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Политика

«Единое нацдвижение» без единства

Ника Мелия

Интервью председателя «Национального движения» оппозиционному телеканалу «ТВ Пирвели» вызвало бурную реакцию в политических кругах. Ника Мелия открыто обвинил в создавшемся внутрипартийном кризисе и закулисных интригах экс-премьера Вано Мерабишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили.

Сегодня в «Национальном движении» идет «борьба за ценности, конфликт между старым и новым методами», – заявил в эфире телеканала «ТВ Пирвели» председатель партии Ника Мелия. Впервые с начала внутренних противостояний он открыто заговорил о происходящем и прямо указал на вину экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили в расколе партии. «Я никогда не пожму ему руку и никогда не буду сотрудничать с ним», – сказал он о последнем. По словам Мелия, экс-премьер вступил с ним в противостояние еще во время парламентских выборов в 2020 году, когда он баллотировался от района Глдани в Тбилиси:

«Я обнаружил и очень многие мои друзья – активные представители глданского избирательного штаба, что мы, оказывается, боремся не только против Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты», но против нас выступает и Вано Мерабишвили. Он был включен в активную кампанию по разрушению моего избирательного штаба. Его представители, среди них известные люди, обратились тогда приблизительно к десятке членов штаба со словами: «покиньте штаб Мелия». Мы все думали, рассказывать об этом или нет, два с половиной года не рассказывал и не собирался. Я снял браслет (электронный контролирующий передвижения осужденных), начался парламентский бойкот, акции, потом ушел Григол Вашадзе, не было времени на созыв политического совета».

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«Единое нацдвижение» без единства
by Эхо Кавказа

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Мелия пошел дальше и прямо обвинил Мерабишвили в распространении скандальной аудиозаписи. Таким образом он пытается повлиять на выборы председателя, считает лидер «Нацдвижения». Да и за раскол в партии ответственны именно экс-премьер и бывший министр обороны Давид Кезерашвили, продолжил Мелия. С последним он даже пытался сотрудничать после того, как покинул тюрьму в 2021-м, однако Кезерашвили пытался диктовать, кто и какие позиции должен занимать в «Нацдвижении», сотрудничество переросло в контроль, и тогда было решено его прервать, говорит оппозиционер. Не оставлял попыток единолично управлять процессами и экс-премьер, утверждает Мелия.

Однако то, что он называет попыткой прибрать к рукам партию, сторонники Вано Мерабишвили считают простым и законным желанием участвовать в жизни «Национального движения», говорит один из его представителей Бондо Тевдорадзе:

«Это организованная атака на Вано Мерабишвили, и это началось не сегодня или вчера. После того, как в «Национальном движении» были анонсированы выборы, кое-кто решил, что нужно запретить Вано Мерабишвили выражать свою позицию, однако мы так не считаем. Именно из-за этого «Грузинская мечта» не уважает избирателей «Национального движения». Мы хотим бороться вместе с основателями, но определенная группа людей не уважает это решение. На каких основаниях мне запрещают желать того, чтобы увидеть в этой борьбе Вано Мерабишвили? Он что, враг Михаила Саакашвили?»

Мелия же прямо заявляет, что его конкуренты на выборах – это Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили, а не Леван Хабеишвили – «человек, который пойдет на все» ради личной выгоды. Глава ЕНД утверждает, что в 2016 году именно он пригласил его в «Национальное движение», и что его тогда удивило, с какой легкостью Хабеишвили принял решение покинуть партию Георгия Вашадзе «Стратегия Агмашенебели».

«Сейчас кто-то сделал ему более выгодное предложение, возможно, Вано Мерабишвили, Дато Кезерашвили», – сказал Мелия.

В ответ на заявления нынешнего председателя партии Леван Хабеишвили опубликовал в соцсети Facebook пост:

«Абсолютно лишенный ответственности – никакого плана, никакого дела… никаких здоровья президента, путей его перевода, никаких действий, никаких движений… ни коммуникации с избирателем, ни встреч, ни делового обсуждения… лишь грязь, сплетни, бла, бла, бла, и под конец "девять кровавых лет"».

За этими внутрипартийными перепалками активно следят и в «Грузинской мечте». К примеру, депутат от партии власти Давид Матикашвили считает, что эти процессы разоблачили сущность членов «Национального движения», которые даже друг другу «не доверяют, обмениваются компроматами и стараются дискредитировать кандидатов». Распад «Нацдвижения» неизбежен, отмечают представители власти, и в этом с ними согласен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Правда, для правящей партии не менее важно то, как завершатся выборы председателя «Нацдвижения», к примеру, победа Левана Хабеишвили выгодна и «Грузинской мечте», поскольку за ним стоят бывшие высокопоставленные чиновники, скомпрометировать которых партии власти не составит труда, считает Дзабирадзе:

«Расколовшееся «Национальное движение» уже не будет единоличным ведущим субъектом на оппозиционном фланге. В каких бы пропорциях не разделилась партия, у обеих частей будет шанс преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. В оппозиции создастся новая реальность – перестанет существовать доминантная сила, что станет предусловием для образования новых коалиций к выборам 2024-го, а это хорошо для страны».

Что касается Мерабишвили, аналитик считает, что для него сейчас важна политическая реабилитация, и в этом плане главное – как завершатся внутрипартийные выборы:

«До сих пор оппозиционный спектр, в том числе и Саакашвили, считали, что Мерабишвили завершил политическую деятельность. Сейчас же члены его команды не отрицают, что он участвует в процессах, как и Кезерашвили – это и есть первый этап политической реанимации. Если большая часть избирателей поддержит Хабеишвили, а это значит, что они поддержат и Мерабишвили-Кезерашвили, то последние начнут уже активную политическую деятельность».

Выборы председателя «Национального движения» намечены на 28 января. На пост главы партии претендуют четыре кандидата: Георгий Мумладзе, Нона Мамулашвили, Ника Мелия и Леван Хабеишвили.

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