во время токсикологии его волос», — приводит слова эксперта агентство «Интерпрессньюс».

Катона также отметил, что Саакашвили страдает деменцией.

«И, как я понимаю, согласно грузинскому законодательству, соответствующие акты Минздрава предусматривают, что лица с деменцией не должны находиться в тюрьме», – отметил он.

Британский психиатр подчеркнул, что, если не изменить среду, в которой находится Саакашвили, он не сможет избавиться от синдрома посттравматического стрессового расстройства.

Центр «Эмпатия» опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили 1 декабря 2022 года. Экспертизу провели десять грузинских и шесть зарубежных специалистов.

В «Эмпатии» заявили, что у Саакашвили выявили более 20 диагнозов, из них десять – основные, которые, по мнению специалистов, несовместимы с тюремным заключением.

Эксперты отмечают, что до ареста Саакашвили был практически здоров. Сейчас же у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушение опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса, боли в мышцах, суставах и костях. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.