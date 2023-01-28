Абхазская Госавтоинспекция будет ежедневно проводить усиленные рейды

МВД самопровозглашенной республики Абхазия продолжает проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике.

Накануне, 27 января, министр Вальтер Бутба лично проинструктировал личный состав перед рейдовым профилактическим мероприятием. Пристегивать ремни и акцентировать на данной требуемой законом норме теперь будут сами сотрудники, сообщает агентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Профмероприятие «Безопасный город» началось с патрулирования улиц. Особое внимание сотрудники ГАИ уделяют автомобилям без номерных знаков, подозрительной езде, парковке в неположенном месте. Стационарный контроль – вторая часть рейдового мероприятия. Несмотря на то, что сотрудники милиции работают в ненормированном графике, ежедневно патрулируя улицы городов и районов, остается тревожной статистика по так называемым «пьяным водителям». Уже в первые часы рейда были выявлены лица, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии.

Отчет о проведенном профмероприятий на еженедельном субботнем совещании под председательством министра Вальтера Бутба озвучил курирующий милицию общественной безопасности заместитель министра Беслан Чкадуа. Он также рассказал о профилактических мероприятиях, которые запланированы на выходные дни. В субботу и воскресенье патрули усиливаются ввиду проводимых свадебных торжеств.

В ходе совещания министр отметил, что инициативу руководства МВД по растонировке стекол служебных и личных автомобилей чиновников разных уровней, поддержал президент. «Всем нашим сотрудникам необходимо также снять тонировку со стекол своих транспортных средств», – предупредил министр.

Подводя итоги обсуждения блока вопросов, посвященных работе милиции общественной безопасности, Вальтер Бутба подчеркнул, что усиленные рейды будут проводиться ежедневно. МВД напоминает, что основной целью сотрудников милиции является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, минимизация нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.