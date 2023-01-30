Изида Чаниа

Общественность Абхазии бурлит: правительство собирается взять очередной неподъемный кредит, президент не исполняет своих обещаний, чиновники разбазаривают бюджет, парламент не принимает необходимые стране законы, местные власти распродают активы, правоохранительная система превратилась в карательный орган, обеспечивающий безопасное существование власти, и так далее. На столбах и заборах расклеивают листовки с перечнем неисполненных обещаний президента, листовки срывают, а реальных и виртуальных активистов по указанию сверху «прессуют» чекисты.

В этой ситуации меня умиляют рекомендации и советы общественности, оппозиции, отдельных активистов, которые посыпались как из рога изобилия в письмах, обращениях, заявлениях и в социальных сетях. Здесь есть все: как выйти из экономического и энергетического кризиса, бороться с коррупцией, поднять сельское хозяйство и малый бизнес, привлечь диаспору, решить жилищную проблему, пополнить бюджет, изменить существующую модель государства и развернуть ее в сторону граждан страны. Оппозиция заявляет о написании стратегии развития, экспертный фонд «Аамта» предлагает парламенту рассмотреть подготовленную ими стратегию по Северному Кавказу, общественники дают готовые рецепты по сохранению энергетической системы и ее развитию, минимизации коррупции. Большая часть советов и рекомендаций заслуживают внимания и рассмотрения, но некому всем этим заняться: государственные НИИ ничего не предлагают и даже не пытаются воспользоваться готовыми чужими идеями – нет госзаказа.

Но если повнимательней присмотреться к этой общественной деятельности, то несложно заметить, что активисты, оппозиция, Общественная палата и даже международные и неправительственные организации, под которые «копает» власть, пытаясь объявить их врагами народа, на самом деле работают на снижение напряженности в обществе и спасают власть от народного гнева. Чтобы не быть голословной – примеры. На прошлой неделе я присутствовала на двух собраниях (на собрания к президенту негосударственные СМИ не приглашают). На одном общественные активисты оппозиционного толка отговаривали людей от проведения акции протеста, предлагая «цивилизованные и законные пути решения проблемы». Должна сказать, что в своей жизни – а я видела массу разных митингов, протестов и штурмов, – я впервые заметила искреннее нежелание оппонентов власти использовать социальный протест в своих целях и, более того, попытки направить его в «правовое русло».

Второй эпизод. В Сухуме прошла презентация программы, которую третий год реализует одна из международных организаций, оказывая людям адресную социальную помощь. Здесь и отопление для школ, и ремонт водопровода в районе и в селе, оборудование для школьных спортзалов и реабилитационных центров, детских садов, и помощь производителям сельхозпродукции. То есть все, что должно делать государство.

Власть занята, власть пошла ва-банк. Она упорно запаивает все дырочки в кипящем котле. Много всего, из чего создается впечатление, что почва для народного гнева и уничтожения государственности создается преднамеренно

Но власть занята, власть пошла ва-банк. Она упорно запаивает все дырочки в кипящем котле, ограничивая доступ к информации, устанавливая цензуру в СМИ, преследуя инакомыслящих, оскорбляя оппозицию, предлагая парламенту принять решение об освобождении иностранных инвесторов от налогового бремени на четверть века, подписывая договоры и соглашения, не соответствующие интересам государства. Много всего, из чего создается впечатление, что почва для народного гнева и уничтожения государственности создается преднамеренно.

Я попытаюсь обосновать свое громкое, но не сенсационное заявление, только на одном примере. Для этого немного обернусь на историю: власть у нас не новая, а хорошо нам знакомая, вернувшаяся после некоторого отсутствия. За это время ориентиры сменились незначительно: на повестке дня опять распродажа государственных активов, незаконная выдача паспортов, необоснованные кредиты, апартаменты и продажа недвижимости, забота об «инвесторах» и так далее. О решительности действий в этом направлении недвусмысленно заявил на совещании глава государства Аслан Бжания – в этом году он намерен перейти от слов к делу, невзирая на мнение общественности. И на сей раз это не его предвыборные «обещалки» – это истинные намерения, которые уже реализуются. К примеру, в кредитах.

Напомню, что десять лет назад правительство анквабовско-бжаниевского разлива уже получило межгосударственный кредит в России на ремонт железной дороги. Чтобы снова не вникать в подробности этой мошеннической сделки, скажу лишь, что оплатить этот кредит обещал «бизнес», а оплачивает бюджет. Тот самый, который мог бы оплачивать пенсии, зарплаты, дотировать сельское хозяйство, выделять средства на восстановление энергосистемы. Кому и зачем нужен был ремонт железной дороги, и почему она так и не была отремонтирована, куда ушли два миллиарда, общественности доподлинно не известно, хоть догадаться несложно.

Очень похоже, что это очередная афера того же «железнодорожного» правительства, которая увеличит долги нашего государства перед Россией

Нынешнее руководство Абхазии по договоренности с правительством России отложило оплату кредита (реструктуризация долга) до 2034 года. Для чего это было сделано? Для того, чтобы премьер-министр Анкваб мог снова получить «инфраструктурный кредит» в России чуть меньшего размера, чем предыдущий, – 1,5 млрд рублей, вроде как на восстановление энергетической системы. И опять та же самая канитель. Не представлено никаких планов по освоению кредита, источников его погашения, возврата и так далее. Очень похоже, что это очередная афера того же «железнодорожного» правительства, которая увеличит долги нашего государства перед Россией.

Да, кредиты берут многие государства, зачастую долго их не погашают, иногда им кредиты реструктурируют в обмен на товары, поставки оружия и так далее. Но это не про нас. В нашем случае государство берет заведомо невозвратные межгосударственные кредиты, давая кредиторам новые инструменты политического и экономического давления. А так как списание долгов обычно происходит в обмен на преференции, включая предоставление доступа к национальным ресурсам, полезным ископаемым, стратегическому сырью, то заведомо невозвратный кредит на восстановление энергетической системы означает, что по факту залоговым обязательством становится национальная энергетика. И как только кредит будет получен, для нашей энергетики начнется обратный отсчет времени.

Хотя о чем это я: три года назад начался обратный отсчет государственности Абхазии, какая уж тут энергетика.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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