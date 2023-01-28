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Абхазская Госавтоинспекция будет ежедневно проводить усиленные рейды
МВД самопровозглашенной республики Абхазия продолжает проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике.
Накануне, 27 января, министр Вальтер Бутба лично проинструктировал личный состав перед рейдовым профилактическим мероприятием. Пристегивать ремни и акцентировать на данной требуемой законом норме теперь будут сами сотрудники, сообщает агентство «Апсныпресс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Профмероприятие «Безопасный город» началось с патрулирования улиц. Особое внимание сотрудники ГАИ уделяют автомобилям без номерных знаков, подозрительной езде, парковке в неположенном месте. Стационарный контроль – вторая часть рейдового мероприятия. Несмотря на то, что сотрудники милиции работают в ненормированном графике, ежедневно патрулируя улицы городов и районов, остается тревожной статистика по так называемым «пьяным водителям». Уже в первые часы рейда были выявлены лица, управляющие автомобилем в нетрезвом состоянии.
Отчет о проведенном профмероприятий на еженедельном субботнем совещании под председательством министра Вальтера Бутба озвучил курирующий милицию общественной безопасности заместитель министра Беслан Чкадуа. Он также рассказал о профилактических мероприятиях, которые запланированы на выходные дни. В субботу и воскресенье патрули усиливаются ввиду проводимых свадебных торжеств.
В ходе совещания министр отметил, что инициативу руководства МВД по растонировке стекол служебных и личных автомобилей чиновников разных уровней, поддержал президент. «Всем нашим сотрудникам необходимо также снять тонировку со стекол своих транспортных средств», – предупредил министр.
Подводя итоги обсуждения блока вопросов, посвященных работе милиции общественной безопасности, Вальтер Бутба подчеркнул, что усиленные рейды будут проводиться ежедневно. МВД напоминает, что основной целью сотрудников милиции является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, минимизация нарушений правил дорожного движения и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Другие новости дня
В Дагестане на берегу Каспийского моря вновь нашли мертвых тюленей
Туши мертвых тюленей вновь обнаружили в Махачкале. Восемь занесенных в Красную книгу животных оказались выброшены на побережье Каспийского моря на территории пляжа «Оазис», следует из сообщения администрации Ленинского района города.
Ранее в январе текущего года специалисты Каспийского природоохранного центра нашли на побережье в Дагестане более 50 туш тюленей, а месяцем ранее, в декабре 2022 года, стало известно о гибели более 2500 особей, сообщает Кавказ.Реалии. Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев связал массовую гибель редких животных с птичьим гриппом.
В декабре в Росприроднадзоре заявили, что основная версия гибели тюленей – удушье из-за выброса природного газа. Тогда в тканях погибших особей нашли признаки кислородного голодания. Ту же причину власти приводили в пример и в 2021 году, когда в республике погибли 170 каспийских нерп.
- Каспийская нерпа или каспийский тюлень – единственный вид морских млекопитающих в фауне Дагестана. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 год животное занесли в Красную книгу России.
- В марте 2022 года внимание на экологические проблемы Каспия обратили в Совете Федерации России. Выступавший там врио главы Дагестана Сергей Меликов связал проблему с качеством жизни в республике. Он сообщил об «антисанитарных условиях», ведущих «к печальным для всего Каспия экологическим последствиям, которые ощутимы и в других регионах».
- Независимые экологи говорят об антропогенном воздействии на популяцию тюленей, прежде всего о сбросе в море неочищенных канализационных стоков, на который чиновники закрывают глаза, а также об участившихся военных учениях.
Минобороны РФ заявило, что Украина нанесла удар по больнице в Новоайдаре
Минобороны России утверждает, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в самопровозглашенной «ЛНР».
«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в больнице оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Украинская сторона пока официально не комментировала сообщение Минобороны России.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.
Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.
Позже сегодня на лед также выйдут танцевальные пары - Георгий Ревия и Мария Казакова, занявшие 8-е место по итогам первого выступления. В чемпионате Европы также приняли участие Ника Эгадзе и Морис Квителашвили, заняв 7-е и 16-е места в личном первенстве.
Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды, в 2010 и 2012 годах, призером чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили. В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Квителашвили.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. В 2022 году за Грузию стала выступать 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
В результате автоаварии близ Руиси погибли два человека
Автоавария близ Руиси повлекла жертвы. Столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека погибли и один – пострадал, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По информации Министерства ВД, уголовное дело возбуждено по части восьмой статьи 276 УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек.
Президент Грузии осудила теракт в Иерусалиме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила теракт в Иерусалиме, унесший жизни семи человек. Об этом она написала в своем Twitter, передает SOVA.
«Шокирована стрельбой в синагоге в Иеруслиме. Я осуждаю это ужасное нападение на мирных верующих. Насилие никогда не может быть оправдано. Мои молитвы с ранеными и теми, кто потерял своих близких».
Напомним, теракт в Иерусалиме произошел вечером в пятницу, 27 января. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще несколько ранены, часть из них тяжело. Нападавший был застрелен.
В Чехии на выборах президента лидирует отставной генерал Петр Павел
В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах. Идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%.
На пост главы государства претендовали генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
По итогам подсчета 90% голосов Павел набирает 57% голосов. Бабиш набирает около 43%. Он получил большинство голосов в промышленных регионах Чехии.
Судя по всему, сократить разрыв Бабишу уже не удастся. Премьер-министр Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой. Вступление в должность нового президента состоится 8 марта после инаугурации.
Победитель сменит в Пражском Граде Милоша Земана. Его долгое время считали одним из наиболее пророссийски настроенных глав стран ЕС, но после 24 февраля Земан резко ужесточил свою позицию по отношению к Москве.
Петр Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). Занимает жесткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
Андрей Бабиш – бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии, миллиардер. Незадолго до выборов суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами.
Первый тур выборов президента Чехии прошел 13 и 14 января. Тогда ни Павел, ни Бабиш не набрали более половины голосов избирателей.
В тройку лидеров в первом туре также вошла Дануше Нерудова. Она набрала 14% голосов. Нерудова экономист, бывший ректор частного университета. Ее кампания нацелена главным образом на молодых избирателей. Нерудова во время избирательной кампании поднимала такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ.
После первого тура голосования Нерудова призвала своих избирателей отдать голоса за Павела.
Чехия – парламентская республика, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
В Киево-Могилянской академии запретили общение на русском языке
Руководство Киево-Могилянской академии запретило употребление русского языка в стенах учебного заведения. Об этом сообщил в фейсбуке член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
По словам Зубко, преподавание на русском языке не ведется уже давно. Сейчас речь идет о запрете русского языка в личном общении студентов, преподавателей и администрации академии.
Зубко также отметил, что новых правил потребовала реальность, в которой приходится работать украинским вузам и другим учебным заведениям.
Руководство академии сообщило, что новые правила приняты 27 января на общей конференции, в которой принимали участие в том числе студенты.
«Украинская правда» напоминает, что ранее в киевских школах отказались от преподавания русского языка даже факультативно. Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому в стране могут запретить использование российских источников в образовании и науке.
Киево-Могилянская академия - старейший вуз Украины. Учебное заведение основано в 1615 году. Оно считается одной из старейших высших школ в Восточной Европе.
К внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек
По информации председателя политсовета «Единого национального движения» Кобы Накопия, к внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек. Из первичного списка были исключены 118 лиц, среди них были представители других политических партий и некоторые депутаты парламента.
По его словам, в итоге все зарегистрированные для участия в голосовании лица были идентифицированы, избирательный процесс проходит успешно, зафиксирована высокая активность - за первые два часа проголосовало больше 9 тысяч сторонников партии, пишет Общественный вещатель Грузии.
- В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января. За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний Виктора Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто после высказываний премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
26 января Орбан на встрече с прессой, комментируя российское нападение на Украину, заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, так как в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.
Венгерский премьер также отметил, что Москва не может позволить НАТО находиться на украинской территории, поэтому ставит перед собой цель превратить Украину в «неуправляемые руины».
Орбан также сказал журналистам, что сейчас Украина является «ничейной территорией», и сравнил ее с Афганистаном.
«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», - написал Николенко в фейсбуке.
- Виктора Орбана регулярно обвиняют в пророссийской позиции в конфликте Москвы и Киева. Например, премьер Венгрии говорил, что не будет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. При этом Будапешт заявил о выделении украинской стороне 187 миллионов евро в качестве льготного кредита. Кроме того, в конце прошлого года Орбан заявлял, что сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы.
В Иерусалиме два человека получили ранения в результате стрельбы
В Иерусалиме в субботу, 28 января, два человека получили ранения в результате стрельбы. 23-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Второму раненому 59 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Пострадавшие – отец и сын, оба волонтеры службы скорой помощи.
По последним данным, стрелявший - житель Восточного Иерусалима в возрасте 13 лет, его удалось задержать прохожим. Журналисты сообщают, что у подростка был старый пистолет.
Полиция назвала случившееся терактом.
Стрельба произошла в районе Ир-Давид (Город Давида). Это старейший район Иерусалима, расположенный на узком горном хребте к югу от Храмовой горы. Нападавший открыл огонь возле входа в еврейский дом «Адерет». Он находится вблизи Мусорных ворот Старого города и прохода к Стене плача.
В соцсетях распространяется видео, сделанное со стороны арабского района Иерусалима. В ролике слышна стрельба и крики.
Сегодняшнее нападение - второе по счету в Иерусалиме за прошедшие сутки. В пятницу вечером 21-летний араб открыл огонь по посетителям синагоги. Погибли семь человек, трое получили ранения. Нападавший был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке ХАМАС.
Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.
G7 поддержала потолок цен на российские нефтепродукты в $100
Страны «Группы семи» предложили Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты в 110 долларов за баррель, однако согласятся и на 100 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя «Группы семи».
В рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, с 5 февраля 2023 года в мире начнут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Один – для тех нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Первый Еврокомиссия планирует установить в 100 долларов за баррель, второй – в 45 долларов. «Группа семи», в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, предпочла бы потолок повыше – в 110 долларов, опасаясь скачков цен и сбоев поставок в Европу, однако «может смириться и со ста долларами». Обсуждение продолжается.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учета российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны «Группы семи» и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
- В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, «скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель», считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен.
Клиника «Вивамед» призвала семью Саакашвили повлиять на него
Клиника «Вивамед» заявила, что заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от инфузионной терапии - назначенных врачами переливаний, и призвала семью вмешаться.
«Если так будет продолжаться, его состояние ухудшится. Я хотел бы обратиться к членам семьи, госпоже Гиули: убедите человека пройти лечение, иначе это действительно может привести к летальному исходу», - сказал директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Он заявил, что диагностированный у Саакашвили коронавирус проходит в относительно легкой форме, но он резко сократил объем принимаемой пищи.
«Мы всегда говорили о том, что он не потребляет рекомендуемое число калорий, но в последние дни он ест еще меньше и отказался принимать пищевые добавки… Для поддержания жизненных функций была предложена инфузионная терапия, но и от этого он категорически отказался», - сказал Чхаидзе.
- По данным клиники на 28 января, Михаил Саакашвили весит 69 кг и 700 граммов. Врач сообщил, что он в основном лежит, а если передвигается - то с помощью вспомогательных средств. В тюрьму после ареста он поступил с весом в 116 кг при росте 195 см.
- Ранее в клинике «Вивамед» заявили, что не видят необходимости в переводе Саакашвили в реанимацию. Что касается питания, то семью обвиняли в том, что Саакашвили приносят «холодную и невкусную еду из супермаркетов», что вызвало возмущение его матери.
- Власти Грузии продолжают настаивать, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, а сам он симулирует. На этой неделе Министерство юстиции Грузии выразило недоверие результатам независимой медицинской экспертизы центра «Эмпатия».
- В Тбилисском городском суде продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождению Саакашвили по состоянию здоровья - очередное заседание назначено на следующей неделе. Среди множества диагнозов, о которых говорят медицинские эксперты - свидетели защиты, быстропрогрессирующая деменция - синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности принимать адекватные решения и выполнять ежедневные действия.
Гиули Аласания: В интервью Саакашвили речь идет об Украине
В интервью Саакашвили не подразумевается грузин, - об этом заявила мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания, говоря о той части интервью изданию Spiegel, в которой Михаил Саакашвили говорит: «Не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были российскими агентами».
По словам Аласания, в Украине к Михаилу Саакашвили приходили люди, которые предупреждали его, что он должен вернуться в Грузию до октября. По ее словам, это была спецоперация Кремля, пишет Общественный вещатель.
«В связи с этим со стороны общественности произошла какая-то спекуляция по поводу кто и что имеется в виду. Никакой грузин не подразумевается. Речь идет об Украине. Сейчас в России самый распространенный и популярный термин - ИПСО, означающий информационно-психологическую спецоперацию. В случае с моим сыном они подходили к нему в разных местах, где могли его встретить, будь то аэропорт, кафе или улица, и предупреждали, что его приезд является необходимым, это должно произойти до октября, обязательно до октября.
Почему? Потому что в Украине готовилась эта операция и к тому времени он не должен был быть рядом с Зеленским. Это была задача, и эта цель была достигнута. Кремль достиг своей цели и вот уже год и четыре месяца он сидит здесь взаперти и фактически его убивают. Это спецоперация Кремля, которую, к сожалению, делают руками грузинской власти. Ни о ком конкретно речь не идет. Он неоднократно говорил о Вано, что было напечатано там о Мерабишвили. Он и раньше говорил, что он (Вано) не имеет никакого отношения к этим событиям», - сказала Аласания.
- Михаил Саакашвили заявил изданию Spiegel, что «не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными агентами России».
- Ранее бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel сказав, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии.
- «Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности. Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Из-за кресла и выборов нельзя позволять себе подобное!», - сказал Мерабишвили.
Комитет югоосетинского парламента одобрил кандидатуру Виталия Джиоева должность председателя ВС
На заседании комитета парламента по внешней политике и межпарламентским связям парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудили представление президента кандидатуры Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.
Как сообщает пресс-служба закоргана, председатель комитета Заза Дриаев ознакомил депутатов с биографией и трудовой деятельностью Джиоева Виталия Виссарионовича. Он подчеркнул, что Виталий Джиоев показал себя исключительно с положительной стороны.
«Он порядочный, профессионал своего дела, компетентен. В коллективе его всегда уважали и Джиоев показывал себя только с положительной стороны», - цитирует председателя комитета информагентство «Рес».
Кандидатура Виталия Джиоева была одобрена единогласно. В работе комитета приняли участие депутаты Алан Гаглоев, Малхаз Гаглоев и Ацамаз Бибилов.
Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили Spiegel
Бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили отреагировал на интервью Михаила Саакашвили немецкому изданию Spiegel и пишет, что не может оставить без внимания уродливую интерпретацию интервью своего друга Михаила Саакашвили, находящегося в тяжелейшем состоянии, сообщает Общественный вещатель.
«Хочу ответить на поднявшуюся сегодня в отношении меня очередную волну. В прошлом я допустил ошибки, но никогда не избегал ответственности. Семь лет, проведенных в одиночной камере, дали мне много времени, в том числе и для осознания собственной ответственности.
Большая палата Европейского суда в Страсбурге установила, что целью моего заключения было получение от меня принудительных показаний против Михаила Саакашвили. До сих пор я даже не комментировал много другой грязной клеветы, но теперь я просто не могу оставить без внимания безобразную интерпретацию интервью моего друга Михаила Саакашвили, который находится в тяжелейшем положении.
Меня в сотрудничестве с российскими спецслужбами часто обвиняют именно те люди, вся биография которых полна примеров прямого или косвенного коллаборационизма с врагами нашей страны. Мне жаль, что приходится говорить об этом, но обвинять меня в том, с чем я боролся всю свою жизнь, аморально и бессовестно. Кроме Украины, ни одна европейская спецслужба не нанесла такого урона российским спецслужбам, сколько наше МВД.
Россия - враг, Украина победит, а с ней, я уверен, и Грузия придет к миру. Из-за кресла и выборов нельзя позволять себе подобное!» - пишет Вано Мерабишвили.
Михаил Саакашвили заявил изданию Spiegel, что «не исключено, что некоторые из тех, кто планировал мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными агентами России».
Саакашвили не исключил, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили предполагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года может быть причастна Россия. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, пишет SOVA.
По словам Саакашвили, президент РФ Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.
«Кроме России ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое – незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами. Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина», - сказал Саакашвили.
По его мнению, то, что произошло с ним, – это ясный «месседж» президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году… Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью».
Комментируя свои планы на будущее, Саакашвили заявил: если он выживет, то видит себя только в Украине.
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии проходят выборы нового лидера
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января, сообщает SOVA.
За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия; Леван Хабеишвили; Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
По словам председателя политсовета «Нацдвижения» Кобы Накопия, регистрацию для участия в выборах прошли порядка 50 000 человек. Ожидается, что результаты голосования будут известны уже к полудню 30 января.
«Призываю всех, кто зарегистрировался, к активному участию в выборах. Хочу заверить, что выборы будут тайными, никто никогда не узнает, участвовали ли вы в выборах или за кого голосовали», - сказал Накопия.
В партии создана специальная группа для проверки тех, кто прошел регистрацию, с целью убедиться, что они голосуют не с использованием фейковых аккаунтов или не являются избирателями другой партии. За процессом наблюдают и представители штабов четырех кандидатов на пост председателя.
«20 дней в Мариуполе» получил приз на кинофестивале «Сандэнс»
Документальный фильм украинского военкора Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» о первых неделях российского вторжения в Украину получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они прибыли в Мариуполь в качестве журналистов Associated Press 24 февраля, за час до начала российского вторжения в Украину. Команда фиксировала все происходящее в городе, в том числе массовые захоронения мирных жителей, гуманитарную катастрофу из-за осады города и действия российских военных. Именно они показали миру последствия бомбардировки мариупольского роддома.
В середине марта журналисты уехали из Мариуполя через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из города, легли в основу документального фильма.
За свою работу Чернов, Малолетка и Степаненко уже получили несколько международных наград, в том числе журналистские Press Freedom Awards 2022 и премию имени Гонгадзе.
Всего в секции мирового документального кино на кинофестивале «Сандэнс» было представлено 12 картин, в том числе фильм украинского режиссера Романа Любого «Железные бабочки» о крушении пассажирского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Главный приз фестиваля получил фильм «Вечная память» чилийки Майте Альберди, который рассказывает о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.
Полицейские в США до смерти забили Тайра Николса – в стране протесты
В Мемфисе штата Теннесси США полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его якобы за неосторожное вождение. После публикации видео с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Пятерым офицерам предъявлено обвинение в убийстве.
Полицейские, среди которых были темнокожие и светлокожие, остановили 29-летнего темнокожего Николса в начале января за «неосторожное вождение». Позже начальница департамента полиции Мемфиса скажет, что «неосторожного вождения» не было.
Полиция Мемфиса опубликовала четыре видео с убийством Николса, сделанных с разных камер [осторожно, видео содержит кадры насилия]. На записях видно, как офицеры бьют Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лежа на асфальте, Николс зовет маму. Полицейский дважды пинает его по голове, когда тот уже лежит в наручниках и очевидно не представляет опасности. Никто из офицеров не попытался помочь Николсу.
Несмотря на тяжелые травмы и явно ухудшившееся физическое состояние, в больницу Николса доставили только через полчаса после избиения. Спустя три дня он умер. Независимое вскрытие, о результатах которого сообщил адвокат семьи Николса, показало, что у погибшего было «обширное кровоизлияние, вызванное сильным избиением».
Пятерых полицейских, забивших Николса до смерти, уволили. Им предъявлены обвинения в убийстве и других сопутствующих преступлениях. На видео полицейских больше – адвокат семьи Николса уже направил вопросы по остальным.
После публикации видеозаписей с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия. Следующие масштабные акции запланированы в Мемфисе и еще как минимум в семи крупных городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Мать Николса, которая не смогла заставить себя посмотреть кадры с избиением своего сына, попросила американцев протестовать «спокойно и мирно». Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении сказал, что поддерживает призывы семьи Николса к мирному протесту. Также Байден поговорил с родными погибшего и выразил надежду на «быстрое, полное и прозрачное расследование».
- Очередное убийство полицейскими произошло ровно через полгода после того, как были вынесены последние приговоры по делу Джорджа Флойда.
- Темнокожий Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе штата Миннесота в мае 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой купюры в магазине.
- При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил коленом ему на шею, второй – Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его – Флойд скончался от удушья.
- В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
- Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
В Украине чиновникам запретили выезжать за границу во время войны
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которое запрещает чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
«Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет», – говорится в сообщении.
23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым чиновникам можно выезжать за пределы Украины исключительно в рамках служебных командировок. Вскоре стало известно о поездке в Таиланд народного депутата Николая Тищенко – там он планировал провести встречу с украинской общиной. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу и не подписывал распоряжение на командировку в Таиланд. В результате чиновника исключили из партии «Слуга народа».
В результате стрельбы у синагоги в Иерусалиме погибли семь человек
В Иерусалиме в пятницу вечером неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги. В результате стрельбы погибли как минимум семь человек. Еще трое ранены, среди них – 15-летний подросток.
Нападавший – 21-летний житель преимущественно палестинского района Иерусалима – был убит в перестрелке с полицией. Предположительно, он был близок к группировке ХАМАС. Полиция заявила, что, скорее всего, он действовал в одиночку.
По словам комиссара полиции Якова Шабтая, нападавший «начал стрелять во всех, кто был у него на пути. Он сел в свою машину и начал убивать из пистолета с близкого расстояния». Шабтай назвал произошедшее «одним из самых страшных террористических актов за последние несколько лет».
Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесенный израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населенных пунктов на юге Израиля.
Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки «Исламский джихад», которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.
Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.
Москва потребовала от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Министерство иностранных дел России заявило, что посол Латвии в Москве должен покинуть страну в течение двух недель. Об этом было объявлено временной поверенной в делах Латвии Дации Рутке в пятницу, когда она была вызвана в российский МИД. Ранее ведомство заявляло, что посол должен уехать до 24 февраля.
В заявлении российской стороны говорится, что она не принимает аргументы Латвии о солидарности с другими странами Балтии и не считает нужным ждать обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий.
Латвия поставила сроком выезда российского посла в Риге 24 февраля. Уровень дипломатических представительств России и Латвии будет понижен до временного поверенного в делах.
23 января МИД объявил о таком же понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией: ее посол должен уехать из России до 7 февраля. К той же дате Эстонию должен покинуть российский посол.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в понедельник заявил, что Рига также - в знак солидарности с Эстонией - понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Уровень дипотношений России с еще одной страной Балтии, Литвой, был понижен еще в прошлом году по инициативе этой страны, после российского вторжения в Украину.
В Испании арестовали подозреваемого в рассылке бомб по почте
Суд в Испании арестовал 74-летнего Помпейо Гонсалеса, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.
Пенсионер отказался давать показания перед судьей, а прокуратура обосновала необходимость его ареста тем, что подозреваемый может скрыться или уничтожить улики. Дело расследуется по статье о терроризме.
По данным La Sexta, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для «сброса взрывчатки». По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку.
Помпейо Гонсалеса задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. Испанские СМИ писали, что до выхода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории. По словам источников газеты ABC, это «одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами».
- В конце прошлого года посылки со взрывными устройствами были разосланы по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. «Почтовые бомбы» были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить – взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При ее вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
Азербайджан передал Армении тело погибшего в сентябре армянского военнослужащего
Азербайджан 27 января передал армянской стороне тело армянского военнослужащего, погибшего в направлении села Неркин Ханд 13-14 сентября 2022 года. Об этом сообщило Министерство обороны Армении, не назвав имя и фамилию солдата.
По данным Радио Азатутюн, в результате нападения Азербайджана на Армению 13-14 сентября число погибших с армянской стороны составляет 224 человека.
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