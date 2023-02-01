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Тбилиси

Экономическое сближение: Грузия помогает России обойти санкции?

Экономическое сближение: Грузия помогает России обойти санкции?
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Экономическое сближение: Грузия помогает России обойти санкции?

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В Грузии оппозиция и часть неправительственного сектора обвиняют власти страны в содействии России в ее попытках обойти международные санкции. Очередным поводом для обвинений послужили данные Грузстата, согласно которым Россия по итогам прошлого года заняла второе место среди торговых партнеров Грузии. На этом фоне риторика, звучащая из Тбилиси и Москвы в адрес друг друга, также смягчается: так, глава МИД России Сергей Лавров недавно выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения между странами.

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