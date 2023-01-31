Правительство Абхазии намерено взять кредит в полтора миллиарда рублей у России на восстановление энергетической отрасли. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они к этому относятся.

– Должна ли Абхазия брать кредит на восстановление энергетики?

Ираклий Бжинава, кандидат юридических наук: К сожалению, мне неизвестны детали предполагаемого соглашения. Неизвестно, какая сумма реально необходима для успешного функционирования энергетического сектора и некоторые иные вводные данные. Но мне точно известно, что эта власть предлагает делиться суверенитетом, что эта власть не против обретения российскими компаниями доли в праве собственности в нашем энергетическом секторе. Также помнится более старая история с железнодорожным кредитом, обязательства по которому возникли у нашего государства. Не утихает спор по государственной даче в Пицунде. В этой связи я напоминаю, что деление суверенитетом для государства недопустимо, что суверенитет у государства должен быть, в том числе, и в энергетической сфере. А потому я категорически против получения указанного кредита. Пришло время восстанавливать суверенитет и, прежде всего, самим бороться за признание, а не дробить суверенитет дальше, ставя под угрозу самостоятельность в энергетической сфере.

Беслан Ачба: Стоит температуре немного упасть, и у нас постоянно идут отключения света. То есть, если ситуация действительно сложная и за счет своих собственных оборотных средств мы не можем себе позволить восстановить энергетику, в таком случае взять кредит будет оправдано. Но только в том случае, если эти деньги действительно будут целесообразно использоваться по назначению. Вот в этой части многие сомневаются, что целесообразно будут использоваться эти деньги, тут есть вопрос недоверия.

Алиса Пачалия: Мне кажется, что никакие кредиты на данный момент нам не нужны, потому что руководство страны не выступает в качестве лица, которому можно доверять, что взятый кредит пойдет на решение потребностей страны. Мне кажется, что сначала нужно научиться грамотно пользоваться теми внутренними ресурсами, которые у тебя есть, прежде чем брать какие-то долговые обязательства, которые ты никак не можешь гарантировать в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций.

Асида Кортуа, гражданин Республики Абхазия: На Абхазии и так висит большой железнодорожный кредит, и брать еще один непосильный кредит, я считаю, нецелесообразно. Получается кредит под залог нашей энергетики. И никто никак не объяснил, никаких документов, как они будут именно энергетику восстанавливать или еще что-то другое. Мы полного понимания и открытости не имеем никакой. Это мое личное мнение, что именно энергетика выставлена на продажу. Брать кредит в полтора миллиарда рублей и восстановить энергетику, я не думаю, что они собираются. Скорее всего, наша энергетика, наша абхазская национальная энергетика будет скорее залогом для этого кредита, чем это пойдет на восстановление энергетики. Так как мы знаем, как тратят поступающие инвестиции, как тратятся все остальные кредиты. Если железная дорога восстановилась, наверное, и энергетика восстановится.

Алексей: У нас большие проблемы с нашей энергетикой, это очень важный вопрос, наболевший вопрос. Эта отрасль нуждается в модернизации и в инвестициях. Но перед тем как решиться на это, я считаю, что в нашем обществе должны пройти открытые дискуссии по этому вопросу. Этот вопрос должен быть поднят в парламенте, в Общественной палате. Все, что у нас проходит кулуарно, где-то в кабинетах, всегда вызывает недоверие. У нас уже есть горький опыт с нашим соглашением по железной дороге, по сей день мы выплачиваем деньги по тому кредиту.

Русудан Кобякова: Я считаю, что все эти кредиты и любые другие действия, связанные с финансированием со стороны партнера, направлены не на стабилизацию нашей национальной экономики, и уж тем более не на ее развитие. Особенно учитывая, что это партнерство на наших глазах уже не первый год постепенно превращается в «подсаживание на финансовую иглу» и нашу полную зависимость от РФ во всех областях и изоляцию от мирового сообщества.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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