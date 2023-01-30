Как повлияет выбор членов «Национального движения» на будущее партии и чего надо ждать от нового председателя партии? «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей на эти темы.

– Как вы считаете, какое будущее у «Национального движения»?

Артем: Многое указывает на то, что партия может распасться, но я так не думаю. В какой-то «дозе» она будет существовать. Наверное, сейчас «Национальное движение» изберет путь большего радикализма, во всяком случае, так будет на первом этапе, будут уличные акции, пикеты, палатки до тех пор, пока Михаил Саакашвили будет оставаться в таком положении. Ну а дальше посмотрим, что и как будет, очень сложно что-либо говорить заранее. Думаю, что итоги нахождения Левана Хабеишвили во главе «Нацдвижения» станут видны в 2024 году, во время парламентских выборов, тогда и поймем, идет партия вперед или отстает.

Гоча: Успех или неудача партии, как мне кажется, зависят от итогов, достигнутых на выборах, но сейчас, я думаю, «Национальному движению» очень тяжко придется на будущих выборах. Внутренний раскол налицо, и он точно может привести к тому, что партия потеряет значительное количество избирателей. Новоизбранный председатель партии, я считаю, очень слабый политик и точно не лидер. Я сомневаюсь, что впредь «Национальное движение» когда-нибудь сможет стать парламентским большинством. Кроме того, их борьба за вызволение своего лидера (Михаила Саакашвили) из заключения теперь не приведет ни к каким результатам. В общем, дела партии сейчас пойдут хуже, мне не кажется, что может быть какой-то прогресс.

Татьяна: «Нацдвижение» и так было в тупике. Во главе этой партии годы находился Ника Мелия и никаких подвижек не было. Думаю, им всем просто необходимо было встряхнуться, чтобы стать более активными в вопросе борьбы против действующих властей. Это хорошо. Вообще, я думаю, что будущего у «Национального движения» нет, то есть оно распадется, и от одной ее части останется лишь название. Зато появится новая сила, потому я и считаю – хорошо, что в этой партии произошел такой раскол.

Георгий: То, что сейчас происходит в самой большой оппозиционной партии, мне не нравится, потому что все идет к тому, что партия распадется. Все эти закулисные стычки с участием Мерабишвили и Кезерашвили очень понизили рейтинг «Национального движения». Что касается Левана Хабеишвили, да, он очень активный человек, всегда критикует власть, но все его заявления – это просто популизм без какого-то действия, потому, мне кажется, что сейчас «Нацдвижение» станет похожим на своего нового руководителя. Кроме того, сейчас партию начнут покидать известные лидеры. Но вообще, то, что происходило и происходит сейчас там, до конца не понятно, но явно одно: партия распадется, так происходило в Грузии со всеми большими партиями, которые были во власти. Через 2-3 года «Национальное движение» перестанет существовать, его лидеры запустили этот процесс.

Гурам: Что касается будущего «Национального движения», то я считаю, что его просто нет. Совершенно не интересно, кто там стоит за Хабеишвили. Эта партия просто отжила свой век. Я не вижу в Грузии места для «Национального движения» не потому, что я сторонник «Грузинской мечты», просто все мы знаем, что будет, если к власти вернутся Мерабишвили и Кезерашвили, мы уже проходили это. Нам нужны молодые и активные люди, а не эти устаревшие политики, основная цель которых лишь власть. В общем, им нет места в Грузии, вот так.

Като: Для меня стали неожиданностью итоги этих выборов. Хабеишвили, как мне кажется, очень слабый лидер, да и вообще, не ассоциируется с лидерством этот человек. Мне понравился поступок Ники Мелия, который достойно признал свое поражение. Вообще, с этими выборами начался распад «Национального движения». Мелия обязательно покинет партию, а к нему, естественно, присоединятся и его единомышленники. Не думала, что это могло произойти в ближайшее время, но факт – мы стали свидетелями распада «Нацдвижения».

Тенгиз: Я не представляю «Национальное движение» в качестве силы, которая могла бы в будущем управлять государством, да и вообще не вижу места в грузинской политике для этой партии, очень рад, что она распадается. «Националы» и «мечтатели» и сами ничего не могут добиться и не позволяют пробиться в политику другим, более мудрым и перспективным людям. Пора им всем с оставшимся достоинством уйти и дать возможность управлять страной перспективной и молодой силе.

Ника: Учитывая предвыборную ситуацию, которую мы наблюдали в последние месяцы, все заявления лидеров «Национального движения», взаимные обвинения, не думаю, что Хабеишвили добьется чего-то для партии, а о стране и вообще говорить не стоит, не того масштаба этот человек. Он больше похож на клоуна, и его председательство сильно ударит по партии. Его победа на выборах очень огорчила большую часть избирателей «Нацдвижения». Я так думаю, но очень надеюсь, что мой прогноз не оправдается.

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