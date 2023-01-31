Общественное движение «Гражданская платформа» начинает выпуск собственной газеты под названием «Свободный гражданин». Активисты надеются, что она найдет своего читателя актуальной и уникальной информацией.

В январе 2021 года во время протеста на центральной площади Цхинвала после смерти Инала Джабиева его вдова Оксана Сотиева объявила о создании общественного правозащитного движения под названием «Закон. Справедливость. Инал Джабиев». Позже оно было переименовано в «Гражданскую платформу». Костяк движения составили люди, поддержавшие акцию протеста семьи Джабиевых, которая проходила в центре Цхинвала почти три месяца.

Общественное движение «Гражданская платформа» представило сегодня собственную газету под названием «Сарибар Амбастаг» (Свободный гражданин, соотечественник). Пилотный номер был готов еще в августе прошлого года, и, по словам инициаторов его издания, в случае популярности газету зарегистрируют как печатное СМИ. Продолжает Марина Дзигоева:

«Если у нас работа пойдет, если (газета) будет востребована, мы сейчас подготовим уже следующие номера, более конкретные по направлениям, и если будет востребованность… Просто у нас же пока нет стабильного финансирования, мы не знаем, из каких источников следующий номер сможем отпечатать. А если работа наладится, то уже, наверное, зарегистрируемся. Это первый наш опыт, который мы попробовали, и как-то даже не ожидали, что он получится, и получилось неожиданно».

«Свободный гражданин» вышел в количестве 99 экземпляров, что позволено законодательством без регистрации СМИ. На вопрос «Эха Кавказа», кто является целевой аудиторией газеты, Марина Дзигоева ответила:

«Мы, конечно, понимаем, и даже спорили, следует ли выпускать газету, потому что никто уже ничего не читает. К примеру, в 90-е годы был информационный голод, не было интернета, социальных сетей. И была единственная газета («21 век»), которая говорила правду. Сейчас мы можем выдавать правду и в соцсетях, публиковать информацию. Но я считаю, что все равно газета объединяет, все равно газета с напечатанными материалами играет свою роль – на ментальном уровне все равно это работает. Я думаю, что целевая аудитория – это активные граждане страны. Конечно, мы не рассчитываем пока на широкую аудиторию, потому перебить интернет мы сразу не сможем. Но если мы сможем публиковать актуальные материалы, по-своему уникальные, то, думаю, своего читателя газета найдет».

Нет пока юридического статуса и у самой «Гражданской платформы». По словам одного из лидеров движения Инары Габараевой, спустя два года они готовы наконец зарегистрироваться в Минюсте:

«Мы на стадии подготовки документов, но движение – это не организация. У нас общественное движение, оно имеет право быть неюридическим лицом, то есть разница только в том, что у нас нет счета в банке и нет печати. Но для того, чтобы были и печать, и счет, мы готовим документы на подачу и регистрацию. А так, протокольно оно (движение) имеет право существовать, то есть юридически нет ничего незаконного в том, что оно не зарегистрировано. Когда движение было создано, это также было озвучено и в СМИ».

Лидер политической партии «Фыдыбаста» Вячеслав Гобозов, который пришел на презентацию, поделился с «Эхом Кавказа» своим видением развития гражданского общества на примере «Гражданской платформы»:

«Я думаю, что этому объединению, «Гражданской платформе», нужно развиваться и дальше. Потому что я могу сказать, что то, что у нас произошла цивилизованная смена власти, то, что выборы у нас прошли нормально, пусть с кризисами, как мы умеем, но все равно прошли, – во многом это заслуга и «Гражданской платформы». Я думаю, что вот такая общественная организация, как «Гражданская платформа», такая структура гражданского общества не то что должна быть, она должна развиваться. Более того, нам необходимо, чтобы у нас было как можно больше таких структур: реально работающих, а не просто числящихся, имеющих определенное влияние и так далее. Мне кажется, мы уже убедились за последние лет 10-15 в том, что, уничтожив свой третий сектор, мы ни к чему хорошему не пришли. И мы сегодня стоим опять перед очень важной задачей восстановления гражданского общества. Именно патриотичного, умеющего работать, умеющего пропагандировать свои цели. И это очень важно не только для общества, это очень важно для власти, если она каждый раз не хочет получать вотум недоверия от народа на площади».

Последние месяцы общественное движение занимается сбором гуманитарной помощи для осетинских бойцов, которые участвуют в «специальной военной операции» на Украине. «Гражданская платформа» продолжает отслеживать ход дела Инала Джабиева, отношение к которому активисты называют «главным критерием оценки гражданской и политической зрелости» политиков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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