Мэрия Тбилиси снова объявила о ремонте станции метро «Варкетили»

Мэрия Тбилиси объявила о начале ремонта станции метро «Варкетили» - работы начнутся 9 февраля, при этом она пока продолжит работу, а закрыта для проведения работ будет только летом. Ремонтировать станцию будет компания «Бада Констракшн», та же, которая ведет реконструкцию станции «Авлабари», пишет агентство «Новости-Грузия».

Общая стоимость контракта составляет 13 миллионов 400 тысяч лари, включая полную реабилитацию интерьера и внутренней инфраструктуры станции. Срок выполнения работ - 18 месяцев, они должны быть завершены к лету следующего года.

«Мы помним, что произошло в метро Варкетили, обрушение потолка, с тех пор не было возможности провести эти реабилитационные работы, были проблемы с компаниями…», - сказал мэр Каха Каладзе, отметив, что принимает и понимает критику.

По его словам, мэрия постарается, чтобы станция останавливалась на ремонт на минимальное время - предположительно, она будет закрыта летом на два месяца на период монтажа нового потолка. Мэрия обещает на это время добавить автобусы.

Городские власти уже опубликовали макеты того, как будет выглядеть станция после реконструкции.

Ранее мэрия уже объявляла о ремонте станции метро «Варкетили», но в ноябре прошлого года заявила, что в одностороннем порядке расторгает договор с подрядчиком - строительной компанией «Мамисони». Эта та же компания, которая ремонтировала станцию «Гоциридзе», которая была закрыта на ремонт два года назад и до сих пор не открыта.

Станция «Варкетили» является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. В 2007 и 2017 году здесь проводились реконструкция и обновление интерьера, но в 2018 году, спустя четыре месяца после ремонта, рано утром на станции рухнул потолок, тогда пострадали 14 человек. Мэром Тбилиси тогда был Давид Нармания.